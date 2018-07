Глава Marvel Studios: чтобы стать супергероем, необязательно быть миллиардером и гением

Кевин Файги © Jordan Strauss/Invision/AP

В этом году Marvel Studios празднует десятилетие, и за время своего существования она умудрилась не только не произвести ни одного провального фильма, но и собрать $16 млрд в прокате, а также многомиллионную армию фанатов. По мнению актеров, продюсеров и кинокритиков, в этом огромная заслуга Кевина Файги.

До этого студия Marvel отдавала своих героев на откуп другим киностудиям, а деньги зарабатывала на сопутствующих товарах. Именно Файги, у которого за плечами была работа над "Людьми Икс" (взъерошенные волосы Росомахи — его рук дело), решил рискнуть и снять независимый фильм, "Железный человек" с Робертом Дауни — младшим в главной роли, который на тот момент переживал не лучший этап в карьере.

Этот риск был оправдан: уже в 2009 году студия была выкуплена Walt Disney за $4 млрд, в кинокомиксах захотели сниматься первые величины индустрии — Роберт Редфорд, Курт Рассел, Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер, а уже этой весной студия выпустила один из самых дорогих и прибыльных фильмов в истории — "Мстители: Война бесконечности".

Чуть больше чем через месяц после этого студия выпускает "Человека-муравья и Осу", сиквел одновременно двух картин — "Человека-муравья" и "Первого мстителя: Противостояния".

За несколько минут до начала интервью с Файги исполнительница роли Осы Эванджелин Лилли охарактеризовала президента киностудии как "вербального ниндзя". Все дело в том, что Кевин Файги умеет виртуозно отвечать на вопросы, не давая ровным счетом никакой информации.

И тем не менее корреспондент ТАСС попыталась узнать у него, что же будет, если сделка века между Fox и Disney все же состоится и "Люди Икс" вернутся "домой", в Marvel, а также выяснил, как студии удалось подписать более 80 звезд первой величины на фильмы, сценариев которых они в глаза не видели.

— Очень часто сиквелы получаются немного хуже первых фильмов, но в случае с "Муравьем" "Человек-муравей и Оса" оказался даже лучше, еще динамичнее и смешнее. Как вам это удалось? Какие уроки извлекли из первого фильма? Что хотели изменить?

— Это хорошо, что вы так думаете.

Смотрите, перед нами всегда стоит одна задача — сделать лучше то, что у нас уже есть. А если нам повезет и нам это одобрят, то тогда мы можем даже изменить траекторию всей глобальной истории и сделать что-то совсем новое. Для нас очень важно показать, что все фильмы, которые у нас выходят, могут быть совсем разными.

После "Войны бесконечности" мы хотели напомнить зрителям, что мы можем быть смешными, что мы можем развеселить их, что у нас могут быть приятные эмоциональные сюрпризы и что мы можем снимать фильмы для всей семьи. И Пейтон Рид, режиссер фильмов "Человек-муравей" и "Человек-муравей и Оса", и исполнители главных ролей — Эванджелин Лилли и Пол Радд — как раз это для нас и сделали. Они были так рады после того, как первый фильм был так тепло принят зрителями, а как они обрадовались, когда появилась возможность вернуться к этим персонажам и посмотреть на них под новым углом.

— А вы сами были полностью довольны первым "Человеком-муравьем" или все же что-то хотели исправить?

— Да, я думаю, что все, кто трудился над первым "Муравьем", проделали отличную работу, учитывая, что в центре внимания оказался персонаж, которого многие не знали, а другие и вовсе думали, что глупость это полнейшая, супергерой с таким именем, как Муравей! Но ребята показали, насколько круто это может быть. И мы захотели пойти даже дальше и представить зрителям Осу, супергероиню, которая способнее, чем наш "муравей" Скотт Лэнг. Так что именно поэтому мы назвали фильм "Человек-муравей и Оса".

Мы всегда знали, что если будет сиквел, то это будет "Человек-муравей и Оса", мы всегда хотели показать ее супергероем, которым она была рождена.

— Если говорить о семейных отношениях, кажется, что тема отцов и детей проходит красной нитью через фильмы Marvel, взять того же "Тора", "Стражей Галактики" или "Человека-муравья". Почему так?

— Об этом говорил Пол Радд, и я с ним согласен: это универсальная история, наши родители и наши отношения с ними влияют на то, какие мы. Для кого-то это хорошие отношения, для кого-то проблематичные. Взять того же "Тора" — там и отношения братьев, и отношения с родителями, а какая там прекрасная мать Фригга! Я думаю, что родители и отношения с ними очень важны для мифологии комиксов.

— Начиная с самой первой картины студии Marvel, десять лет назад, вы умудрялись заманивать в фильмы по комиксам легендарных актеров: Джеффа Бриджеса в "Железного человека", Гленн Клоуз в "Стражей Галактики", Роберта Редфорда в "Первого мстителя: Другую войну" и Энтони Хопкинса в трилогию "Тор". Теперь это Мишель Пфайффер и Майкл Дуглас, которые снялись в "Человеке-муравье и Осе". Как вам это удается? Ведь еще 20 с небольшим лет назад жанр кинокомиксов считался, мягко говоря, второсортным, никто не хотел в таких фильмах сниматься. Чем берете этих легенд Голливуда и как долго приходится их уговаривать?

— Да, ты права, это правда, даже 20 лет назад все обстояло так. С другой стороны, вспомни Патрика Стюарта и Иэна Маккеллена в первых "Людях Икс"! А потом подумай про Марлона Брандо и Джина Хэкмена и их "Супермене" 1978 года или Джека Николсона и его роль в "Бэтмене" Тима Бертона.

Всегда можно найти примеры хороших супергеройских фильмов с первоклассным составом, но при этом бытовало мнение, что многие это делают ради денег. И конечно, когда фильм успешен, люди много на этом зарабатывают.

Но я думаю, теперь многие понимают, что это в первую очередь весело. Плюс сниматься в таких фильмах — это возможность встретиться сразу с миллионами зрителей. Нам повезло, что Майкл Дуглас согласился сыграть в первом и втором "Муравье", повезло и с Мишель Пфайффер. Мы мечтали о ней и грезили ею еще со времен первого фильма. Если вы вспомните, еще в первом "Человеке-муравье" Майкл Дуглас после возвращения Скотта Лэнга из этого квантового мира сидит и думает о том, что, быть может, тогда и его жену можно вернуть? В этот момент камера приближается к фотографии, где вы видите молодого Майкла Дугласа и женщину, чье лицо закрыто шляпой. Луис (Луис Д’Эспозито, один из продюсеров фильмов Marvel, в активе которого и "Железный человек", и "Мстители", и "Стражи Галактики" — прим. ТАСС) всегда говорил: "Вот было бы круто, если бы это была Мишель Пфайффер!"

Так что она всегда была нашим выбором номер один, нам очень повезло: мы к ней просто обратились, она оказалась открыта к этому предложению — ей очень понравилась идея сыграть роль культовой супергероини.

— Когда мы встречались с Эванджелин Лилли на съемках "Человека-муравья и Осы", она сравнивала работу с Marvel с падением на доверие — техникой, при которой надо довериться позади тебя стоящему человеку, расслабиться, упасть и поверить, что тебя поймают...

— Вот такого я еще не слышал! Мне нравится!

Мы очень серьезно подходим к тому, что нанимаем таких прекрасных актеров, как Эванджелин, которые готовы и полны желания нам довериться, которые верят, что в какой-то момент сценарий все же будет написан целиком, которые верят, что визуальные эффекты все же сработают.

Видишь ли, когда ты стоишь на фоне зеленого экрана и притворяешься, что уменьшаешься в размере, а на деле просто приседаешь на пол или притворяешься, что растешь, когда просто встаешь в полный рост — все это может казаться такой глупостью

Но они доверяют нам, знают, что все, кто вовлечен в процесс, все те, кто работает за кадром, вкалывают семь дней в неделю до тех пор, пока фильм не будет сделан как следует. Вся команда работает на то, чтобы они выглядели хорошо, и все относятся к этому серьезно, потому что мы знаем, что актеры рискуют, доверяя нам так слепо.

А мы, в свою очередь, хотим быть уверены, что мы честно заработали этот высокий уровень доверия к себе. Мы хотим, чтобы в итоге они увидели готовый фильм и сказали себе: "О, а круто получилось!" — и захотели работать с нами и в будущем.

— Бен Фритц, журналист газеты The Wall Street Journal, написал в своей нашумевшей книге The Big Picture: The Fight for the Future of Movies (пока не переведена на русский), что наступила новая эпоха Голливуда, что франшизы теперь имеют больше веса, чем имя любой голливудской звезды. Вам это нравится? Ведь, по сути, наконец-то можно не обращать внимания, насколько именит актер, и сконцентрироваться на том, насколько хороша история, лежащая в основе фильма.

— Я думаю, что мы всегда это чувствовали. Мы всегда считали, что герои, а не актеры — определяющие имена в фильмах. И именно это позволило взять на роль Железного человека Роберта Дауни — младшего, человека, который всегда был великолепным актером, и все это знали, но его имя в титрах не приносило огромного кассового успеха.

По этому же принципу мы наняли Криса Эванса, у которого схожая история. Или того же Криса Хемсворта, имя которого вообще слышало не так много людей на тот момент. Словом, мы искали актеров, которые могли стать этими персонажами. И если эти фильмы срабатывали, тогда эти актеры становились звездами. Так что теперь у нас есть только звезды в фильмах, и они нам очень нужны, потому что они стали воплощением тех самых персонажей, тех героев, с которых все начиналось. Но я считаю, что это правда, такой подход нас освобождает, дает невероятную свободу выбора. У нас есть возможность взять актера, который нам больше подходит вне зависимости от того, сколько денег собирали предыдущие его фильмы, насколько он был успешен в прошлом. Взять, к примеру, того же Пола Радда для "Человека-муравья".

В случае с "Муравьем" нам в принципе очень интересно было привнести в киновселенную Марвел персонажа, который не обладает суперспособностями, который буквально случайно попал в этот мир и при этом все равно может стать супергероем.

Получается, что для этого совсем не обязательно быть Тором, сыном Одина из Асгарда, или быть миллиардером и гением, создавать себе костюм из железа или принимать сыворотку суперсолдата. Все, что нужно, — просто быть хорошим парнем, который верит, что надо поступать правильно, даже если ему приходится тяжело: он же бывший преступник, сидел в тюрьме; появляется мотив искупления грехов

Помнишь, как он вел себя в "Первом мстителе: Противостоянии", когда Человек-муравей оказывается в фильмах с другими супергероями? Он же ведет себя как фанат, он реагирует так же, как если бы мы с вами каким-то магическим образом оказались с ними в одном фильме. Даже в "Человеке-муравье и Осе" он зовет Капитана Америку Кэпом, потому что он считает, что теперь знает его, он считает, что он с ним подружился. Мне очень интересно увидеть отражение нас самих в некоторых персонажах.

— Мы видели фрагменты квантового мира в "Докторе Стрэндже" и в "Человеке-муравье", а теперь в "Человеке-муравье и Осе". Связано ли это с тем, что происходит в этом мире со Мстителями?

— Не хочу раскрывать слишком много.

В первом фильме о "Человеке-муравье" можно увидеть намек на этот мир — те, кто рассматривает наши фильмы "под микроскопом", могут заметить силуэт Дженет в образе Осы, которая вела к этому фильму. Пейтон Рид вложил много разных элементов и в новый фильм, в этот мир, а вот где и как они раскроются, это останется секретом.

Фильмы Marvel созданы для того, чтобы зрители могли отправиться в миры, которых и представить себе не могли. Мы это делали во всех наших фильмах, начиная с работ "Стражи Галактики" и "Первый мститель: Противостояние". Когда мы отправляемся в микромир с "Человеком-муравьем" или когда с ним же уходим в квантовый мир — те же измерения, что мы исследовали в "Докторе Стрэндже", — мне кажется, зрителям из любой точки земного шара нравятся эти неожиданные и уникальные путешествия.

— Студия Marvel сейчас чрезвычайно успешна. А что вы посоветуете другим студиям, которые сейчас, скажем так, переживают не лучшие времена, тем же вашим конкурентам [из DC]?

— Мы все очень много работаем, включая всех тех, кого мы нанимаем. Мы постоянно что-то меняем, режиссер Пейтон Рид вам это подтвердит: постоянно появляются новые идеи — и вся работа перестраивается. Скажу честно, это бывает очень страшно. Сценарий постоянно меняется, причем даже когда съемки уже в разгаре. Что уж там, даже на этапе постпродакшена мы можем начать вносить большие изменения. Мы стараемся сделать фильм лучше при любой возможности. Очень часто на ранних этапах работы мы понимаем, что фильм не удался или не так хорош, как хотелось бы, и тогда мы начинаем снова все менять. Это просто часть нашего рабочего процесса. Мы всегда вносим изменения вплоть до самой последней минуты.

— Когда я была на съемках фильма "Мстители: Война бесконечности", режиссеры братья Руссо признались мне, что они не прочь снять фильм, где наконец встретятся Люди Икс и Мстители. Как вы себе это представляете, если все же сделка Disney по покупке Fox сложится?

— Если сложится. Честно говоря, мы сегодня так заняты проектами, которые есть у нас сейчас, что я пока даже не задумывался. Фильм "Капитан Марвел" мы будем снимать еще в течение двух недель, "Человека-паука 2" начинаем снимать через две недели, сейчас мы монтируем четвертых "Мстителей" и готовимся к выходу этого фильма. Уже потом, когда все эти люди, которые вовлечены в процесс, скажут нам, произойдет эта сделка или нет, вот тогда мы и начнем об этом думать, а пока нам есть чем заняться.

Беседовала Жанна Присяжная