Губернатор Хайнани: провинция рассчитывает на сотрудничество с РФ в энергетике и космосе

Губернатор провинции Хайнань Шэнь Сяомин © Народное правительство провинции Хайнань

Островная китайская провинция Хайнань расположена на юге КНР в Южно-Китайском море и является известным курортом и здравницей. По итогам 2017 года число туристов из России на острове Хайнань выросло на 250,8% — до рекордных 284 тыс. человек, что делает РФ главным источником иностранного турпотока для этого региона. Губернатор провинции Хайнань в эксклюзивном интервью ТАСС рассказал о намерении властей региона при сотрудничестве с Россией создать на острове международный энергетический центр, перспективах взаимодействия в сфере культуры и космоса, а также пригласил профессоров российских вузов преподавать в университетах провинции и отдохнуть на курортах острова.

— Не могли бы вы прежде всего рассказать о том, какие приоритетные задачи стоят перед вами и вашей командой при проведении социально-экономической политики? Каким направлениям вы уделяете наибольшее внимание? Какую роль вы отводите сотрудничеству с Российской Федерацией?

— Как вам известно, 13 апреля этого года провинция Хайнань отметила 30-летний юбилей своего образования. В посвященной этому событию конференции выступил с речью председатель КНР Си Цзиньпин. Он поставил перед нами три задачи: придать провинции Хайнань новую историческую миссию, поддерживать всестороннее создание на территории провинции экспериментальной зоны свободной торговли (ЗСТ) и создать успешный пример построения ЗСТ с китайской спецификой.

Реализация в провинции нового этапа политики реформ и открытости является исторической возможностью не только для нашего региона, но и для Китая в целом и всего мира. Мы все воодушевлены этой инициативой.

Если рассмотреть этот вопрос с точки зрения российско-китайских отношений, то новый раунд проведения политики реформ и открытости, а именно создание ЗСТ и территории свободного порта, предполагает два важных фоновых события. Во-первых, в этом же году во всем Китае отмечается 40-летний юбилей начала политики реформ и открытости. На Хайнани мы отмечаем 30-летие создания провинции и зоны свободной торговли.

Председатель КНР Си Цзиньпин на прошедшем 19-м съезде Коммунистической партии Китая твердо заявил, что КНР не только никогда не закроет свои двери для всего мира, но и откроет их еще шире. Создание экспериментальной ЗСТ — это мощный позитивный сигнал того, что Китай продолжит углублять политику открытости. В этом заключается уверенность Китая в том, что он сможет адаптироваться к мировой экономической системе и еще сильнее интегрироваться в нее.

— Что выступает вторым важным фоновым событием?

— Вторым важным фоном является то, что в последние годы при личной заботе лидеров двух стран — председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина — постоянно укрепляется взаимное политическое доверие, углубляется экономическое сотрудничество, народная дипломатия, культурное взаимодействие. Поэтому полагаю, что отношения Китая и России переживают наилучший период своего развития. Две наши страны смогут показать пример дружбы и сотрудничества между двумя великими державами и соседями.

— Какую роль при проведении социально-экономической политики в регионе вы отводите сотрудничеству с Россией?

— Я лично желаю, чтобы создание зоны свободной торговли и свободного порта на территории провинции Хайнань стало новой возможностью для России и российских предприятий. Полагаю, что РФ сможет сыграть еще бо́льшую роль в этом процессе.

Россия должна поддерживать развитие сотрудничества с провинцией Хайнань. В этом отношении РФ может стать нашим мостом к мировому сообществу. Ваша страна является важным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), БРИКС и других международных и региональных организаций. Хотел бы, чтобы Россия на разных международных экономических площадках, в частности на Международном экономическом форуме в Боао, содействовала популяризации возможностей провинции Хайнань и идеи ее развития.

— Какие сферы сотрудничества между РФ и провинцией Хайнань вы считаете наиболее приоритетными?

— Россия может поддерживать провинцию Хайнань в создании международного туристического и потребительского центра. Председатель КНР Си Цзиньпин во время посещения провинции подтвердил четыре важных момента нового позиционирования развития региона — мы называем их так: три зоны и один центр.

Во-первых, это экспериментальная зона всестороннего углубления политики реформ и открытости. Во-вторых, зона экологической цивилизации. Третий пункт — это международный туристический и потребительский центр, а четвертой задачей является создание зоны стратегического обеспечения.

В этой связи Россия как самый большой поставщик иностранных туристов может поддержать Хайнань в процессе создания международного туристического и потребительского центра. Еще одним направлением нашего сотрудничества я бы назвал укрепление сотрудничества России и провинции Хайнань в сфере энергетики.

— Россия граничит с КНР на северо-востоке ее территории, а остров Хайнань расположен на юге Китая. Не могли бы вы подробнее рассказать о перспективах сотрудничества в сфере энергетики?

— Как я всегда говорю, если открыть карту Китая, то Хайнань расположен на южной периферии, однако если мы откроем глобальную карту, то обнаружим, что Хайнань находится в своеобразном "центре мира". В этой связи Хайнань располагает очень большим преимуществом с точки зрения морских маршрутов и логистики.

Россия как крупная энергетическая и ресурсная держава сможет сыграть роль в создании в нашей провинции центра энергетических запасов, сделок и транзакций. Уверен, что российская сторона может поддержать наш регион в создании такого центра энергетических ресурсов и сделок.

— Где именно планируется создать такой центр? Какие у него будут задачи?

— Международный центр энергетических транзакций и логистики будет нацелен на весь мир. Мы планируем создать его в Янпу, там создана промышленная зона. Она одновременно является портом.

Янпу находится возле морского торгового пути, который ведет в Юго-Восточную Азию. По этой причине он в то же время нацелен на южные страны земного шара.

— Энергетическое сотрудничество является традиционной сферой сотрудничества между Китаем и Россией в целом, какие другие области взаимодействия вы считаете перспективными?

— Еще одним направлением я бы назвал сотрудничество в сфере культуры, науки и образования, а также здравоохранения. Вижу здесь большой потенциал.

Хайнань является многонациональным регионом, а Россия — многонациональной страной. В РФ очень развито высшее образование. По сравнению с другими регионами Китая Хайнань является в сфере высшего образования слабой провинцией. По этой причине мы горим желанием сотрудничать именно в этой области.

Я уже общался со многими ректорами наших местных высших учебных заведений — все они сказали, что готовы пригласить профессоров из России, которые выходят на пенсию. Если им понравится наше море, солнце и пляжи, чистый воздух и хороший климат, то у нас в этом смысле еще больше возможностей для сотрудничества, так как они, будучи в пенсионном возрасте, смогут по совместимости работать у нас в вузах, читать лекции. Такой опыт будет полезным для Хайнани.

— Вы также упомянули и развитие сотрудничества в сфере культуры. Что именно вы имеете в виду?

— Хочу подчеркнуть сотрудничество в области культуры, потому что Россия является настоящей державой в области искусства. Она имеет прочную базу в сценическом искусстве, живописи, концертах и других его направления. Этот культурный фундамент вашей страны уже пользуется популярностью во всем мире и демонстрирует очень высокий уровень своего развития. Я вижу большое пространство для укрепления нашего сотрудничества в этой области.

— Не планировали ли вы пригасить российские художественные коллективы? Труппы российского балета успешно гастролируют в Пекине, Шанхае, Гонконге и других городах Китая. Может быть, настало время для гастролей по Хайнани?

— Мы с радостью пригласили бы российские коллективы, однако у провинции Хайнань небольшое население, поэтому рынок несравним с Пекином или Шанхаем. Если гастроли будут носить коммерческий характер, то я не думаю, что Хайнань для этого подходит. Однако если это будет визит в качестве гостей, то мы бы с удовольствием пригласили бы российских артистов.

— Как насчет обмена опытом в сфере культуры и искусства?

— Недавно узнал, что дети Хайнани обладают большим потенциалом, в них заложены хорошие задатки к искусству. Я общался с главой шанхайской балетной труппы, по его словам, исторически сложилось так, что больше всего артистов имеют именно хайнаньское происхождение. Поэтому мы видим, что наши дети действительно талантливы, они старательны, прилежны и, можно сказать, одержимы искусством.

По этой причине в нашей провинции в принципе неплохая школа исполнительских искусств. Уровень наших ансамблей довольно высокий. Здесь стоит добавить несколько слов к моему предложению к вышедшим на пенсию российским профессорам приехать на Хайнань. Если российские специалисты по балету, театру или же руководители художественных коллективов найдут время и смогут приехать хотя бы на пару месяцев для того, чтобы читать лекции нашим молодым людям, то это будет интересно для подготовки нашего подрастающего поколения. С другой стороны, это будет благоприятным занятием для российских художественных деятелей.

— Был ли уже какой-то успешный опыт?

— У нас в Китае есть такое понятие — "перелетная птица". Как вам известно, они летают по всему миру именно по сезонам. Поэтому у нас уже складывается такая категория людей, которые зимой прилетают к нам из Пекина, Шанхая, северной провинции Хэйлунцзян. Они уже играют серьезную роль в сфере здравоохранения, культуры, спорта и так далее.

Мы хотим, чтобы в России также сложилась такая категория людей, которые охотно работали бы у нас, на острове Хайнань.

— А как же сотрудничество в сфере науки и образования?

— Сотрудничество в области науки является еще одним важным моментом — в частности, в сфере космонавтики и авиации. Как вам известно, на территории провинции Хайнань находится самый молодой, но в то же время самый современный и большой космодром Китая — Вэньчан.

Мы знаем, что Россия является мощной космической державой, Московский авиационный институт известен по всему миру. По этой причине мы готовы развивать сотрудничество в области космонавтики и космоса.

Если российские высшие учебные заведения, исследовательские центры, НИИ и предприятия, работающие в сфере космонавтики и авиации, будут готовы с нами сотрудничать, при большом количестве проектов мы готовы создать совместный центр Китая и России по сотрудничеству в области космических и авиационных технологий. Мы готовы выделить участок земли для создания такого центра.

— Есть ли уже какой-то опыт сотрудничества в этой сфере? Установлены ли официальные контакты?

— Насколько мне известно, в последний год мы приглашали нескольких российских космонавтов и американских астронавтов на уровне личных визитов, однако до последнего времени официальных связей установлено не было.

— Традиционной сферой сотрудничества между Россией и Хайнанью является туризм. В прошлом году более 280 тыс. наших путешественников побывали здесь на отдыхе, что стало рекордным показателем. Если говорить о медицинском туризме, то в чем отличия острова по сравнению с другими направлениями — например, такими странами, как Германия, Франция и Испания? Если говорить непосредственно о российских путешественниках, то в чем преимущества Хайнани?

— Благодарю вас за этот интересный вопрос. Хочу отметить, что во всех названных вами странах очень развит медицинский туризм, однако все они находятся в Северном полушарии. По этой причине, если говорить о медицинском туризме, Хайнань располагает одним крайне важным преимуществом — она находится на юге.

Если погрузиться в вопрос о том, как развивать медицинский туризм с помощью климата, то мы можем сказать многое в этом отношении. В последние годы в английском языке даже появилось целое понятие — буквально его можно перевести как климатическая терапия. Хотя уже давно известен тот факт, что определенные климатические условия в той или иной мере могут оказать благоприятный эффект на здоровье человека.

Хочу вам напомнить, что по профессии я педиатр. Так вот, когда 40 лет назад я учился в медицинском институте, мой профессор постоянно мне говорил о том, как нужно лечить те или иные болезни у детей. Однако в итоге он всегда повторял одну фразу: "Если все это не поможет, то просто отправьте детей на остров Хайнань".

У нас здесь отличные климатические условия. Я постоянно встречаюсь со своими друзьями, которые регулярно с детьми проводят здесь две-три недели.

— Приятный климат нам удалось оценить на собственном опыте. Какие еще преимущества Хайнани вы хотели бы отметить?

— Второе преимущество заключается в географическом положении. Я имею в виду горячие источники. Они делятся на две группы — с малым содержанием серы и с высоким. Как вам известно, сера лечит многие болезни, особенно это касается дерматологии, и у нас есть такие источники с высоким содержанием серы — они находятся возле города Санья. По этой причине мы специально подготовили туры по лечению болезней кожи.

Третьим преимуществом по сравнению с другими странами является традиционная китайская медицина. Я убежден в том, что главной причиной того, почему наш медицинский туризм пользуется спросом и признанием среди российских туристов, является то, что в него входит традиционная китайская медицина.

Я сам в качестве врача изучал именно западную медицину, поэтому сначала относился к традиционной китайской медицине с сомнением. Однако потом я понял, что те болезни, которые не лечатся западной школой, вполне могут быть побеждены традиционной медициной Китая.

Если же говорить о четвертом преимуществе, то я назову наши благоприятные и комфортные условия, так как именно такие условия смогут вылечить человека. Они радуют пациентов, что полезно при терапии любых заболеваний.

Беседовали Марат Абулхатин, Роман Баландин