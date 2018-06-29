Дмитрий Сытин: стране не хватает предпринимателей, занимающихся производственным бизнесом

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Генеральный директор электронной торговой площадки "ТЭК-Торг" Дмитрий Сытин рассказал ТАСС о том, как "Роснефть" закупается у малого и среднего бизнеса и научились ли госкомпании доверять предпринимателям свои контракты.
— Одно из самых обсуждаемых событий последних дней — это повышение ключевого для бюджетной системы РФ налога НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. На ваш взгляд, как данная мера скажется на владельцах малых и средних компаний, участвующих в госзакупках?
— У предпринимателей, как и у заказчиков, участвующих в госзакупках, конечно, увеличится общий уровень денежных затрат на участие в тендерах с учетом роста данного налога. Но, к примеру, затраты заказчика, покупающего продукцию с НДС, не увеличатся. Поскольку для них НДС с покупок товаров или услуг — это вычет, то есть уменьшение налога в декларации по НДС.
— Могут ли госзаказчики, отдающие малому и среднему бизнесу порядка 18% от общего числа своих закупок, попытаться сократить свое сотрудничество с малыми компаниями "на упрощенке"?
— На мой взгляд, никакого сокращения сотрудничества с такими компаниями не будет. Ведь нужно выполнять нормативы по закупкам у малых компаний. И неважно, это предприниматели "на упрощенке" или предприниматели на НДС. Я считаю, что самый большой негатив будет у покупателей, которые со следующего года будут приобретать розничные товары или услуги у малых и средних предприятий по более высокой цене из-за роста налогов.
— Главная задача, которая была поставлена перед корпорацией МСП еще три года назад премьер-министром Дмитрием Медведевым, — сформировать свободный доступ предпринимателей к госзакупкам. На ваш взгляд, удалось корпорации полностью решить эту задачу?
— По моему мнению, корпорация смогла сформировать потребность госкомпаний закупаться у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). И предварительные прогнозы корпорации по объему закупок у сектора МСП в размере 3 трлн рублей в 2018 году (объем закупок у МСБ в 2017 году составил 2,098 трлн рублей — прим. ТАСС) — хорошее тому подтверждение.
— Как вы считаете, с учетом сформированной потребности сегодня госкомпании хотят сами закупаться у МСБ или это все-таки для них принудительный формат сотрудничества?
— Для многих госпредприятий, которые и так закупались у малых компаний, это послужило определенной мотивацией для увеличения числа таких закупок. Но есть госкомпании, которые в силу специфики своей деятельности мало закупаются у сектора МСП. К примеру, в сфере атомной и оборонной промышленности. Вот у них ситуация непростая. Как правило, в этих сферах малые и средние компании не могут выполнять большую часть крупных контрактов.
— На вашей площадке в основном играются РЖД, "Роснефть" и их дочерние структуры. Какие у них взаимоотношения с поставщиками из малого бизнеса?
— Если смотреть в целом, то они, конечно же, выполняют квоты. Для разных наших заказчиков этот процесс проходит с разной сложностью: кому-то проще, а кому-то сложнее. Все зависит от структуры закупок. Конечно, купить бурильное оборудование у субъекта МСП практически невозможно, а вот услуги клининга — вполне.
— Как вы сказали ранее, потребность по закупкам у МСБ в России уже сформирована. К чему еще необходимо стремиться?
— Мне кажется, что необходимо доработать инфраструктуру поддержки, в частности, финансовые инструменты в сфере закупок для МСП. Помимо этого, у меня есть ощущение, что с учетом роста числа госзакупок для малых компаний на первый план начала выходить проблема, связанная с самим предпринимательством. Это вопрос не к корпорации МСП даже. У нас сегодня нет предпринимательской инициативы в достаточном объеме. В том числе это влияет и на закупки.
— По сути, нашей стране не хватает предпринимателей?
— Безусловно. У нас, к сожалению, не накоплен опыт предпринимательства. На сегодняшний день в стране действительно не хватает предпринимателей, готовых этим предпринимательством заниматься, в том числе производственным, а также делать товары, которые закупают крупные компании. Сегодня большинство наших представителей из сектора малого бизнеса стремятся к простым видам предпринимательства: розница, услуги и так далее. А большим корпорациям и крупным госпредприятиям нужны предприниматели-производители. Разрыв между теми, кто занимается парикмахерскими и кафе, и теми, кто занимается производством со сложной предпринимательской инициативой, просто колоссальный.
— Получается, что у нас недостаточно предпринимателей для выполнения тех квот по МСБ, которые сейчас имеются?
— В части производственных закупок — да. Это действительно так. Продукции, интересной для крупных госкомпаний, малый бизнес сегодня производит недостаточно.
— И все-таки видите ли вы у малого бизнеса тенденцию к смещению в сторону выполнения высокотехнологичных закупок?
— Я сейчас не наблюдаю какого-то вала в части исполнения закупок по высокотехнологичной продукции малым бизнесом. Не можем мы этим похвастаться. Но в пределах имеющихся квот такие закупки есть. Но определенный потенциал вижу. Когда мы ездим по регионам с обучающими семинарами для представителей малого и среднего бизнеса, то я вижу предпринимателей, которые хотят свою инновационную продукцию предложить госзаказчикам.
— Привести пример можете?
— Конечно. К примеру, были региональные предприниматели, которые предлагали свои инициативы по новым видам инновационных покрытий на трубы. Но в данном случае все зависит от того, как сами заказчики построят эту работу с предпринимателями на обработку таких предложений по инноватике.
— Как я понимаю, им сложно эту продукцию продвинуть на торги.
— Да. Первое — это слишком долгие сроки по согласованию такой продукции для самого заказчика, а второе — сопутствующие затраты, которые возлагаются на предпринимателя по части получения необходимых сертификатов на данную продукцию. Это дорого и долго. Пока предприниматель все это проходит, он не может поставлять свою продукцию и, соответственно, получать за нее деньги.
— Как-то можно упростить, на ваш взгляд?
— Ну, во-первых, государство должно помочь в плане сертификации и стоимости на эти услуги. В данном случае власти могут хотя бы частично субсидировать прохождение сертификации. А второе — самим заказчикам необходимо более активное пилотирование: взяли какой-то новый образец продукции и затем максимально оперативно провели пилотный проект.
— А самим заказчикам это насколько интересно?
— У крупных госзаказчиков, как правило, есть программы по импортозамещению. Поэтому они абсолютно точно заинтересованы в локализации производства высокотехнологичной продукции, способной заменить импортные товары внутри страны.
— Сегодня Китай может обеспечить большинство запросов крупных предприятий в части поставок мелкой промышленной продукции. К слову, часть небольших российских компаний активно этим пользуется при участии на торгах, перепродавая зарубежный товар. Неужели малым компаниям РФ будет интересно конкурировать с китайскими компаниями по части производства с учетом более дешевой стоимости денег в Китае?
— Я вам гарантирую, что прежде всего наши отечественные заказчики имеют задачу дотянуться до российского производителя, а не до перепродавца. Понятно, что на торгах цена — решающий фактор. Да, у наших малых компаний существенно больше рисков при создании и развитии производства. Конечно, в Китае все существенно дешевле. Но я считаю, что нужно продолжать удешевлять стоимость денег в нашей стране. Кроме того, государство должно продолжать стимулировать покупателей покупать российское.
— Научились ли сегодня крупные предприятия и компании с госучастием доверять малому бизнесу?
— Научились. Если просто отвечать, сегодня для госкомпаний нет большой разницы между поставщиком из большого и малого бизнеса. Они к ним относятся одинаково. На мой взгляд, это очень хороший показатель. Надеюсь, так будет и в дальнейшем.
Беседовала Юлия Ермилова