Первый зампред ЦБ: цифровой экономике нужен лидер

Ольга Скоробогатова © Петр Ковалев/ТАСС

Год назад Россию захлестнула волна цифровизации. Страна узнала о существовании блокчейна, биткойн вырос более чем на 1500%, а правительство запустило процесс легализации использования новых финансовых технологий. Одними из первых финтехом заинтересовались банки, почувствовавшие угрозу конкуренции со стороны более гибких в разработке и внедрении цифровых решений стартапов. Поэтому, когда ЦБ предложил организовать единую площадку для исследования новых технологий, профсообщество с энтузиазмом поддержало эту идею.

Сейчас на базе созданной ЦБ РФ Ассоциации ФинТех (АФТ) 20 финансовых организаций и телеком-компаний тестируют технологические решения и готовят предложения по созданию и изменению законодательства. Часть проектов АФТ входят в концепцию развития цифровых технологий в финансовой сфере, опубликованную в начале года. О том, как идет реализация стратегии — как в технологической, так и в политической сфере, — ТАСС рассказала первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

— Ольга Николаевна, первый вопрос по поводу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Я так понимаю, что эта тема интересна ЦБ и в контексте взаимодействия с этим новым ведомством, и, вероятно, тех изменений в этом взаимодействии, которые потребуются для успешной реализации задач Банка России, задач министерства и задач, которые, возможно, будут поставлены в дальнейшем по мере развития цифровой экономики.

— В последние годы тема цифровизации, развития новых финансовых технологий и их имплементации в различных отраслях занимает лидирующие позиции, привлекая все больший интерес. Эта тенденция наблюдается не только в России, но и во всем мире. Мы понимаем, какие возможности это может дать экономике страны в целом и финансовой системе в частности. Более того, часть проектов, так или иначе связанных с цифровизацией, мы уже реализуем. Именно поэтому решение о создании такого министерства было принято очень своевременно. Сейчас в этой отрасли нужен лидер, который сможет координировать действия федеральных органов исполнительной власти, госкорпораций, коммерческих структур в рамках реализации мероприятий по цифровой экономике.

Так, например, необходимо создать эффективную структуру управления и реализации инициатив по цифровой трансформации государства, а также сформировать новую дорожную карту по реализации программы цифровой экономики, разработкой которой может заняться новое профильное министерство. Одной из важных функций нового министерства также должна стать выработка лучших решений для экономики и населения с учетом интересов граждан, бизнеса и государства.

— Часть разногласий обусловлена тем, что у разных госорганов разная регуляторика. Для одних действует одна система нормативно-правовых актов, для других — другая, и им очень сложно координироваться между собой.

— Эта проблема была выявлена несколько лет назад, когда министерства и ведомства начали разрабатывать первые совместные цифровые проекты. Подходы сложно было синхронизировать не только с точки зрения правового обеспечения, но и технологической реализации. Эффективная цифровая экономика может быть построена только на принципах взаимодействия всех сторон в едином пространстве с понятными определениями и процедурами взаимодействия других участников цепочки. Для этого необходимо решить, как в цифровом пространстве должны жить новые элементы, определить их общий правовой статус, а затем детализировать особенности для каждой отрасли на уровне соответствующих нормативных документов. Я считаю, что это огромный шаг вперед к новой цифровой реальности.

— ЦБ не имеет права законодательной инициативы, но принимает активное участие в разработке отраслевых нормативных актов. Есть уже понимание, какие законы нужно разработать в первую очередь в соответствии с этими задачами и проблемами, о которых вы сказали?

— В ближайшее время необходимо определиться с изменениями в трех направлениях. Первое — это законодательная база, которая связана с цифровым профилем гражданина и организации. Сегодня огромный объем данных о нас с вами находится в разных источниках, и зачастую эти данные дублируются или противоречат друг другу. Цифровой профиль позволит обеспечить простой, быстрый и легальный обмен данными в одном окне без запросов в разные ресурсы и будет способствовать повышению скорости и прозрачности их предоставления, за счет возможности управления физическими лицами их согласиями на обмен данными в цифровой среде. Здесь очень важно отметить, что происходить это должно только в отношении той информации, которую они сами выберут.

Мы уже начали прорабатывать подходы к реализации цифрового профиля как с государственными органами, так и с участниками рынка. Работа по данному направлению должна вестись параллельно и скоординированно как в рамках правового обеспечения, так и создания технологической инфраструктуры.

Кроме того, необходима легализация понятий и определений тех вещей, которые уже по факту есть в цифровом мире. Сейчас эта работа ведется в рамках трех законопроектов — "О цифровых финансовых активах", "О краудфандинге" и изменений в Гражданский кодекс РФ, которые уже прошли первое чтение в Госдуме. Но это только начало, есть еще много сфер, которые должны быть описаны и закреплены в правовом поле в ближайшее время.

Второе направление — это гражданская криптография. Не секрет, что многие стандарты информационной безопасности не отвечают скорости и амбициям развития цифровых технологий в мире в целом и в нашей стране в частности. Физические границы стираются, и мы должны уметь взаимодействовать как с внутренними, так и с внешними контрагентами в защищенном киберпространстве. Вопрос гражданской криптографии — это вопрос создания таких средств защиты, которые, с одной стороны, гарантируют гражданам и экономике безопасность, а с другой — позволяют быстро внедрять новые технологические решения в стране.

— Как тогда достичь консенсуса с рядом ведомств и госструктур, которые сейчас отвечают в том числе за криптографию?

— Искать компромиссы. Это в наших общих интересах. Лучше внедрять понятные, нужные для развития страны и согласованные всеми министерствами и ведомствами решения, чем терять время на разногласия вместо совместного продвижения вперед.

— Вы сказали, что направлений должно быть три.

— Третье направление — повышение финансовой доступности, защита и обеспечение прав потребителей. Банк России много делает в этом направлении, и мы продолжаем работу в этой области с заинтересованными министерствами и ведомствами.

— С июля заработает механизм удаленной идентификации с использованием биометрических технологий, и сейчас самое время еще раз на пальцах разъяснить, что изменится в жизни россиян, — на бытовом уровне, не в профессиональных терминах.

— После запуска удаленной идентификации можно будет получать услуги различных банков дистанционно, не выходя из дома. По сути, в банк нужно будет прийти один раз для первичной регистрации в ЕСИА (если ее до этого не было) и сдачи биометрических данных (изображение лица и голос).

На сайте банка или в его приложении гражданин выберет нужную услугу, после чего система попросит его пройти авторизацию в ЕСИА, введя логин и пароль от нее. Далее пользователю будет необходимо произнести на камеру предложенную системой последовательность цифр или букв. Полученные данные передадутся в Единую биометрическую систему для сравнения с уже содержащимися в ней параметрами.

При успешной идентификации банк дистанционно получит необходимые идентификационные данные для предоставления услуги гражданину.

В дальнейшем можно будет, например, дистанционно получить банковский кредит или открыть вклад в любом понравившемся банке, используя смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер с камерой и микрофоном. Удаленная идентификация позволит банкам снизить стоимость обслуживания клиентов более чем в три раза.

— Клиенты имеют тенденцию взрослеть. Лицо с возрастом меняется. Будет ли альтернативный, дополнительный способ идентификации?

— На данный момент предусматривается динамическая идентификация, процент узнаваемости по которой достаточно высок. При этом биометрические данные должны обновляться раз в три года — это как раз тот срок, который позволяет своевременно реагировать на физиологические изменения.

Можно будет дистанционно получить банковский кредит или открыть вклад в любом понравившемся банке, используя смартфон, планшет, ноутбук или стационарный компьютер с камерой и микрофоном

Безусловно, если вы сделали пластическую операцию, то вам придется сдать биометрические данные еще раз.

В дальнейшем система будет развиваться и включать иные виды биометрических персональных данных, в том числе в целях обеспечения возможности использовать механизм удаленной идентификации людьми с ограниченными возможностями.

— Все ли банки будут принимать биометрические данные и предоставлять услуги удаленной идентификации?

— Перечень банков, в которых можно пройти регистрацию в ЕСИА и Единой биометрической системе, будет размещен на сайте Банка России в соответствии с указанными в законе критериями: участие в страховании вкладов, неприменение мер по банкротству и отсутствие специального решения Банка России.

Мы понимаем, что банкам необходимо дооборудовать свою инфраструктуру и на это нужно время, поэтому кредитные организации будут оснащать свои подразделения поэтапно: до конца года — не менее 20% отделений, до середины 2019-го — не менее 60% отделений и до конца 2019-го — 100% отделений.

К концу года мы ожидаем подключения к платформе удаленной идентификации более 4 тыс. банковских отделений и точек обслуживания. В этом году мы также начнем работу над ее использованием для предоставления государственных, нотариальных и иных услуг. А это более 100 млн различных услуг ежегодно.

— Под патронажем Банка России участники рынка в рамках Ассоциации ФинТех тестируют блокчейн, искусственный интеллект и Big Data. Давайте попробуем рассказать, опять же на примерах, что их внедрение даст гражданину?

— Честно говоря, я думаю, что до уровня потребителя такие технологии в явном виде не дойдут. Блокчейн нельзя потрогать или увидеть, но его применение совершенно точно обеспечит прозрачность государственных или муниципальных услуг. Вы сможете быть уверены, что, если вы заплатили управляющей компании за услуги ЖКХ, ваши деньги дошли по назначению. Блокчейн — это не более чем технология записи, регистр, который содержит полную и целостную информацию и может быть доступен всем.

О других технологиях правильнее говорить в их интеграционном применении друг к другу. Мы рассматриваем управление данными и искусственный интеллект в привязке к цифровому профилю, который позволит иметь всю историю операций с корректной информацией по гражданину или компании в онлайн-режиме.

— Что вы думаете о необходимости введения цифрового профиля гражданина?

— Как я уже отмечала ранее, цифровой профиль — это один из ключевых элементов цифровой инфраструктуры. Министерство цифрового развития и Банк России уже начали концептуальную подготовку к ее созданию. Так,

Блокчейн — это не более чем технология записи, регистр, который содержит полную и целостную информацию и может быть доступен всем

Банк России совместно с банками на площадке Ассоциации ФинТех ведет разработку концепции собственно цифрового профиля. Технологии, которые лягут в его основу, обеспечат простой, быстрый и легальный обмен данными между потребителями и поставщиками данных с использованием единого технологического ID и позволят управлять цифровыми согласиями граждан на обмен информацией.

При этом очень важно, что цифровой профиль не будет хранить информацию из других баз данных, а будет предоставлять доступ к ним с помощью сквозного технологического идентификатора и обеспечивать получение таких данных о гражданине или компании на основе цифровых согласий. Такой идентификатор будет связывать все данные о гражданине, содержащиеся в различных системах.

Важной частью цифрового профиля станет информация, которая будет содержаться в регистре населения, создаваемом ФНС России. Мы же в свою очередь определим, какой еще информацией из других министерств и ведомств, коммерческих и иных организаций можно будет наполнить профиль.

— Кто станет конечными потребителями этих данных и какого рода информацию на первом этапе они смогут получить о человеке после того, как это заработает? Кстати, когда это произойдет?

— О сроках реализации проекта говорить рано, необходимо сначала концептуально проработать проект. В целом же получать информацию смогут граждане, компании, банки, государственные и другие организации. Если говорить о структуре данных, то в первую очередь это будут персональные данные, справки, сведения об оплате коммунальных услуг, о кредитах или остатках на счетах, оплата налогов и пошлин, покупка и продажа недвижимости, автомобиля, если клиент подтвердит, что он готов предоставить такую информацию о себе организации, в которой он хочет получить соответствующую услугу. Перечень таких данных очень большой.

— У Банка России есть свой целевой интерес — это противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма, ПОД/ФТ. Возвращаясь к вопросу о взаимной интеграции финтехнологий — сейчас банки вынуждены исполнять большое количество нормативных указаний, предоставлять отчетность, для этого нужны массивные IT-системы и, соответственно, персонал. Может быть, с точки зрения больших данных и новых технологий проще иметь одну систему, к которой могут все подключаться и ею пользоваться?

— На площадке Ассоциации ФинТех мы проанализировали, как работают технологии искусственного интеллекта и больших данных, и пришли к выводу, что на их основе можно и нужно сделать такую платформу. Это будет платформа по сбору данных для целей ПОД/ФТ — KYC-платформа, к которой смогут подключаться участники рынка и пользоваться данными для проверки клиента на стадии, когда ему открывают счет или совершают другие операции.

Во-первых, это серьезно сократит затраты всего рынка. Во-вторых, у банков будет единый источник корректной информации, в то время как сейчас данные от банка к банку об одном и том же клиенте могут расходиться. В-третьих, регулятор сможет без запросов в кредитные организации получать отчетность, необходимую аналитику и своевременно информировать участников рынка, например, о проблемных клиентах.

Мы планируем разработать концепцию проекта к концу этого года. Он сложный, его обсуждение требует вовлечения и Банка России, и Росфинмониторинга, и участников рынка. После согласования со всеми заинтересованными сторонами мы планируем провести пилот и запустить платформу.

— Сколько может занять ее техническая разработка?

— На разработку может понадобиться минимум год, и это при условии, что все согласования будут проходить в штатные сроки.

— По поводу единого платежного пространства ЕАЭС — в каком ключе идет обсуждение этого проекта?

— В настоящий момент мы с партнерами по ЕАЭС рассматриваем технологию распределенного реестра, которую предлагаем использовать для системы передачи финансовых сообщений. У коллег много вопросов — не столько технологических, сколько идеологических. Мы создали несколько рабочих групп и работаем над решением этих вопросов.

— Нужен некий общий знаменатель?

— Да, по-хорошему должны появиться единые решения, которые всех устроят и лягут в основу формирования единого платежного пространства ЕАЭС.

— Давайте про "песочницу" (особый правовой режим для тестирования услуг и сервисов с применением инновационных финансовых технологий — прим. ТАСС) еще поговорим. Как она работает и какие проекты уже вам внесли?

— Банк России запустил "регулятивную песочницу" в апреле этого года для пилотирования инновационных технологий, имеющих потенциал для развития финансового рынка и требующих изменения законодательства для их внедрения. Нужно подчеркнуть, что это не пилотирование на реальных клиентах. На данном этапе нам необходимо понять, какие последствия могут нести новые технологии для потребителя.

В течение месяца мы тестируем проект и затем с участниками рынка и межведомственным советом, состоящим из представителей государственных органов, принимаем решение, насколько эта технология важна и целесообразна, какой эффект даст ее внедрение для развития рынка и каких изменений в законодательство это потребует. Далее мы формируем план по изменению законодательства для ее внедрения или при нецелесообразности внедрения предоставляем инициатору рекомендации по ее применению.

Интерес к "песочнице" очень большой — мы уже получили около двух десятков заявок, в том числе от крупных банков и финтех-стартапов. И это проекты в высокой степени готовности. Некоторые из них связаны с распределенными реестрами и ICO. Это говорит об интересе к самой технологии и ее практическому применению. Отдельные проекты касаются расчетов и перехода на электронный документооборот, в том числе возможности дистанционно открывать счета юрлиц, не приходя в отделение банка.

— Есть ли в России крупная дискуссионная площадка для внутренних и внешних игроков финтех-рынка, как банков, так и небанковских организаций?

— Банк России уже не первый год проводит форум инновационных финансовых технологий "Финополис". Мы создали эту площадку именно для коммуникации всех игроков, которые связаны с внедрением технологий: это банки, некредитные финансовые организации, страховые компании, пенсионные фонды, это сами финтех-компании, это стартапы. Очень много проектов и новых идей, которые развивались в этом году, родились именно на площадке "Финополиса": и распределенные реестры, и системы, обеспечивающие информационную безопасность, и биометрия. Это проекты, представленные стартапами на "Финополисе" и взятые на вооружение банками.

— В этом году будут ли какие-то кардинальные изменения в программе, возможно, ее расширение?

— Мы планируем предметно поговорить об анализе и применении разных технологий, включая биометрические технологии, Big Data и информационную безопасность. Идея безопасности, встраиваемой на стадии разработки и внедрения технологии, сейчас лидирует в финтех-индустрии. И мы бы хотели, чтобы участники рынка обсудили то, кто и каким образом должен это делать и как грамотно выстроить эту работу.

Кроме того, "Финополис" станет местом, где будут обсуждаться конкретные результаты пилотов как участников финансового рынка, так и регулятора. Программа будет насыщенной и интересной.

Беседовала Мария Румянцева