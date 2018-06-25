Замглавы Минтруда и соцзащиты: пенсию по инвалидности будут назначать автоматически

Григорий Лекарев © Антон Новодережкин/ТАСС

Госпрограмма "Доступная среда", которая была запущена в 2011 году и продлена до 2025 года, обратила внимание общества на проблемы тех, кто долгие годы был ущемлен в правах. О том, какая помощь будет оказана людям с инвалидностью при трудоустройстве, для чего нужен Фонд занятости инвалидов и каким образом будет усовершенствована работа бюро медико-социальной экспертизы, в интервью ТАСС рассказал заместитель министра труда и соцзащиты РФ Григорий Лекарев.

— Григорий Григорьевич, в прошлом году в России было трудоустроено около 88 тыс. инвалидов, а в службы занятости обратились в два раза больше. С чем это связано: нежеланием инвалидов трудоустраиваться, отсутствием элементарных пандусов и невозможностью добираться до места работы или нежеланием работодателей трудоустраивать этих граждан?

— По сути, вы перечислили основные причины. Нет одной причины, категория очень разнородная, у каждого человека своя судьба и свой взгляд, в том числе и на трудовую траекторию. Но показатель, который вы назвали, уже выросший. В 2016 году только 40% от числа обратившихся трудоустраивались, то есть эффективность работы центров занятости населения по данному направлению повысилась.

Если рассматривать граждан без инвалидности, то показатель трудоустройства через службу занятости выше — более 60%. Наша задача в вопросе решения задачи занятости инвалидов — дойти до такой величины.

После потери работы или получения образования важно трудоустроить инвалида как можно быстрее. Если период, в котором он находится без работы, превышает полгода, а то и год, то трудоустройство уже по внутренним ощущениям для человека становится тяжелым. Он спускается по социальной лестнице, теряет социальный статус, определенные профессиональные навыки, веру в себя и свыкается с таким образом жизни.

Чтобы повысить число занятых инвалидов, мы разработали закон о сопровождаемой занятости инвалидов. С 2019 года закон должен заработать во всех регионах страны. Его суть — максимально упростить маршрут инвалида до работы и адаптировать его на рабочем месте. Служба занятости обязана проинформировать инвалида о возможностях на рынке труда и, если нужно сопровождение, предоставить его. Это в том числе работа с коллективом на территории работодателя, потому что коллектив действительно иногда воспринимает в штыки нового работника с инвалидностью. Режим работы тоже должен быть прописан. В некоторых случаях он должен быть более гибким, чем для всех остальных.

— По поводу сопровождения инвалида в период его трудоустройства: может ли сотрудник службы занятости в буквальном смысле слова взять за руку гражданина и довести его до места работы?

— В каждом органе службы занятости должен быть хотя бы один специалист, который знает специфику инвалидов. Кроме того, мы предусмотрели возможность не самостоятельного выполнения этих функций центром занятости населения, а привлечения сторонних организаций, которые в этом специализируются. Но пока такие организации, к сожалению, есть не во всех субъектах.

— Планирует ли Минтруд ужесточить наказание для работодателей, которые не трудоустраивают инвалидов?

— Мы считаем, что меры только санкционного воздействия на работодателей не эффективны. Сейчас Минтруд разрабатывает законопроект, который делает гибким выполнение самой квоты. Ведь квоту сейчас можно оформить просто на бумаге, заквотировать определенные рабочие места под инвалидов, как правило, низкооплачиваемые, не востребованные. Мы хотим изменить механизм штрафов. Нужно штрафовать не за выделение абстрактного рабочего места, а за незаполнение квоты. Планируется повысить штраф для юридических лиц. Сейчас он составляет не более 3 тыс. и налагается, если вы не выделили рабочее место.

— А если работодатель выделил рабочее место, а инвалид не пришел, что тогда?

— В этом случае работодатель выплачивает взнос на фиксированную статью регионального бюджета. Это позволит службе занятости использовать эти средства для трудоустройства инвалидов в тех компаниях, где есть такая потребность и возможность.

— То есть вы поддерживаете создание Фонда занятости инвалидов?

— Прежде всего, надо сказать, что фонд проектируется в законе не как какое-то новое учреждение. Это "окрашенная" статья в региональном бюджете.

Мы поддерживаем эту инициативу, хотим, чтобы он заработал с нового года, поэтому к осенней сессии готовим законопроект. Сейчас он проходит общественное обсуждение.

Взносы в Фонд занятости инвалидов — это тоже форма выполнения квоты, и форма эффективная, как показывает опыт других стран. Нам кажется, что такой механизм будет дополнительно стимулировать регионы наполнять этот фонд.

Средства фонда планируется направлять на реализацию мер, способствующих трудоустройству инвалидов, включая поддержку тех работодателей, которые принимают инвалидов сверх установленных квот, организацию обучения (стажировок) инвалидов для последующего трудоустройства, создание и оборудование рабочих мест для инвалидов, осуществление мероприятий по сопровождаемому содействию занятости инвалидов, создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов.

Сейчас стоит задача довести уровень занятости инвалидов трудоспособного возраста до 50% от общей численности инвалидов в трудоспособном возрасте. Это очень амбициозная задача, потому что сейчас работает менее 32%. У нас 3,5 млн инвалидов трудоспособного возраста, из них работает чуть более 1 млн, нам надо увеличить их численность к 2020 году до 2 млн.

— Минтруд разработал законопроект об электронных сертификатах на приобретение технических средств реабилитации. Когда он будет внесен в правительство, в Госдуму и когда им можно будет воспользоваться?

— По плану законопроектной деятельности срок внесения в правительство — август, внесение в Госдуму — октябрь. Мы хотим, чтобы с нового года этот законопроект вступил в силу. Что такое электронный сертификат? Это запись в реестре о праве инвалида получить то или иное изделие, подтвержденное деньгами. Мы будем использовать для этого национальную платежную систему. При этом человек должен приобрести то средство реабилитации, которое рекомендовано в его индивидуальной программе реабилитации, чтобы не было нецелевого расходования средств.

Мы будем запускать пилотные проекты, сначала на приобретение серийных изделий (например, телефона, телевизора), чтобы отработать механизм.

Сертификат — дополнительная опция получения ТСР. Мы не отказываемся от натурального обеспечения изделиями и выплат компенсаций за приобретенное изделие.

— Госпрограмма "Доступная среда" дополнена новой функцией по выстраиванию в стране центров реабилитации для инвалидов. Что уже сделано в этом направлении и что еще планируется?

— Сейчас в Свердловской области и Пермском крае проходит пилотный проект по отработке реабилитационной программы на уровне регионов. Там разрабатываются стандарты оказания такой помощи как детям, так и взрослым. Мы предлагаем со следующего года всей стране взять за основы эти стандарты и построить реабилитационную систему на уровне субъекта.

Первое — регионам будет предоставляться субсидия для оснащения реабилитационных центров. Второе — мы планируем давать субсидию на обучение специалистов-реабилитологов и специалистов, которые организовывают реабилитационный процесс. И третье — это формирование межведомственного взаимодействия, чтобы обеспечивать преемственность работы учреждений здравоохранения, образования и соцзащиты.

Сегодня стала актуальной тема сопровождаемого проживания для людей с ограниченными возможностями здоровья. Это тоже можно рассматривать как элемент реабилитационной программы, особенно когда человек учится жить самостоятельно.

Начинаем субсидирование со следующего года. В федеральном бюджете запланировано 496,5 млн рублей на 2019 год и 424,2 млн рублей на 2020 год.

К сожалению, не все регионы смогли подготовить свои региональные программы. Взять на себя обязательства и софинансировать программу с 2019 года готовы 56 регионов из 85. Я думаю, что с 2020 года их будет больше.

— Для населения реабилитация будет бесплатной?

— Это зависит от того, как поступит регион. Те регионы, которые имеют реабилитационные центры, как правило, предусматривают в своем региональном бюджете средства, чтобы инвалиды могли получать там реабилитационную помощь бесплатно. Но если семья изъявляет желание получать эту помощь в большем объеме или приезжает из другого региона, тогда услуга может быть платной.

— Сейчас немало нареканий со стороны граждан вызывает работа медико-социальной экспертизы. Какие нововведения планируются в этой части?

— Впервые сформирован перечень заболеваний, при которых инвалидность устанавливается сразу, при первичном обращении, и бессрочно. К нему отнесены новообразования, лейкозы, ампутации, сколиоз, пороки развития, аутизм, цирроз печени, фенилкетанурия, слепоглухота, слепота, глухота и ряд других заболеваний.

Во-вторых, мы внедряем в работу медико-социальной экспертизы электронный документооборот. Это не просто передача информации по компьютеру — это формирование баз данных, которые мы можем сравнивать с данными других информационных систем как для выработки специальных мер для определенных категорий граждан (например, для инвалидов, использующих кресло-коляски, или детей с расстройством аутистического спектра), так и для ведомственного контроля, выявления возможных злоупотреблений.

Это также дает возможность упрощения получения услуг гражданами. Например, мы можем передавать эти сведения в Пенсионный фонд для оперативного назначения пенсии. Мы планируем сделать так, чтобы назначение пенсии происходило не по заявлению человека, которое он принес, а автоматически, без его участия. Мы готовим соответствующий законопроект и до конца этого года должны внести его в правительство.

И третье, мы ввели институт аудио- и видеофиксации во время приема в учреждении медико-социальной экспертизы при согласии заявителя. Там, где граждане соглашаются на аудио- и видеофиксацию, практически нет ни одного грубого разговора. Если камера работает — это дисциплинирует всех. Сейчас практически все отделения медико-социальной экспертизы оборудованы, а во время выездных освидетельствований есть возможность вести аудиозапись хода беседы.

— У Минтруда появились новые полномочия по выдаче знака "Инвалид". Когда и куда могут обратиться люди за этим знаком?

— Законом предусмотрено, что мы должны определить порядок выдачи знака для индивидуального использования, который должен быть установлен на транспортном средстве. И наши учреждения медико-социальной экспертизы планируют для этого наносить определенные реквизиты на регламентированный ПДД знак и скреплять печатью учреждения. Этот знак будет принадлежать конкретному инвалиду и может использоваться только на том автомобиле, на котором он передвигается, при этом инвалид должен сам присутствовать в этом автомобиле и иметь справку. Тогда на автомобиль распространяются льготы. Мы планируем, что это заработает с нового года.

Беседовала Татьяна Степанова