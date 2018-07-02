Глава АНО "Россия – страна возможностей": наши проекты объединят больше миллиона людей

Алексей Комиссаров © Сергей Фадеичев/ТАСС

Автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей" была создана указом президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Организация призвана развивать одноименную платформу, состоящую из проектов по поддержке талантливой молодежи и созданию эффективных социальных лифтов в России. О перспективах платформы, новых проектах и предстоящем втором конкурсе "Лидеры России" рассказал в интервью ТАСС руководитель организации, проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

— Как бы вы могли сформулировать ключевую задачу создания АНО "Россия — страна возможностей"?

— В первую очередь — это поддержка развития талантов в нашей стране и помощь в их реализации, развитие социальных лифтов.

— Сколько сейчас проектов входит в платформу и какие из них вам кажутся наиболее эффективными?

— В настоящий момент в рамках платформы действует 14 проектов. Одним из наиболее эффективных является флагманский проект платформы — конкурс для молодых управленцев "Лидеры России". Он пользуется колоссальным интересом. На прошлый конкурс мы получили 200 тыс. заявок на участие. Сейчас нам постоянно приходят вопросы о том, планируется ли продолжение этого конкурса в этом году.

— И оно планируется?

Конечно, да. В сентябре планируем начать новый набор и надеемся, что еще больше талантливых и способных управленцев примут участие в конкурсе.

— А будут ли изменения в правилах по сравнению с первым конкурсом?

— Да, планируются некоторые изменения. Они обсуждаются, мы проводим заседания экспертного совета и наблюдательного совета. Какие-то решения уже приняты, какие-то находятся в процессе обсуждения.

Принципы конкурса останутся неизменными — это прозрачность и объективность, но некоторые корректировки в правилах планируются. Об одном изменении уже могу сказать: все те, кто пройдут в финал конкурса, будут проходить ретестирование. То есть они будут проходить те же испытания, которые они проходили на заочном этапе. Но это уже будет в рамках очной процедуры, чтобы мы были уверены, что они выполняли заочные задания самостоятельно и им никто не помогал.

— А какие конкурсы, кроме "Лидеров России", показали хорошие результаты?

— Хорошие результаты показал конкурс "Мой первый бизнес". Это конкурс предпринимательских проектов школьников. Хорошо зарекомендовали себя студенческие олимпиады "Я — профессионал". Могу выделить чемпионат молодежных бизнес-команд "Управляй" и ряд других.

— Платформа будет расширяться?

Хочу подчеркнуть, что мы не хотим ориентироваться ни на какие цифры по количеству новых проектов. Для нас главное не количество, а качество

— Да, это одна из задач АНО. Могу сказать, что планируется некий отбор, возможно, и конкурс по поиску проектов, направленных на поддержку и развитие талантов. При этом лучшие проекты планируется включать в платформу. Пока точных сроков нет, но этот отбор нужно уже проводить в ближайшие месяцы.

Хочу подчеркнуть, что мы не хотим ориентироваться ни на какие цифры по количеству новых проектов. Для нас главное не количество, а качество.

— Есть ли какие-то ограничения по возрасту для участников проектов, которые могут входить в платформу? В настоящий момент много говорится о продлении активного возраста. Могут ли в рамках платформы появиться проекты для пожилых людей?

— Проекты платформы направлены в первую очередь на молодежь, но никаких ограничений по возрасту нет. И если будут проекты полезные и важные для людей старшего поколения, то совершенно точно мы не будем от них отказываться.

— АНО "Россия — страна возможностей" — это федеральная структура. Как будете работать с регионами, будут ли филиалы в регионах?

—На данном этапе целей по созданию региональных отделений АНО не стоит. Мне кажется, что ключевой задачей является не развитие структуры АНО, а развитие линейки проектов, входящих в платформу.



Конечно, мы будем работать с проектами в регионах. То есть, если будут интересные региональные проекты, они также могут быть включены в линейку проектов, входящих в платформу. Мы будем такие проекты поддерживать. Мы открыты к сотрудничеству.

— С кем сотрудничает сейчас платформа?

— В рамках реализации проектов платформы в прошлом году мы активно сотрудничали с различными организациями. Это и государственные структуры, и частные компании, и образовательные организации.



Сейчас АНО только создано, и все контакты впереди, но уже понятно, что мы будем сотрудничать с Министерством высшего образования и науки, Министерством просвещения и Агентством стратегических инициатив. Также мы будем активно работать с высшими учебными заведениями, в первую очередь РАНХиГС, Высшей школой экономики, другими вузами. Также будем взаимодействовать с различными школьными объединениями.

— Можно как-то посчитать, сколько людей в течение года будут охватываться всеми проектами платформы?

— Речь идет о сотнях тысяч россиян. Надеюсь, что выйдем на цифру в миллион человек, которые так или иначе в течение года будут взаимодействовать по линии проектов, входящих в платформу.

Беседовал Артем Токарев