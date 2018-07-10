Торгпред РФ: Россия и Япония ведут диалог по минимизации рисков из-за пошлин США

Сергей Егоров © Торговое представительство Российской Федерации в Японии

Российские и японские представители находятся в контакте для минимизации негативного влияния пошлин США на двустороннюю торговлю. Об этом, а также о влиянии цифровой экономики на реализацию плана премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Россией и отношении японского бизнеса к выставке "Иннопром" рассказал в интервью ТАСС торговый представитель России в Токио Сергей Егоров.

— Японские представители заявляли на форуме в рамках выставки о намерении расширить план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Россией за счет цифровых технологий. О чем конкретно идет речь?

— Предложенный в ходе переговоров на высшем уровне в Сочи в мае 2016 года план сотрудничества состоит из восьми сфер. Это не совсем отрасли, а скорее конкретные комплексные направления, охватывающие порой несколько отраслей. В сентябре 2017 года были подписаны два базовых меморандума между Минэкономразвития России и Минэкономики, торговли и промышленности Японии на уровне глав ведомств о сотрудничестве в области повышения производительности труда и взаимодействия в области цифровой экономики. Данные договоренности были конкретизированы на Петербургском международном экономическом форуме путем подписания двух совместных планов действий. Каждый из этих планов содержит дорожную карту мероприятий.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии разделяет подход в пользу развития сотрудничества в цифровой экономике.

Данные направления могут быть реализованы практически во всех пунктах плана Синдзо Абэ. Инициатива уже превратилась из документа, определяющего только перечень областей, в тщательно и очень подробно структурированный план работ по реализации восьми пунктов. Таким образом, мы вводим в действие программы по повышению производительности труда и по цифровой экономике в отдельных разделах плана из восьми пунктов.

Ярким примером является сотрудничество в сфере здравоохранения. Такие технологии позволяют повысить эффективность лечения больных.

— Каким будет участие японского бизнеса в Восточном экономическом форуме во Владивостоке?

— Японская делегация на этом форуме будет такой же многочисленной, какой она была на двух предыдущих форумах, то есть порядка 250−300 человек. Ведется активная подготовка к заключению соглашений и контрактов, в основном в развитие заключенных на прошлых двусторонних мероприятиях меморандумов.

Касательно областей, то это энергетика, химическая промышленность, здравоохранение, а также сельское хозяйство. Развитие взаимодействия в данных сферах видится наиболее перспективным в среднесрочном плане.

— Касательно сельского хозяйства. Как идут переговоры о поставках сырого российского мяса в Японию?

— Недавно Японию посетила делегация Минсельхоза России. Были проведены очень обстоятельные переговоры по дальнейшему снятию ветеринарных ограничений на поставку сырого мяса, термически обработанных субпродуктов из мяса парнокопытных животных, а также по свежему куриному мясу.

Пока трудно сказать, когда будет принято обоюдное решение уполномоченных органов по допуску на рынок. Мы рассчитываем, что это будет сделано в максимально сжатые сроки. Не теряя времени, проводим подготовительную работу, обеспечивая предварительные переговоры крупных российских поставщиков с потенциальными японскими импортерами.

— Каков календарь торгово-экономических мероприятий на вторую половину года?

— Мероприятия идут буквально каждую неделю, активно работает межправительственная комиссия. Планируются мероприятия в рамках комиссии, которые актуализируют повестку на ближайшую перспективу.

На этой неделе в Японии состоится мероприятие по цифровой экономике в сфере медицины. На полях Восточного экономического форума планируется "круглый стол" по цифровым технологиям в городской среде. В октябре пройдет крупнейшая в Азии выставка электроники и цифровых технологий CEATEC, в которой примет участие целая группа цифровых стартапов из России.

До конца этого года будут и контакты по взаимодействию в сфере малого и среднего предпринимательства. Кроме того, в ноябре состоится совместное заседание Российско-японского и Японо-российского комитетов по экономическому сотрудничеству.

— Россия и Япония недавно инициировали в ВТО дискуссию о торговой политике США. Как бы вы могли охарактеризовать диалог Москвы и Токио в связи с последними действиями Вашингтона, в частности, по повышению пошлин на сталь и алюминий?

— Россия и Япония придерживаются правил ВТО и максимального устранения препятствий для свободного перемещения товаров и услуг, движения капиталов.

Что касается Японии, то это ее традиционный подход, универсальный modus vivendi на внешних рынках. Любые действия по внесению искусственных ограничений вызывают негативную реакцию у бизнеса. В этой связи мы стараемся проводить двусторонние консультации в целях минимизации негативного воздействия подобных мер на двустороннюю торговлю.

— Намерена ли Япония вновь стать официальным партнером выставки "Иннопром"?

— В прошлом году на выставке "Иннопром" были заложены основы проектов, которые находятся сейчас в активной проработке. Необязательно вести их в рамках "Иннопрома".

Японский бизнес и поддерживающие его организации уже определили "Иннопром" местом своей постоянной дислокации. Это означает не только оформление в контракты достигнутых в прошлом году договоренностей, но и постоянную подпитку новыми проектами.

Для нас крайне актуально наращивать пул проектов, "наращивание массы". Такая "масса" нужна, чтобы стимулировать расширение масштабов двустороннего экономического взаимодействия, которое пока растет не так быстро, как нам хотелось бы.

Беседовал Григорий Сапожников