Рособрнадзор: Шанинка имеет достаточно времени для работы над ошибками

Ольга Якимчук © Пресс-служба Рособрнадзора

Рынок российского высшего образования становится все качественнее, а контор по штамповке дипломов, которые зарабатывают миллионы на своих студентах, — все меньше. Глобальное наведение порядка происходило последние пять лет, и за это время число вузов сократилось более чем вдвое. Сегодня о закрытиях вузов почти не слышно, исключение составляют разве что небольшие региональные истории. Именно поэтому сообщение об отказе в государственной аккредитации известной Шанинке в Москве вызвало такой резонанс и породило массу дискуссий о несовершенстве аккредитационного законодательства. О том, что мешает вузам пройти процедуру, кто имеет право оценивать качество образовательных программ и по каким правилам, ТАСС рассказала начальник управления госуслуг Рособрнадзора Ольга Якимчук.

— Как сейчас обстоят дела с Шанинкой?

— Право обучать студентов дает лицензия, она у вуза есть, и он продолжает работать. Все студенты продолжают свое обучение. В ходе проведения аккредитационной экспертизы были выявлены серьезные нарушения и несоответствия действующим государственным стандартам. Если они будут устранены, через год вуз вправе повторно подать заявление на аккредитацию, и мы снова посмотрим, что у них с лабораторным фондом, кадровым составом и так далее. У вуза есть достаточное количество времени, чтобы провести работу над ошибками.

— Новость взбудоражила всех, в том числе и абитуриентов. Каким образом получилось, что решение об отказе было принято в самый разгар приемной кампании?

— Процедура государственной аккредитации носит заявительный характер, и по законодательству в сфере образования Рособрнадзор принимает решение в срок до 105 дней с момента принятия по существу заявления о государственной аккредитации. Как показывает практика, вузы подают заявления минимум за четыре-шесть месяцев до окончания срока текущей аккредитации. У Шанинки срок действия закончился в мае текущего года, а заявление было принято к рассмотрению в апреле, в связи с чем и получилась такая ситуация. Руководители вузов, на мой взгляд, должны быть хорошими менеджерами и понимать подобные риски.

Хочу еще раз обратить внимание, что государственная аккредитация не является для вузов обязательной. Если вуз чувствует себя уверенно в той профессиональной области, специалистов для которой он готовит, то он вправе сам принимать решение, нужно ли ему иметь свидетельство об аккредитации. Отсутствие свидетельства в этом случае не повлияет на приемную кампанию. Например, за последний год на прохождение этой процедуры подали заявления только 30% вузов частного сектора.

— Вопросами аккредитации явно занимается не сам ректор.

Если вуз чувствует себя уверенно в той профессиональной области, специалистов для которой он готовит, то он вправе сам принимать решение, нужно ли ему иметь свидетельство об аккредитации

— Да, обычно это в компетенции проректора по учебной работе, который отвечает за подготовку вуза к аккредитации. И можно подготовиться к ней только тогда хорошо, когда вуз следует требованиям законодательства в сфере образования. Рособрнадзор часто обвиняют в избыточности представляемых вузами документов, но это не так. Запрашиваются исключительно те документы и сведения, перечень которых определен нормативными правовыми актами. Наличие данных документов в вузах связано с их непосредственной деятельностью, а их форма и объем определяются вузами самостоятельно. И если чего-то при проверке не оказалось, значит, этого в вузе просто нет.

Более того, свидетельство о государственной аккредитации выдается вузам на шесть лет, это существенный срок для подготовки вузов к очередной аккредитации. Видимо, Шанинке этого времени оказалось недостаточно.

— Может, какие-то замечания можно было устранить в ходе самой экспертизы?

— К сожалению, нет. Устранять замечания можно только во время контрольно-надзорных проверок. Аккредитационная экспертиза к контрольно-надзорным мероприятиям не относится. Часто путают эти истории. Аккредитационная экспертиза — это как государственная итоговая аттестация: что наработали за шесть лет, то и получится в результате, — это общий одномоментный срез.

— Нарушения, выявленные в ходе проверки Шанинки, заняли 30 страниц. Как вышло, что шесть лет назад вуз ту же самую экспертизу прошел?

— Во-первых, хочу уточнить, что 30 страниц составляет заключение экспертной группы, а не перечень нарушений. Во-вторых, что касается нарушений, то здесь много разных факторов. В вузах не всегда хватает эффективных управленцев, которые бы грамотно и планомерно вели учебно-методическую работу. Приведу пример. Кафедра ежегодно должна оценивать свою работу, однако, как правило, эта оценка происходит за два-три месяца до аккредитации. Максимум за год. И возникает чувство, что до этого времени вуз к результатам образовательной деятельности интереса не проявлял.

Вы пообщайтесь со студентами, они вам расскажут, какая суматоха начинается в вузах при приближающейся экспертизе. Было бы совсем неплохо, чтобы журналисты больше общались со студентами, а не только с руководством вузов. Я вас уверяю, им есть что рассказать. Молодежь сегодня очень активна. В Рособрнадзор поступают обращения студентов о нарушении вузами их прав на получение качественного образования, в том числе об отсутствии необходимой материально-технической базы, плохом преподавании отдельных дисциплин, недостаточной организации практической подготовки… В последнее время особенно часто такие обращения поступают накануне или в период проведения аккредитационной экспертизы.

— То есть проблема Шанинки в том, что она "не готовила сани летом"?

К концу года мы планируем максимально перевести процедуру государственной аккредитации в электронный вид

— Я не готова сказать, какие проблемы возникли у Шанинки при подготовке к процедуре государственной аккредитации. Если регулярно заниматься этим вопросом, проблем не будет, но если делать это в последнюю минуту, как хотят некоторые вузы, ничего не получится.

— Кстати, недавно сотрудники одного вуза, не будем его называть, опубликовали в интернете фото огромнейших бумажных кип, якобы необходимых для аккредитации…

— Во-первых, повторюсь, форма и объем учебно-методической документации определяются вузами самостоятельно. Во-вторых, что касается подачи заявления и прилагаемых к нему документов, то Рособрнадзором используется информационная система, которая позволяет отказаться от бумажных кип. У каждой образовательной организации есть возможность создать в этой системе свой личный кабинет. Мы живем в ХХI веке. Уже никто к нам не привозит коробками документы. К концу года мы планируем максимально перевести процедуру государственной аккредитации в электронный вид.

— Возникает вопрос: а кто же эти судьи, которые вправе делать выводы о качестве кадров, инфраструктуры и всего остального?

— В нашей базе находится примерно 1700 экспертов Рособрнадзора. Около трети из них являются сотрудниками ведущих российских вузов — федеральных университетов, национальных исследовательских университетов, опорных, включая МГУ, СПбГУ, РАНХиГС, ВШЭ, Финансовый университет и так далее. Это лучшие представители вузовского сообщества, рекомендованные своим руководством и прошедшие жесткий квалификационный отбор. Для проведения аккредитационной экспертизы формируется состав экспертной группы. Порядок ее работы, в том числе регламент взаимодействия с работниками вузов и требования к экспертам, утвержден приказами Минобрнауки.

— Сколько обычно человек в составе такой группы?

— Зависит от количества заявленных вузом образовательных программ. Может приехать два эксперта, а может и 30 экспертов. Обычно каждый эксперт оценивает от одной до пяти образовательных программ.

— Новость про Шанинку вызвала волну обсуждений самого порядка аккредитации и соответствующего законодательства, многие эксперты видят в нем перегибы и дыры. Вы с этим согласны?

— Аккредитация — это тот же ГОСТ, планка, ниже которой вуз ни в коем случае опускаться не может. А если вуз берется за сетевое обучение, дистанционное, выдает два диплома, то планка должна быть даже еще выше установленной государством.

Почему какой-то небольшой вуз в регионе готов выполнять требования ФГОС и делает это успешно, а вуз, который СМИ называют не иначе, как ведущим или известным, нет? Все вузы должны давать качественное образование, других вариантов не предусмотрено. Только тогда выпускники будут востребованы на рынке труда. В дипломе государственного образца нет никаких пометок со "звездочкой".

Рособрнадзор всегда открыт к диалогу и готов обсуждать вопрос совершенствования законодательства в сфере аккредитации. Мы уже ведем работу по внесению некоторых изменений в существующую модель. Однако любой подход должен обеспечивать равенство всех вузов перед российским законом.

Беседовала Кристина Сулима