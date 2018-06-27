Ник Кейв: у нас особый род близости с российскими слушателями

Ник Кейв © EPA-EFE/Zoltan Balogh

Австралийский рок-музыкант и кинокомпозитор Ник Кейв в июле даст два концерта в России со своей группой The Bad Seeds: 25 июля они выступят на площадке А2 в Санкт-Петербурге, а 27 июля — в столичном клубе Adrenaline Stadium.

За месяц до гастролей Кейв рассказал в интервью ТАСС о своих российских поклонниках, о том, что он слушает сам, а также о том, почему он хочет написать музыку для фильмов Андрея Звягинцева.

— Мистер Кейв, в последний раз вы выступали в России три года назад. Почему заставили поклонников ждать так долго?

— Мы не заставили российскую аудиторию ждать дольше, чем любую другую. И мы очень рады вернуться в Россию. У нас особый род близости с российскими слушателями. Им нравится, когда [музыка] темная и дикая.

— Расскажите, пожалуйста, о трек-листе вашего концерта в Москве. Услышим только песни с альбома Skeleton Tree или еще и старые хиты?

— Мы играем разнообразные песни: и старые, и новые, и те, что были в промежутке. Шоу будет отличаться от тура в поддержку альбома Skeleton Tree. Оно будет самым крупным, самым личным, самым напряженным, самым праздничным, самым преображающим из всех, что есть на этой планете. Приходите и увидите!

Слушайте <span data-elink="aHR0cHM6Ly9tdXNpYy55YW5kZXgucnUvYWxidW0vMzc3MjUzNQ==" data-eid="external-link" >Skeleton Tree</span> — <span data-elink="aHR0cHM6Ly9tdXNpYy55YW5kZXgucnUvYXJ0aXN0LzEwMTk3Mw==" data-eid="external-link" >Nick Cave & The Bad Seeds</span> на Яндекс.Музыке

— Амбициозно! Вот критики определяют ваш музыкальный стиль как альтернативный рок, постпанк, готический рок и даже блюз. Какое определение вам ближе?

— Меня не волнует, как критики называют мою музыку. Моя музыка полностью идиосинкразическая (то есть реагирует на раздражители — прим. ТАСС). Ее невозможно описать. Критики пытаются, но у них даже близко ничего не выходит.

— Группе The Bad Seeds 34 года. Вы чувствуете себя по-прежнему молодой командой?

— Мы дети, древние дети, который любят мощный, исходящий изнутри рок-н-ролл.

— У вас ведь были и сольные туры. Как вам больше нравится выступать, в одиночестве или с командой?

— Я очень счастлив выступать с The Bad Seeds. Они невероятно универсальная и утонченная группа. И они способны буквально на все.

— Знакомы ли вы с творчеством российских музыкантов?

— Еще бы! Мы большие фанаты группы "Утро" (постпанк из Ростова-на-Дону — прим. ТАСС) и, конечно, мрачных и дьявольских Messer Chups из Санкт-Петербурга.

— Вы не раз повторили слово "мрачный". А что вы думаете о таких рок-атрибутах, как мрачный образ вроде того, что у Оззи Осборна, татуировки и прочее? Так ли они важны для рокеров?

— У Элвиса не было никаких татуировок, и он величайший на все времена. Но мне нравятся русские тюремные татуировки, они прекрасны. У меня даже есть милая книга с ними.

— О вашей работе в кино. Для какого фильма вы бы хотели сделать саундтрек?

— Я хочу создать музыку для мрачной классики Андрея Звягинцева. Уоррен (Элис, мультиинструменталист, участник The Bad Seeds — прим. ТАСС) и я все еще ждем звонка! "Нелюбовь" и "Левиафан" — выдающиеся фильмы.

— А что еще вас связывает с Россией?

— В мой приезд в Россию с нетерпением жду фотоработы с Гошей Рубчинским (российский дизайнер одежды и фотограф — прим. ТАСС). Он путешествует с нами, делает снимки. Гоша — прекрасный фотограф.

Беседовала Анастасия Силкина