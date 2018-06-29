Дмитрий Сытин: стране не хватает предпринимателей, занимающихся производственным бизнесом

Генеральный директор электронной торговой площадки "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин рассказал ТАСС о том, как "Роснефть" закупается у малого и среднего бизнеса и научились ли госкомпании доверять предпринимателям свои контракты.

— Одно из самых обсуждаемых событий последних дней — это повышение ключевого для бюджетной системы РФ налога НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. На ваш взгляд, как данная мера скажется на владельцах малых и средних компаний, участвующих в госзакупках?

— У предпринимателей, как и у заказчиков, участвующих в госзакупках, конечно, увеличится общий уровень денежных затрат на участие в тендерах с учетом роста данного налога. Но, к примеру, затраты заказчика, покупающего продукцию с НДС, не увеличатся. Поскольку для них НДС с покупок товаров или услуг — это вычет, то есть уменьшение налога в декларации по НДС.

— Могут ли госзаказчики, отдающие малому и среднему бизнесу порядка 18% от общего числа своих закупок, попытаться сократить свое сотрудничество с малыми компаниями "на упрощенке"?

— На мой взгляд, никакого сокращения сотрудничества с такими компаниями не будет. Ведь нужно выполнять нормативы по закупкам у малых компаний. И неважно, это предприниматели "на упрощенке" или предприниматели на НДС. Я считаю, что самый большой негатив будет у покупателей, которые со следующего года будут приобретать розничные товары или услуги у малых и средних предприятий по более высокой цене из-за роста налогов.

— Главная задача, которая была поставлена перед корпорацией МСП еще три года назад премьер-министром Дмитрием Медведевым, — сформировать свободный доступ предпринимателей к госзакупкам. На ваш взгляд, удалось корпорации полностью решить эту задачу?

— По моему мнению, корпорация смогла сформировать потребность госкомпаний закупаться у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). И предварительные прогнозы корпорации по объему закупок у сектора МСП в размере 3 трлн рублей в 2018 году (объем закупок у МСБ в 2017 году составил 2,098 трлн рублей — прим. ТАСС) — хорошее тому подтверждение.

— Как вы считаете, с учетом сформированной потребности сегодня госкомпании хотят сами закупаться у МСБ или это все-таки для них принудительный формат сотрудничества?

— Для многих госпредприятий, которые и так закупались у малых компаний, это послужило определенной мотивацией для увеличения числа таких закупок. Но есть госкомпании, которые в силу специфики своей деятельности мало закупаются у сектора МСП. К примеру, в сфере атомной и оборонной промышленности. Вот у них ситуация непростая. Как правило, в этих сферах малые и средние компании не могут выполнять большую часть крупных контрактов.

— На вашей площадке в основном играются РЖД, "Роснефть" и их дочерние структуры. Какие у них взаимоотношения с поставщиками из малого бизнеса?

— Если смотреть в целом, то они, конечно же, выполняют квоты. Для разных наших заказчиков этот процесс проходит с разной сложностью: кому-то проще, а кому-то сложнее. Все зависит от структуры закупок. Конечно, купить бурильное оборудование у субъекта МСП практически невозможно, а вот услуги клининга — вполне.

— Как вы сказали ранее, потребность по закупкам у МСБ в России уже сформирована. К чему еще необходимо стремиться?

— Мне кажется, что необходимо доработать инфраструктуру поддержки, в частности, финансовые инструменты в сфере закупок для МСП. Помимо этого, у меня есть ощущение, что с учетом роста числа госзакупок для малых компаний на первый план начала выходить проблема, связанная с самим предпринимательством. Это вопрос не к корпорации МСП даже. У нас сегодня нет предпринимательской инициативы в достаточном объеме. В том числе это влияет и на закупки.

— По сути, нашей стране не хватает предпринимателей?