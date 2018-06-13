Алексей Анисимов: активистом ОНФ может быть любой, главное – чтобы он был за страну

Алексей Анисимов © Михаил Метцель/ТАСС

В День России, 12 июня, исполняется пять лет Общероссийскому народному фронту. О его достижениях за "пятилетку", грядущем переформатировании работы, предстоящем съезде, активизации "фронтовиков" на муниципальном уровне рассказал в беседе с ТАСС руководитель Исполкома Движения Алексей Анисимов.

– Алексей Викторович, ОНФ исполняется пять лет. Этот небольшой юбилей – повод подвести некий итог: какие ключевые задачи Движению удалось выполнить, что получилось, какие проекты показали лучшие результаты?

– Действительно, пять лет прошло со дня проведения учредительного съезда Движения, когда мы определили всю структуру организации с отделениями во всех регионах страны, Центральным штабом и Исполкомом в Москве. Однако по факту ОНФ существует уже порядка семи лет, с мая 2011 года. Тогда Владимир Путин, будучи премьер-министром, выступил с инициативой создания широкого народного фронта.

Первое, что хочется отметить, сегодня Народный фронт – это организация с лучшим в стране соотношением доверия и недоверия. По данным соцопроса, который недавно провел ВЦИОМ, об ОНФ знают больше половины россиян, 53% из них оценивают его деятельность положительно, и только 2,5% – отрицательно. Ни к одной общественно-политической организации такого уровня доверия нет, и для нас это в первую очередь высокая ответственность перед людьми.

Возвращаясь к истории, в 2011 году Народный фронт был создан на базе общественных приемных Владимира Путина, в ОНФ вошли представители разных общественных организаций. Руководил этим лично Вячеслав Володин. Структура ОНФ задумывалась как надпартийная, и Вячеслав Викторович называл это "зонтичной конструкцией". В таком виде Народный фронт существовал до 2013 года, когда возникла необходимость в структурировании движения в регионах. 12 июня состоялся учредительный съезд ОНФ, на котором было принято решение о создании Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" и лидером Движения избран Владимир Владимирович Путин.

От бюрократии мы ушли, создав Центральный штаб и штабы в регионах из общественников. У нас никогда не было руководителей, генсеков и еще каких-то командиров. Создана эффективная схема из трех сопредседателей, которая потом была использована разного рода общественными организациями. И, как мы все помним, в последнюю президентскую кампанию в предвыборных штабах Владимира Путина на федеральном и региональном уровнях были сопредседатели. Благодаря такой схеме лидерство в регионах не превращалось в так называемые надувание щек, бой барабанов, княжеские преференции. Сопредседатели все равны, упор делается на активистов и простых граждан.

Что касается региональных структур Народного фронта, у нас в субъектах работают по три-четыре человека в исполкомах, и это с руководителем. В Санкт-Петербурге и Москве – чуть больше. Основа региональных отделений – активисты и эксперты, которые работают на общественных началах.

На учредительном съезде лидер Движения определил для нас задачу – контроль за исполнением майских указов. Мы взялись за 8 указов из 11, за исключением тех, что касались военных и внешнеполитических вопросов.

Второй задачей, которую перед нами поставил глава государства, была борьба с коррупцией. Поэтому у нас был создан проект "За честные закупки". Сначала им руководил Александр Галушка, потом – Александр Бречалов. От мониторинга сомнительных и расточительных госзакупок проект сейчас перешел к проведению расследований, поиску "серых" схем, работе с инсайдом с его последующей проверкой. Сегодня это полноценный антикоррупционный проект. За весь период его работы было сэкономлено государственных средств на сумму более 270 млрд руб. Это сомнительные закупки, отмены которых мы добились через ФАС, через прокуратуру, а также схемы и картельные сговоры бизнеса и чиновников, где после наших действий были устранены нарушения.

Что касается майских указов, то мы считаем, что они исполнены на 78%. Еще 10% также выполнены, но требуют дальнейшего контроля, а 12% – не исполнены.

К поручениям, которые требуют дальнейшего контроля, относится, например, ликвидация очереди в детских садах. Действительно, формально проблема решена, но, к сожалению, во многих регионах результата удалось добиться за счет укрупнения детских групп, и с этим надо бороться. Групп по 30–35 детей в детских садах быть не должно.

В 2016–2017 годах мы пришли к мнению, что необходимо развивать проектную работу. Не секрет, что в этом нам помог Сергей Владиленович Кириенко.Тогда родились такие проекты, как "Дорожная инспекция ОНФ/карта убитых дорог", "Народная оценка качества", "Генеральная уборка" и многие другие.

В рамках проекта "Генеральная уборка" действует ресурс "Интерактивная карта свалок". К слову, на сегодняшний день на карте ОНФ обозначено жителями страны более 19 тыс. свалок, из них уже ликвидированы 42%, это около 8 тыс. свалок. Данный ресурс готов к передаче для дальнейшей работы министерству природы, но и после передачи наши активисты продолжат заниматься экологическими проблемами.

В рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" граждане отметили на интерактивной карте 30400 участков дорог, протяженность которых – более 29 тыс. км. Из них 3305 дорог отремонтировано капитально, на 3596 дорогах проведен ямочный ремонт, 1785 дорог включено в планы ремонта на 2018 год, 117 – на 2019 год.

Еще один проект, созданный нами, – это "Центр мониторинга благоустройства городской среды". Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в 2016 году сказал о запуске федеральной программы по благоустройству дворов, парков и городских территорий. И обратился к ОНФ с поручением следить за тем, чтобы благоустройство проходило только с учетом мнения граждан. Чтобы чиновники не свои "хотелки" реализовывали и не благоустраивали дворы домов, где сами живут.

– Какие еще проекты ОНФ показали хорошие результаты?

– Проект "Народная оценка качества". Он был создан для анализа действующей системы независимой оценки качества услуг в учреждениях социальной сферы. Результаты нашего мониторинга мы представили на одном из заседаний Госсовета, и эта оценка качества оказалась далеко не независимой. А президент в ответ сказал, что это какой-то "междусобойчик": в общественные комиссии (по оценке качества работы – Прим. ТАСС) в социальных учреждениях входили сотрудники и руководители этих учреждений. Получалось, что они сами себя оценивали.

Этот проект продолжает работу, для быстрого реагирования создан интерактивный ресурс, мы выезжаем на места. Однако нужно менять всю систему оценки качества в целом. Мы внесли свои предложения в правительство: считаем, что система должна быть простой и универсальной, а с другой стороны – должна приводить к изменениям в работе больниц, поликлиник, детских садов и школ.

Еще один наш проект называется "Равные возможности – детям". Это инициатива наших активистов, чтобы каждый ребенок в семье мог ходить бесплатно в один кружок: спорт, танцы, музыка, рукоделие. Он должен иметь сертификат для оплаты этого кружка. Обеспеченные родители своих детей отправляют в три – пять кружков. А есть категория малообеспеченных семей и большая категория родителей, которые заняты собой и им не до детей. А когда будет сертификат, эти родители в какой-то кружок детей своих отдадут, раз уж сертификат дали.

Кроме того, благодаря этом проекту социально ориентированные НКО смогут заниматься с детьми дополнительным образованием и получать на это финансирование. Безусловно, эти НКО должны будут пройти предварительную аттестацию.

– Много говорилось о перезагрузке ОНФ. Будет ли она, и если да, то что она предполагает?

– Вообще-то, перезагрузка у нас происходит ежемесячно и даже еженедельно, поэтому и появляются разные проекты, формы работы.

Новый этап развития ОНФ связан с новым этапом развития страны и с задачами, которые президент определил в новом майском указе.

Для нас важно, чтобы цели, поставленные президентом в нацпроектах и нацпрограммах, были выполнены, и не в кабинетах и на бумаге, а "на земле" и для людей. Также у нас есть новый подход и новые форматы.

– Что за новый подход?

– Раньше мы работали с правительством и администрацией президента пост-фактум, то есть когда доклады кабмина об исполнении поручений приходили, мы давали на них свои экспертные заключения. При этом был создан механизм, что без наших заключений эти поручения не снимались с контроля в администрации президента. За все время мы подготовили более 1,2 тыс. заключений, причем некоторые доклады правительства приходили к нам повторно по пять-шесть раз, были случаи, когда и по десять раз. То есть мы их возвращали обратно, говорили, что люди не почувствовали качественных изменений по конкретным пунктам, и предлагали, как это можно исправить, "довести до ума".

Мы продолжаем эту работу с новым кабинетом министров. Но сейчас будем работать с правительством еще и до подготовки самого доклада. Этот новый формат работы является чем-то вроде "нулевого" чтения. Мы уже направили в правительство наши предложения по этим национальным проектам и программам, будем добиваться их включения в работу и дальнейшей реализации в регионах.

У правительства будет дорожная карта по исполнению национальных проектов и программ, а мы сделаем свою дорожную карту по мониторингу и общественному контролю эффективности их реализации.

– А что такое новые форматы?

– Мы реорганизуем многие наши центры мониторинга, потому что ряд из них поставленные перед ними задачи уже решил. У нас до этого было пять рабочих групп, созданных на первом "Форуме Действий" ОНФ, и несколько центров мониторинга. Сейчас мы их реорганизуем в 12 тематических площадок, соответствующих семи нацпроектам и пяти нацпрограммам, обозначенным в новом майском указе президента. При этом центры мониторинга "уйдут" в эти площадки. Такие площадки будут созданы также в регионах.

Они будут посвящены следующим темам: демографии, здравоохранению, образованию, жилью и городской среде, экологии, безопасным и качественным автомобильным дорогам, производительности труда и поддержке занятости, науке, а также цифровой экономике, культуре, малому и среднему предпринимательству и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперации и экспорту.

Новеллой является то, что на этих площадках не будет ни руководителей, ни координаторов, как это было у нас раньше. Будут модераторы, по два-три, а может, где-то и по четыре человека. Это будут не просто модераторы, которые сидят и дают слово выступающим на круглых столах и дискуссионных площадках. Наши модераторы будут готовить эту площадку, вопросы для обсуждения, это будут профессионалы своего дела, это будут конкретные предложения по улучшению качества жизни людей. Площадки будут работать в открытом режиме с приглашением разного рода специалистов, экспертов и простых граждан. Сейчас мы формируем пул таких модераторов.

В начале июля проведем заседание Центрального штаба, на котором утвердим пул модераторов и круг тем, которые будут рассматриваться на площадках.

– Вы говорили о том, что в октябре-ноябре ожидается съезд Движения. Прошлый съезд состоялся в конце 2016 года и был совмещен с традиционным "Форумом Действий" ОНФ. Что будет в этом году? Известны ли дата и место съезда, его формат, ключевые вопросы, которые на нем будут обсуждаться?

– Съезд будет очередным, он должен быть в этом году, потому что полномочия заканчиваются у руководящих органов – Центрального штаба и штабов в регионах. У съезда будут две ключевые задачи – это организация мониторинга и общественного контроля за исполнением и реализацией названных нацпроектов и нацпрограмм и избрание Центрального штаба.

Мы могли провести съезд в мае-июне, но перенесли его на октябрь-ноябрь. Во-первых, съезд должен определить конкретные задачи для наших активистов, в том числе и для регионов, в контексте выполнения нового майского указа президента. Напомню, что до 1 октября в правительстве РФ будут формироваться новые национальные проекты и программы, и мы примем в этом процессе активное участие. К моменту подготовки кабмином планов мероприятий по реализации нацпроектов ОНФ сформирует группы мониторинга в регионах и примет дорожные карты по контролю за реализацией 12 нацпроектов и нацпрограмм. Во-вторых, у нас будет время подумать о ротации в Центральном и региональных штабах.

Что касается конкретной даты, то Центральный штаб определит ее в октябре. Также, возможно, совместим съезд с "Форумом Действий", как это уже было в 2016 году, это хорошая практика.

– Многие активисты ОНФ стали депутатами Госдумы. Насколько прочна с ними связь, участвуют ли они в жизни Движения, прислушиваются ли к предложениям других активистов?

– Есть 48 депутатов, которые активно поддерживают с нами коммуникации. В большинстве своем они беспартийные и входят во фракцию "Единая Россия", некоторые – в "Справедливую Россию". С нами также в коммуникации депутаты от ЛДПР. Эти парламентарии ведут работу над законопроектами, которые инициировали "фронтовики" и которые рождались в регионах и на наших форумах после общения с президентом.

Из 46 подобных инициатив 36 уже приняты. Это высокий показатель, за остальные – бьемся.

Среди принятых инициатив – закон о запрете "золотых парашютов", закон о "зеленом щите", который пробиваем "с кровью" в регионах. С ним, кстати, отдельная ситуация: мы столкнулись с тем, что некоторые чиновники, понимая, что им деваться некуда и надо создавать "зеленые щиты", пытаются в качестве такового объявить свою "рублевку", в каждом же регионе ведь есть свои "рублевки".

Еще в нашем активе – закон о закреплении 21-й кнопки на ТВ для региональных каналов, сейчас пробиваем 22-ю кнопку – для муниципальных.

Хочется сказать о вечных огнях. Мы даже не знали, что с советского времени не было единого реестра этих огней. Мы создали реестр вечных огней и карту их расположения. В Госдуму уже внесен разработанный активистами ОНФ законопроект, надеемся, что в скором времени он будет принят. В нем мы предлагаем разделить вечные огни, которые горят постоянно, и огни памяти, которые горят от газовых баллонов и включаются по памятным датам.

Будем для следующего созыва Госдумы предлагать новых активистов и поддерживать наших старых "фронтовиков". ОНФ в выборах как организация не участвует, но своих активистов поддерживает, в том числе в регионах.

– Как взаимодействие с властью происходит в регионах? К слову, в своем выступлении на заседании Центрального штаба ОНФ первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил о необходимости улучшения взаимодействия ОНФ с властью на региональном и местном уровнях. Как это будет происходить?

– В регионах понимание того, что с ОНФ можно сотрудничать, наступило только перед президентской кампанией. И не без помощи Сергея Владиленовича. Ведь любая публичная позиция регионального отделения ОНФ, деятельность наших активистов – это была кость в горле у местных чиновников. Мы же очень много выявляли негатива, а ряд губернаторов очень прямолинейно рассматривали отделения ОНФ как угрозу.

Первое время вообще дружбы не было. Все губы надувают, и никто ни с кем не общается – ни с жителями, ни с нашими активистами… А в регионах ведь должна быть умная, не линейная политика.

Например, Московская область – просто все искрило, когда мы вскрывали траты на пиар, на использование служебного автотранспорта, разные схемы при подрядах на строительство школ и детских садов. А потом все переросло в конструктив. Теперь каждый раз власти Подмосковья реагируют на наши предложения, принимают меры.

Или, допустим, Свердловская область. Вообще не общались, не было взаимодействия. Теперь вот идет конструктивная совместная работа, хотя остроты в повестке не убавилось. Челябинская область – вообще нет коммуникаций. В Севастополе диалога с властью нет, к сожалению. Еще есть ряд территорий… Например, в Калининграде вроде начался диалог, а сейчас какая-то пауза.

Фронт открыт, но только не к такому диалогу, когда нам говорят: "Вы сверяйтесь с нами (региональными властями – Прим. ТАСС) по каждому шагу". Это что? Это получается, что мы будем их департаментом. А мы объясняем, что у нас есть с кем сверяться.

Ну, а главы регионов – активисты ОНФ (губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Брянской области Александр Богомаз) – это наши вечные "фронтовики". С ними идет активное взаимодействие.

Благодаря Фронту остались в прошлом роскошные закупки, произошло нормирование госзакупок машин, мебели для чиновников, прекратились корпоративы за бюджетный счет. Вряд ли сейчас у нас будет противостояние в регионах по этим вопросам. Однако сомнительные схемы остаются и при закупках, и при обращении с лесом, и с бюджетными деньгами. Но мы договорились вместе со Счетной палатой и ее новым руководителем, что будем с этим бороться.

Темы закрытых докладов ОНФ, о которых СМИ иногда говорили, продолжается. Мы направляем информацию о разного рода злоупотреблениях руководству администрации президента, докладываем главе государства на наших встречах в разных форматах.

Теперь мы можем сказать, что по снятым затем главам Коми, Марий-Эл, Удмуртии мы такого рода информацию направляли. Было и по другим губернаторам, которые сейчас перешли на новую работу. Эта практика останется.

– Но ОНФ работает и на местном уровне. Как строятся взаимоотношения с властью в муниципалитетах?

– Что касается муниципалитетов, до настоящего момента мы в муниципалитеты заходили на уровне проектов – дороги, свалки, благоустройство дворов. Реагировали, только когда начинались безобразия и жители готовы были выйти на улицу, тогда, конечно, мы подключались.

В муниципалитетах "по-фронтовому" проходит линия соприкосновения. Там люди видят и отождествляют через какого-то чиновника государство. Поэтому мы будем реагировать на все сигналы. Ведь в небольшом городе или поселке все знают, кто, откуда, что имеет и у кого где родственники, кто у кого "столуется". Вот это все – кумовство, аффилированность, чванство местных чиновников – должно уйти. Это наша задача, чтобы в муниципалитетах власть перестала злоупотреблять, как это сейчас уже произошло на региональном уровне благодаря нашим активистам и их публичной неравнодушной позиции.

Будем действовать через молодежь. Нашей "Молодежке ОНФ" это очень интересно. Может быть, даже какие-то летучие отряды будем создавать, которые будут выезжать на сигналы граждан и задавать вопросы, как это делают сейчас журналисты. Мол, расскажите нам, Народному фронту и людям, что у вас за сомнительные схемы, почему вы через родственников учредитель в той компании, которая постоянно у вас тендеры выигрывает.

– Вы упомянули уже о вашем молодежном направлении – "Молодежке ОНФ". Будет ли оно расширяться, какими вы видите его перспективы?

– "Молодежка ОНФ" создавалась как площадка, как точка сборки всех современных молодежных трендов. Через них мы транслируем свою повестку. Молодежь уже сейчас включается в работу наших тематических площадок.

- Есть ли для ваших активистов вертикальный лифт? Что вы делаете для продвижения их по карьерной лестнице?

– Хочу отметить, что в Народном фронте работает не вертикальный лифт, а горизонтальный. Ведь для многих людей достаточно простой узнаваемости – чтобы их увидели, услышали, узнали журналисты, чиновники, представители бизнеса. И Народный фронт такую возможность дает, предоставляет площадку для такого самовыражения, продвижения проектов. А потом через эту самореализацию, через этот горизонтальный лифт человек двигается по вертикальному лифту.

– А может появиться сопредседатель от "Молодежки ОНФ" в Центральном штабе?

– А почему нет. Но гораздо важнее, чтобы в региональных штабах появилось больше молодежи. В том числе сопредседатели.

– Мы заговорили о Победе, как ОНФ участвует в организации праздника День Победы?

– Раньше в школах проводились линейки, "Уроки Победы", на которые приходили ветераны. Однако сейчас их уже все меньше и меньше, а через 5–10 лет останутся единицы. Поэтому мы третий год проводим "Бессмертный полк – Урок Победы". Это акция, когда дети рассказывают одноклассникам о своих воевавших родственниках, о тружениках тыла. И все больше и больше регионов подключаются к этой акции, в минувший День Победы более половины регионов нас поддержали.

Благодаря нашему проекту дети стали спрашивать у родителей, кем были их бабушки и дедушки во время Великой Отечественной войны, а родители стали спрашивать у своих родителей. Это формирует связь поколений. Это надо сохранять.

Мы также предложили 1 сентября проводить "Урок России", министерство образования нас в этом поддержало. Теперь в день знаний выпускники приходят в свои школы и рассказывают о России и о своих историях успеха, своим примером мотивируют нынешних учеников на дальнейшее развитие и самореализацию.

– Вы были на конкурсе талантливых управленцев "Лидеры России", выбрали себе двоих подопечных. Что скажете о них?

– Во-первых, они очень хорошие и продвинутые ребята. Мы общаемся постоянно, например, они приезжали на последний Центральный штаб. Оба работают в коммерческих компаниях, и мы сейчас учим их новым компетенциям в сфере общественной работы. Им это очень интересно, они включаются в экспертную работу Народного фронта, участвуют в наших мероприятиях.

– За пять лет "не дозрел" ли ОНФ до членских билетов?

– Движение не предполагает членства. Это было сделано сознательно – никаких билетов, никаких корочек. У нас есть визитки, так и они без фамилий – только адреса исполкома регионального и сайта. Нам нельзя открывать двери с корочками, визитками, какими-то еще партбилетами. Никакого членства, и мы говорим, что активистом может быть любой человек, главное – чтобы он разделял наши цели и задачи, чтобы он был за страну, за президента.

Беседовал Артем Токарев