Ректор СОГУ: вуз должен не просто учить, а создавать бизнес-среду

Алан Огоев © Пресс-служба СОГУ

Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (СОГУ) — один из старейших на Кавказе вузов — переформатирует свои факультеты под задачи современной экономики. С этого года здесь начнут готовить студентов, способных зарабатывать деньги в качестве предпринимателей, а также уникальных специалистов в сфере цифровой безопасности — вместе с самым известным российским создателем компьютерных антивирусов.

О том, как воспитать в студентах дух предпринимательства, какими знаниями будут обладать выпускники программы СОГУ с "Лабораторией Касперского" и каких еще специалистов будут обучать в Северной Осетии в новом учебном году, в интервью ТАСС рассказал ректор СОГУ Алан Огоев.

— Алан Урузмагович, на горизонте новый учебный год. С какими новшествами встретит его университет? Планируется ли в вузе создать новые факультеты или, наоборот, расформировать имеющиеся?

— Да, мы постарались подготовить ряд нововведений в плане расширения специальностей в университете. Так, по итогам соглашения с Корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и МСП Банком в новом учебном году у нас начнет действовать новый факультет бизнеса и управления. И здесь сотрудники корпорации в качестве тьюторов будут оказывать студентам методологическую помощь, контролировать вовлеченность ребят в бизнес-среду. Также на факультете бизнеса и управления создана новая кафедра — предпринимательства, сервиса и туризма, она заработает в новом учебном году.

Мы хотим, чтобы наши старшекурсники активно пользовались электронным сервисом по поддержке предпринимательства "Бизнес-навигатор МСП", который позволит им разработать свой бизнес-план, сориентироваться в бизнес-пространстве и понять, насколько план будет эффективным. В дальнейшем МСП (банк) сможет оказать им также финансовую поддержку.

Нам очень важна поддержка корпорацией проектов, которые появляются у нашей молодежи. В дальнейшем это поможет нам вводить в учебный план курсы по предпринимательству. Ими будут охвачены абсолютно все факультеты нашего университета, то есть предпринимательству будут учить всех — и физиков, и химиков, и филологов. Как подспорье для формирования и реализации таких идей мы создаем на базе профильных факультетов Центр молодежного предпринимательства.

— Предпринимательству в учебном заведении оказывается большое внимание. С чем это связано?

— Мы развиваем в университете этот блок в рамках стратегии социально-экономического развития нашей республики. Как известно, Северная Осетия разработала план развития до 2030 года. Мы должны готовить соответствующих специалистов. Хотим переформатировать факультеты, чтобы наши выпускники умели зарабатывать деньги и были востребованы сегодня на рынке труда.

Наша задача — формировать бизнес-среду, чтобы ребята учились, создавали свой бизнес. Повышать финансовую грамотность важно начинать со студенческой скамьи.

Помимо этого, активно развиваем и другие образовательные направления. С 1 сентября на факультете журналистики начнет функционировать кафедра медиакоммуникации и мультимедийных технологий по соглашению с ГТРК "Алания". Также на историческом факультете открывается с 1 сентября направление подготовки "Востоковедение" в рамках магистерской программы "Иран в современном мире" и "Зарубежное регионоведение". Специалисты, знающие культуру Ирана и язык, нужны в разных сферах, в том числе в экономике и образовании. Мы заключили соглашение о сотрудничестве с ведущим иранским вузом — Университетом им. Алламе Табатабаи, в рамках которого планируется программа "двойного диплома". Первый выпуск по этой программе "Востоковедение" пройдет в 2022 году.

Это очень интересные направления, тем более у нас есть возможность изучения иностранных языков.

— Еще одним значимым достижением СОГУ стала договоренность о сотрудничестве с "Лабораторией Касперского". Каким образом будет выстраиваться совместная работа?

Предпринимательству будут учить всех — и физиков, и химиков, и филологов

— На базе университета будет создана базовая кафедра по цифровой безопасности совместно с "Лабораторией Касперского". Основными задачами новой структуры станут подготовка специалистов и реализация научно-исследовательских проектов в области защиты информации. Мы стремимся развивать компетенции в области цифровой экономики. В новом учебном году в СОГУ появится профиль подготовки — кибербезопасность. Партнерство с "Лабораторией Касперского" усилит практическое образование, даст возможность студентам и преподавателям превратить обучение в реальную проектную работу.

Работа будет выстроена по трем направлениям. Во-первых, наши педагоги смогут повышать квалификацию в "Лаборатории Касперского". Второе — их работники будут приезжать в республику или же формировать дистанционное обучение. И третий пункт соглашения — студенты нашего вуза смогут проходить практику в компании.

Кроме того, факультет математики и информационных технологий нашего университета вместе с Минобразования республики сейчас разрабатывает концепцию математического образования. Она уже работала, но мы хотим ее обновить, перезапустить. В этом процессе будет принимать активное участие региональное управление информационной политики и связи, которое в сотрудничестве с нами запустит проект "Яндекс.Лицей" на базе школ. Он рассчитан на школьников, которые всерьез хотят освоить программирование.

— Как налажена научная деятельность в университете? Какие интересные разработки есть у ваших ученых?

— Сейчас наши ученые успешно работают над изучением пользы и вреда гиалуроновой кислоты для человеческого организма. Также исследования будут касаться взаимодействия с другими соединениями для дальнейшего выявления свойств лекарственного препарата. Работа проводится совместно с Владикавказским научным центром РАН.

Осенью в СОГУ состоится официальное открытие первого на юге России Информационного центра Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, Дубна). Взаимодействие со всемирно известным научным центром — шаг к абсолютно новым горизонтам. С ОИЯИ мы договорились о сотрудничестве в виде открытия совместной образовательной программы по направлению подготовки "Физика элементарных частиц". Между вузами налаживается сотрудничество в области радиационной биологии, протонной терапии и экологии. Перспективными могут стать работы с физико-техническим факультетом, факультетом химии, биологии и биотехнологии, факультетом математики и информационных технологий.

В продолжение темы хочется поделиться также новостью о знаковом для нас событии. В этом году в стенах университета пройдет большая научная конференция по органической химии, где соберутся порядка 500 человек со всей России, включая нобелевских лауреатов. Организаторами выступили кафедра органической химии МГУ и СОГУ.

— Это связано с какими-то планами по развитию химии?

— Наши химики, ученые показывают хорошие результаты. Показателем этого является и вхождение СОГУ в Химико-фармацевтический научно-образовательный медицинский кластер. Координатор — Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия. Всего в состав кластера вошли 12 вузов. Наш университет стал единственным классическим вузом России, вошедшим в этот фармкластер. Большая заслуга в этом Вячеслава Морозова — заведующего кафедрой фармации.

Проект рассчитан на формирование развивающегося сектора исследований и разработок, эффективное использование ресурсов и потенциала участников кластера и повышение качества подготовки специалистов. В целом химия как базовая наука очень перспективна с точки зрения и биоинженерии, медицины. В рамках междисциплинарных исследований ей уделяется большое внимание.

— Вы упомянули стратегию социально-экономического развития республики. Какие еще направления в рамках этого документа будет развивать университет?

— Сейчас мы работаем над созданием инжинирингового центра по развитию промышленных технологий в интересах сельскохозяйственного сектора. Здесь важно отметить, что мы принимаем активное участие по изучению производства биоэтанола — спиртового топлива для добавки к бензину из растительного сырья — на территории республики и предлагаем дополнительные альтернативные возможности использования потенциала и ресурса спиртовой промышленности. Мы предлагаем более экономичную технологию производства благодаря наработкам междисциплинарного сотрудничества. Будем внедрять новые технологии и в перспективное направление работы с биоразлагающимися материалами.

В части медицины мы идем нога в ногу с планами республики по развитию протонной терапии. Мы начнем готовить специалистов на физико-техническом факультете.

В декабре СОГУ выиграл конкурс приоритетного проекта Минобрнауки России "Вузы как центры пространства создания инноваций" и получил статус университетского центра инновационного, технологического и социального развития региона. Этот статус не дает никаких финансов, но подтверждает, что те мысли и проекты, которые мы заявляем, действительно могут стать прорывными для той территории, где находится вуз. Идет взаимодействие университета с такими ключевыми партнерами, как Агентство стратегических инициатив (АСИ), Университет НТИ "20.35", МРСК. Участвуем в проектах в рамках национальной технологической инициативы по трем основным направлениям: энергетика, пищевое производство и здравоохранение — проекты, которые разрабатываются именно учеными, для того чтобы выстроить взаимосвязь с реальным сектором экономики, с конкретным бизнесом.

— Университет вошел в число шести российских вузов — претендентов на открытие при них кафедр военной подготовки. На какой стадии сейчас работа в этом направлении?

— СОГУ уже посетила комиссия Министерства обороны России. Представители военного ведомства ознакомились с объектами для размещения учебно-материальной базы и обеспечения образовательного процесса на военной кафедре. В сентябре текущего года пройдет коллегия Министерства обороны, на которой будет принято окончательное решение.

Авторитет и престиж военной службы среди жителей республики во все времена находился на высоком уровне. Действовавшая до 1996 года в СОГУ военная кафедра подготовила в интересах Вооруженных сил и правоохранительных органов несколько тысяч офицеров запаса.

— В СОГУ учится много иностранных студентов. Откуда они, какие направления они выбирают?

— Всего сейчас в нашем университете обучается около 200 иностранных ребят из 18 стран — Южной Осетии, Абхазии, стран СНГ, Китая, Ирана, Марокко, Камеруна, ЮАР. Их количество увеличивается. Это объясняется качественным образованием, которое они здесь могут получить, а также общественно-политической стабильностью и межэтническим согласием в республике.

Чаще всего они выбирают факультеты русской филологии и стоматологию.

Для лучшей адаптации к жизни в Северной Осетии для иностранных студентов в прошлом году на базе СОГУ открыли первый в республике филиал Ассоциации иностранных студентов России.

— Какой вы видите свою задачу как руководителя вуза по борьбе с пропагандой среди студентов экстремистской деятельности?

— Функция вуза в этом вопросе колоссальна. В рамках образовательной, научной и воспитательной деятельности не должно быть времени, чтобы они думали о чем-то другом, кроме личного профессионального, духовного и эстетического развития.

В стенах университета уделяется большое внимание творческой жизни. Создана студия КВН, различные секции — спортивные, хореографические, театральные, вокальные. Вторая половина дня должна быть максимально задействована у студентов — либо на работе, либо в творческой жизни.

Кроме того, в сентябре мы планируем создать Дом дружбы, где каждый иностранный студент сможет представить свою культуру, традиции. Мы должны созидать, а не говорить о разрушениях ни в сердцах, ни в душах, ни в голове.

Беседовала Елена Цагараева