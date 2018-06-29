Глава Мосгорнаследия: случаи вандализма памятников культуры в Москве дошли почти до нуля

Алексей Емельянов © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов в интервью ТАСС рассказал об уровне вандализма по отношению к памятникам в Москве, завершении реконструкции ВДНХ, росте частных инвестиций в реставрацию, а также о том, станут ли дома-книжки на Арбате и стадионы ЧМ культурным наследием.

— Не так давно вандал повредил картину "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее. Нуждаются ли объекты культурного наследия в усиленной защите?

— Дополнительная охрана памятники не спасет, если у людей отсутствует культура поведения и самодисциплина. Посетителям в нетрезвом состоянии не стоит посещать музеи. Им лучше пойти в ресторан или бар. Всему свое время и свое место.

Случившееся в Третьяковской галерее — это вопиющий, но, к счастью, достаточно редкий случай. Говоря об ущербе, мы подразумеваем, скорее, ситуации, при которых его, например, причиняют объекту по неосторожности при проведении ремонтных работ. Также все помнят случай, который произошел в центре Москвы несколько лет назад: дети раскачивались на ограждении памятника Пушкину, как на качелях, в конце концов цепь не выдержала и лопнула. Надо сказать, что за последнее время я вообще не припомню ни одного подобного случая.

— В Москве в самом разгаре чемпионат мира по футболу. Какие памятники больше всего привлекают туристов и как вы оцениваете культуру поведения иностранцев?

— За пару недель до старта чемпионата к нам поступило предложение от одного москвича набрать волонтеров и организовать дежурство у памятников, чтобы разгоряченные болельщики не навредили им. Но мы выступили с принципиальным отказом. Во-первых, наше законодательство в отношении объектов культурного наследия и так достаточно жесткое. Во-вторых, хочу отметить, что с начала чемпионата не зафиксировано ни одного инцидента, когда кто-нибудь бы обошелся плохо с московским памятником. Гости столицы ведут себя аккуратно по отношению к историческим памятникам, и за это им большое спасибо.

Традиционно больше всего иностранных туристов привлекает Красная площадь, улица Арбат, ВДНХ, Парк Горького, станции столичного метро. Приятно, что центром притяжения болельщиков стали исторические пешеходные улицы — так, на Никольской образовалась стихийная фан-зона, где собираются болельщики со всего мира. Также оживленно на Большой Дмитровке и прилегающих переулках, на Пятницкой улице.

— Как Мосгорнаследие принимало участие в подготовке к ЧМ-2018? Где иностранцы могут узнать о достопримечательностях Москвы?

— Специально к чемпионату мира мы обновили наше мобильное приложение "Узнай Москву" — это виртуальное путешествие по самым интересным местам Москвы, которое по вашему желанию легко становится реальным. Вы можете прочитать тексты, написанные известными москвоведами, выбрать один из многих маршрутов для самостоятельной прогулки по городу. Приложение включает 61 уникальный маршрут, самые популярные из которых мы перевели на английский язык, информацию о 610 памятниках, а также об интересных зданиях, территориях, музеях, электронные версии книг о Москве. Предвосхищая ваш вопрос о специальных спортивных маршрутах, замечу, что пока их нет: наши стадионы сегодня не являются объектами культурного наследия, а "Спартак" вообще только построили.

Среди рекомендованных к просмотру объектов — отреставрированный Малый собор Донского Монастыря с его семиярусным иконостасом, который расписывали реставраторы Музеев Кремля. Также всем советую посетить колокольню Высоко-Петровского монастыря, где в декабре 2017 года завершилась реставрация двух верхних ярусов колокольни, восстановлены фасады, лепнина, покрытия полов, гульбище и интерьеры. Из увлекательных маршрутов, представленных как на русском, так и на английском, могу порекомендовать "Что скрывает Большая Дмитровка?", экскурсию с главным археологом города по Никольской улице, "Московский модерн". Кстати, там есть и моя личная авторская экскурсия, также доступная на обоих языках и представляющая собой маршрут по одной из моих любимых московских улиц — Пятницкой. Я с удовольствием приглашаю вас прогуляться по этому маршруту с помощью мобильного приложения "Узнай Москву".

Отмечу, что для любителей спорта в преддверии чемпионата мира, чтобы показать, как могут сосуществовать культурное наследие и спорт, мы запускали беговые и велосипедные экскурсии. Объекты культурного наследия предлагалось посетить не в размеренном темпе пешком, а на бегу вместе с организаторами спортивного движения "Спортивная история" или объехать на двухколесном транспорте с музеем "Садовое кольцо". Надо сказать, такие "спортивные" экскурсии пользовались большим успехом, и вполне возможно, по окончании чемпионата мира мы пригласим звезду российского или мирового футбола провести подобную экскурсию.

— Приложение "Узнай Москву" предлагает туристам спуститься в метро на станцию "Площадь революции" и потереть на удачу знаменитый "нос овчарки"?

— В приложении этого точно нет, но мне кажется, гости, приезжающие в столицу, знают об этой примете. И я думаю, что сегодня, когда весь мир болеет за свои сборные на чемпионате мира по футболу, болельщики наверняка не раз терли нос бедной овчарки на удачу.

— Какие объекты будут отреставрированы в метрополитене в этом году?

— Сегодня из 255 станций метрополитена 46 являются объектами культурного наследия. В этом году у нас реставрируются фасады наземных вестибюлей 14 станций, в частности, "Динамо", "Белорусской" радиальной и кольцевой, "Чистых прудов", "Кропоткинской", часть объектов находится в завершающей стадии.

Инфографика Перспективная схема развития Московского метрополитена ТАСС нарисовал схему того, как будет меняться московское метро в ближайшие годы.

Для нас реставрация любого объекта, включенного в такую мощную транспортную городскую артерию как метро, — это всегда сложный процесс. Представьте себе, какой пассажиропоток был на станции "Чистые пруды" в 1935 году и сколько людей посещают ее сейчас. Обеспечить качественные работы без долгосрочного закрытия станции — сложнейшая задача, и я очень рад, что нам и нашим коллегам из метрополитена удается эту задачу решать.

Что касается реставрации на станции "Площадь революции", то наши специалисты осмотрели каждую скульптуру перронного зала (их там 76) и решили пока ничего не предпринимать. Если поставим табличку "Не трогайте нос собаки", то интерес к скульптуре пограничника с собакой только возрастет, ведь запретный плод, как известно, сладок. Демонтировать скульптуры нецелесообразно, закрывать станцию, чтобы заниматься одним лишь носом овчарки, согласитесь, неправильно. Сама станция находится в удовлетворительном состоянии. Поэтому подождем, когда будет плановая капитальная реконструкция и реставрация, и обязательно приведем в порядок скульптуру пограничника, овчарку и ее нос.

— Известно ли вам о длительном закрытии на реконструкцию станций, как это было в случае с "Бауманской"?

— График планового закрытия на реконструкцию станций ведется в московском метрополитене. Но успокою наших читателей — аварийных интерьеров, требующих срочной капитальной реставрации, в подземке нет. Недавно преобразились станции "Бауманская", "Проспект Мира" Кольцевой линии, "Киевская" Филевской линии.

— Сохраняются ли темпы реставрации в Москве и растет ли приток частных инвестиций в эту сферу?

— В 2016 году в Москве было отреставрировано 159 объектов, в 2017-м — более 200. Мы не планируем увеличивать темп, и в этом году также приведем в порядок порядка 200 зданий. Реставрация — это точно не про скорость. Главное, те объекты, за которые мы уже взялись, отреставрировать качественно. Планы по реставрации расписаны на годы вперед — только в 2018 году мы согласовали работы по сохранению и выдали задания на разработку проектной документации и разрешения на проведение научно-исследовательских и противоаварийных работ на 500 объектах. Сейчас в работе находятся порядка 500 объектов.

Что же касается инвестиций, то по итогам прошлого года на реставрацию было потрачено порядка 30 млрд рублей, причем более 8 млрд из них — частные средства. Второй год подряд реставрация половины объектов осуществляется за деньги частных инвесторов, эта тенденция не может не радовать! Еще семь лет назад 60% работ финансировала Москва, 40% средств выделялось из федерального бюджета. Частники реставрировали единичные объекты. Сейчас ситуация радикально изменилась, это говорит о том, что горожане стали бережней относиться к объектам культурного наследия.

Кроме того, сегодня 80% объектов реставрируется в историческом центре. Это результат городской политики, направленной на минимизацию строительства в центре и смещение векторов в сторону приведения в порядок тех сооружений, которые уже есть.

— Какой памятник архитектуры в Москве вам нравится больше всего?

— На самом деле, каждый памятник по-своему уникален, и они все любимые. В качестве примера могу привести Московское центральное кольцо (МЦК). Все знают, что это не новая магистраль, а реконструированная Московская окружная железная дорогая начала ХХ века. По ходу кольца располагаются порядка 80 объектов культурного наследия, сохранились целые ансамбли станций. Так, например, здание станции "Пресня" примечательно тем, что в кабинете начальника станции находится единственный сохранившийся экземпляр настенных часов "П.Буре", которыми ранее были снабжены все станции Окружной железной дороги. Пассажирский вокзал на станции "Канатчиково" представляет собой двухэтажное здание с элементами классической ордерной системы в оформлении. Вход в здание украшает рельефное изображение двух львиных голов на фигурных консолях. На станции снимались многие художественные фильмы, в том числе итальянского режиссера Витторио де Сика "Подсолнухи" (1969 г.) с участием знаменитых актеров Софи Лорен и Марчелло Мастрояни. Что важно, при проектировании Московской окружной железной дороги нам удалось убедить наших коллег разместить транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) на новых местах, не разрушая старые станции. В итоге все, вплоть до трансформаторных будок, сохранило свой исторический облик. Это удачный пример, когда город сохраняет самое ценное и при этом развивается дальше.

Сейчас ведется подготовка к запуску Московских центральных диаметров (МЦД). Надо сказать, что при проектировании новой железнодорожной магистрали ни один объект культурного наследия не пострадает.

— Сегодня линии железной дороги, метро и наземного транспорта в местах пересечения образуют многофункциональные хабы, где строятся офисы, апартаменты, торговые центры. При этом уже практически не употребляется термин "вокзал". Можно ли констатировать, что вокзалы для Москвы — это уже некое прошлое?

— Во-первых, хочу заметить, что современные ТПУ и транспортные хабы — это далеко не вокзалы. Вокзалы как существовали, так и будут существовать. Сегодня шесть из девяти существующих столичных вокзалов — объекты культурного наследия, исключение составляют Курский, Павелецкий и Савеловский. Но при этом, даже являясь объектами наследия, вокзалы сегодня функционируют, приспособлены под современные нужды: здесь можно не только купить билеты на поезд, но и комфортно провести время в ожидании посадки, перекусить, купить товары в дорогу, отдохнуть и почитать в зале ожидания.

Транспортные хабы уже давно существуют в столице — те же самые Бульварное, Садовое и Третье транспортное кольца можно отнести к хабам. Все три являются символами своих эпох, со своей историей и инфраструктурой. При этом новые и старые транспортные узлы продолжат сосуществовать органично. И это касается не только транспорта, но и любых объектов: например, для Таганской площади 50-х годов высотные здания и только что открытая станция метро "Таганская" были чистой воды инновацией, но сегодня мы не ощущаем принципиальную многослойность этого места.

— Когда-то, в 70-е годы ХХ столетия, инновацией были знаменитые "дома-книжки" на Новом Арбате. Могут ли они теперь быть признаны объектам культурного наследия?

— Новый Арбат или в прошлом Калининский проспект — это одна из визитных карточек Москвы. Хоть сегодня "дома-книжки" не стоят под государственной охраной, у нас и наших коллег из Москомархитектуры есть понимание, что с этими зданиями надо работать очень бережно. Все решения о реконструкции и малейшем изменении внешнего облика зданий будут строго обсуждаться на архитектурном совете. А пока высотки на Новом Арбате заняты офисами департаментов правительства столицы, городских учреждений, общественных организаций и коммерческих компаний.

По закону на момент признания здания объектом культурного наследия должно пройти не менее 40 лет, эти постройки в целом уже подошли к этому рубежу. Придет время, и мы сможем вернуться к этому вопросу. Но самое главное, сегодня в городе есть полное понимание, что к изменению внешнего облика таких объектов надо относится крайне внимательно. А уже будут они памятниками или нет — это не столь важно.

— В списке домов, которые будут сохранены в рамках программы реновации, есть яркие примеры конструктивизма. Как будут использоваться эти здания после переселения и реконструкции?

— Мы совместно с общественниками и коллегами из Москомархитектуры изучили перечень домов, попавших под снос в рамках программы реновации, и нашли там 218 объектов, представляющих ценность. Большинство из них, как и в случае с "домами-книжками", являются знаковыми и формируют облик города того или иного периода. Например, невысокие трех- и четырехэтажные домики на улице Петра Алексеева, или "сталинки" на Саратовской и Люблинской улицах. В памятники мы их не взяли, но и расставаться с ними не хотим.

Функция использования этих домов будет понятна, когда непосредственно до этих кварталов дойдет реновация. Пока рано говорить о том, что там будет. Важно, что они будут сохранены.

— Когда завершится реконструкция главной выставки страны — ВДНХ? И удалось ли спасти фонтан "Золотой колос", который несколько лет назад даже хотели навсегда разобрать?

— На территории ВДНХ 49 объектов культурного наследия, в том числе павильоны, фонтаны, цветочные партеры, скульптуры и т.д., все они находятся под государственной охраной.

Это крупнейший реставрационный проект города и нашей страны, со своими находками, которые нас как Департамент культурного наследия очень радуют. Например, в 2014 году при производстве первых противоаварийных работ на Центральном павильоне был обнаружен горельеф работы скульптора Евгения Вучетича "Знаменосцу мира, советскому народу — слава!", который несколько десятилетий прятался за фальш-стеной. Еще одной уникальной находкой в Центральном павильоне стала картина Александра Герасимова "II Съезд колхозников и ударников". Ее обнаружили во время разбора поздних торговых конструкций в подвале. Картина провисела, подвешенная к трубе, более 50 лет и является единственной станковой живописью, сохранившейся в Центральном павильоне. Летом 2017 года на Павильоне №6 "Химия" (бывший "Литовская ССР") были найдены две керамические скульптурные композиции на фасаде здания 1954 года. В том же году во время подготовки к реставрации павильона №31 "Геология" специалисты обнаружили минералы и руды, которые считались утраченными. Самой ценной находкой стала 150 килограммовая друза горного хрусталя.

Сегодня на завершающей стадии работы на Главном входе ВДНХ, в павильоне "Земледелие", ведутся работы на павильонах республик Казахстан, Азербайджан, Молдова, Кыргызстан. Кроме того, начинаются исследовательские работы на павильоне "Главмясо", интерьеры которого решены в стиле итальянского палаццо. Несмотря на то, что павильон долгое время находился в заброшенном состоянии, там сохранились подлинные вещи: фасадная скульптура быка, картина с изображением пастбища, мозаичные панно с крупнейшими мясокомбинатами советского союза, два дегустационных зала мясной промышленности.

Нашим реставраторам удалось вернуть первоначальный облик фонтана "Золотой колос", возведенного на территории выставки в 1954 году. Мы провели научно-исследовательские работы и обнаружили, что у фонтана нарушена водопроводящая система и все инженерные коммуникации, на 80% изношен каркас, смальта и мозаика местами сохранились всего на 40% и находились в аварийном состоянии. Фонтан не работал 30 лет. Мало осталось свидетелей того, как он выглядел изначально, покрытый яркой золотой мозаичной смальтой и цветной мозаикой разных оттенков. В условиях мастерской воссозданы все утраченные элементы, и уже скоро отреставрированный фонтан предстанет перед посетителями выставки во всей красе.

В целом основные запланированные работы по реконструкции ВДНХ — речь о фасадах павильонов на центральной аллее — завершатся уже этим летом.

— Как московские реставраторы ищут компромисс в вопросе сохранения разных пластов исторического наследия, ведь даже на ВДНХ пришлось "вскрывать эпохи" и двигаться вглубь от 70-х к 30-м годам, например?

— Для начала приведу пример — Тверская, д. 8, монументальный сталинский дом архитектора Мордвинова, где располагается ресторан "Арагви". Один дом, несколько эпох. Здание неоднократно надстраивалось, в разное время там располагались гостиница "Дрезден", известный советский ресторан "Арагви", недавно там обнаружили кирпичные кладки палат XVII, а затем и XVIII веков. В ходе работ в палатах был обнаружен и музеефицирован фрагмент подлинной живописи начала XVII века. Четыре памятника в одном здании.

Мы, конечно, сохранили бы все, но физически такой возможности нет. В этом случае мы доверяем мнению проектировщиков, реставраторов, экспертов и принимаем решение на основании заключения всех специалистов. Сначала проводится историко-культурная экспертиза, затем составляется проект реставрации. Предпочтение отдается в первую очередь уникальным и подлинным элементам.

— Существует ли в Москве дефицит реставраторов? Как он восполняется? Помогают ли в этом городские льготные программы и приход частных инвесторов?

— C проблемой кадров мы столкнулись восемь лет назад. Сегодня коллектив реставраторов условно делится на две группы: опытные специалисты с сорокалетним стажем работы и молодые люди, которые только начинают осваивать профессию, интересуются историей и архитектурой. А вот, так сказать, промежуточное звено — отсутствует. Слишком много потенциальных реставраторов в конце 1990-х — начале 2000-х по разным причинам ушли в строительство, менеджмент, юриспруденцию. Наша задача сегодня — поскорее закрыть эту брешь, сплотить корифеев и новичков отрасли. Чтобы заполнить пробел, мы стремимся увлечь молодежь Москвой, ее историей.

Мы двигаемся в этом направлении, организовываем лекции почетных реставраторов, взяли шефство над реставрационными колледжами. Мы стараемся, чтобы ребят принимали на практику действующие реставрационные компании. Сотрудники департамента культурного наследия читают лекции в Московском архитектурном институте и Московской государственной юридической академии.

Безусловно, приход частных инвесторов в отрасль делает профессию реставратора более привлекательной. В 2012 году мы запустили программу льготной аренды "Рубль за квадратный метр", в рамках которой частным инвесторам передаются старинные здания при условии их ремонта и реставрации. Интерес к проекту высокий, за шесть лет инвесторы отреставрировали 12 объектов культурного наследия и памятников архитектуры. Мы надеемся и делаем все, чтобы реставрационная отрасль развивалась дальше, становясь еще более привлекательной. Это действительно нужное, а главное, очень интересное дело.

Беседовали Екатерина Лука, Надежда Геращенко