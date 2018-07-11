Глава Siemens в России: у нас только положительные перспективы развития бизнеса

Дитрих Меллер © Елена Афонина/ТАСС

О планах Siemens по развитию российских проектов, цифровизации экономики, локализации производства и влиянии санкций в интервью агентству ТАСС на международной промышленной выставке "Иннопром-2018" рассказал глава Siemens в России Дитрих Меллер.

— Что есть Siemens на российском рынке в 2018 году с учетом всех политических, технологических и экономических вызовов?

— Компания Siemens — это глобальная компания, мы ведем бизнес почти в 200 странах мира. И наш основной фокус — инновации. В последнее время очень большие инвестиции были вложены в цифровизацию как в стратегическое направление. Политические вопросы, конечно, не оставляют нас в стороне, мы работаем в такой среде. Siemens присутствует в России более чем 165 лет, и за это время в нашей истории были разные эпизоды. В целом я могу сказать, что после кризиса 2015–2016 годов бизнес хорошо восстанавливается, у нас хорошие показатели, мы действительно работаем с основными российскими компаниями в очень положительном ключе. Это, главным образом, компании из энергетической и нефтегазовой отраслей, транспортной сферы, а также широкий круг промышленных партнеров и клиентов. Могу сказать, что мы в целом довольны развитием бизнеса в России и инвестируем в этот рынок. У нас в стране десять производственных площадок, фактически создано около 7 тыс. рабочих мест, включая административный персонал и сотрудников, занятых в СП и на производствах. Мы стараемся быть хорошим работодателем в России. Россия входит в десятку фокусных стратегических стран для Siemens в глобальном масштабе, и мы развиваем наш бизнес тут.

— Здесь на "Иннопроме" у вас уже были новые договоренности с партнерами о продолжении бизнеса? Насколько вам были полезны именно с точки зрения бизнеса эти дни?

— "Иннопром" в Екатеринбурге — это российский аналог ярмарки в Ганновере, и тут собираются все промышленные клиенты. У нас очень много встреч. В первый день работы выставки мы подписали соглашение с компаниями "Итэлма" и "Лаборатория Касперского" о реализации программы единого цифрового пространства промышленности России "4.0 RU".

Цель заключается в том, чтобы запустить операционную систему Siemens для интернета вещей на российском рынке. Мы находимся уже в стадии реализации конкретных проектов по внедрению цифровых технологий в авиапроме.

У нас прошли плодотворные переговоры с уральскими компаниями: провели традиционные встречи, с УГМК, Российской медной компанией и другими партнерами. Я думаю, что решения, которые представлены на стенде Siemens, начиная от простой диагностики двигателей и заканчивая комплексными системами управления цифровым предприятиям, интересны российским клиентам.

— На ваш взгляд, с точки зрения цифровизации какие отрасли в России наиболее перспективны, где можно увидеть наиболее быстрый результат? Ожидаете ли вы, что этот курс, который взяло российское государство на поворот к новым технологиям, он может позволить увеличить ваш бизнес здесь?

— К этому вопросу надо подходить с точки зрения пользы для клиентов. Цифровизация прежде всего затронет те отрасли, в которых новые технологии будут способствовать высокой производительности труда и их конкурентоспособности.

Главным образом, это машиностроение, авиапром, автопром, топливно-энергетический комплекс, транспортная отрасль. Например, РЖД. Это на самом деле огромная логистическая компания, и технологии здесь дают огромный потенциал для увеличения производительности во всех областях: от продажи билетов, бронирования, планирования, вплоть до сервисного обслуживания огромного парка подвижного состава. Siemens здесь есть что предложить. Мы с РЖД, например, создали центр обработки и анализа данных, главным образом для улучшения сервисного обслуживания.

Россия входит в десятку фокусных стратегических стран для Siemens в глобальном масштабе, и мы развиваем наш бизнес тут

"Сапсаны" и "Ласточки" каждую секунду передают данные в диспетчерский центр, и на базе этих данных можно оптимизировать сервисное обслуживание еще до того, когда что-то выйдет из строя. То есть мы сегодня предвидим возможные отказы отдельных узлов и заменяем их преждевременно. Это называется — сервисное обслуживание "по состоянию", что дает, конечно, огромное преимущество. "Сапсаны" достигают коэффициента эксплуатационной готовности 99,8%.

Это в том числе происходит из-за применения цифровых технологий. Таких высоких результатов мы достигаем благодаря совместной работе с командой РЖД.

— Какие вы для себя видите дальнейшие перспективы в транспортной отрасли? "Ласточки" и "Сапсаны" — это как раз тот продукт, с которым ежедневно сотни тысяч людей сталкиваются. Именно здесь как раз происходит их знакомство с продукцией Siemens. Но куда будут развиваться эти проекты дальше?

— РЖД для Siemens — стратегический партнер в глобальном масштабе. Мы давно сотрудничаем с компанией и кроме "Сапсанов" и "Ласточек" производим для РЖД еще грузовые электровозы 2С10 и 2С7 в Верхней Пышме. Хорошее развитие получило направление железнодорожной автоматики. Недавно была принята в постоянную эксплуатацию сортировочная горка "Лужская". Она стала первой полностью автоматизированной станцией на сети российских железных дорог, где применены современные технологии Siemens.

И у нас большие планы. Сегодня наше СП с группой "Синара" довело локализацию "Ласточек" до уровня выше 80%. Следующей модификацией этих поездов занимается уже не Siemens, а отдел НИОКР "Уральских локомотивов". То есть мы локализуем не только производство, но и НИОКР.

У нас есть план по локализации в России производства "Сапсанов". Это еще один шаг. Очевидно, что "Сапсан" — высокоскоростной поезд, и по сравнению с "Ласточкой" — это более высокий технологический уровень. У нас с РЖД как раз есть намерение образовать совместный инжиниринговый центр. Этот центр может определить перспективы высокоскоростных поездов на трассе Москва — Казань, Екатеринбург — Челябинск и работать по другим направлениям, например, грузовых поездов, по евразийскому коридору. Мы понимаем, что локализация играет важную роль для нашего партнера, так как такая компания, как РЖД, должна иметь собственную производственную базу, локальный сервис и НИОКР.

В настоящее время сервисное обслуживание поездов Siemens локализовано на 100%. У нас есть три депо в стране, где работают российские специалисты.

— До какого уровня вы хотите локализовать "Сапсаны"? Какой сейчас уровень локализации, до какого уровня она вырастет? Насколько вы удовлетворены качеством российских поставщиков?

— Для нас это не политический вопрос, а экономический. Есть одно-единственное условие для локализации — это высокое качество. Нам важно, чтобы производство в России было на таком же уровне, как в Германии. Например, контракт по "Ласточкам" был подписан в 2011 году, первые поезда немецкого производства мы поставили в 2014 году. До 2017 года мы по контракту достигли уровня локализации в 80%. То есть на самом деле это было 4 года интенсивной работы на собственном заводе: обучение персонала, передача всех нормативных актов по обеспечению качества. Но, главным образом, велась интенсивная работа с поставщиками, потому что на нашем заводе от всей добавленной стоимости мы делаем, может быть, 30-40%, все остальное — это работа поставщиков. Они также инвестировали в свои предприятия, чтобы комплектующие соответствовали уровню качества Siemens.

— Если "Ласточки" локализованы на 80%, то Сапсаны будут на этом же уровне локализации с учетом всех технологических аспектов, которые есть?

— Это зависит от заказа: количества вагонов и поездов. К примеру, локализация "Ласточек" была гарантирована контрактом на 1200 вагонов, из которых уже поставлено около 500.

Если у нас будет заказ такого же размера на высокоскоростные поезда, то можно достичь и этого уровня. Это чисто экономический вопрос. Добавлю, что 100% локализации мы также достигли при производстве грузовых локомотивов. Так, производство электровоза 2С10 (создан на базе 2С6) сейчас полностью российское. Мы наладили выпуск тягового электрического оборудования под Санкт-Петербургом. Поэтому есть примеры, где уровень локализации приближается к 100%.

— Вы участвуете в консорциуме, который разрабатывает свои предложения для строительства высокоскоростной трассы Москва-Казань, потому что правительство тоже сейчас ищет, каким образом это финансировать. Есть ли уже финальные контуры этого предложения для России, и какие примерные условия, примерные параметры, в том числе финансовые?

— Проект запуска высокоскоростного движения на трассе Москва-Казань нам интересен. Кстати, как и магистраль Екатеринбург-Челябинск. На ИННОПРОМе состоялась встреча провели встречу с губернатором, где мы обсуждали эту тему. Оба проекта подразумевают поставку подвижного состава, сигнальной техники, электрификацию этих магистралей. И, я думаю, что опыт Siemens по таким проектам, по проектному менеджменту, по финансированию может быть полезен. Так что мы надеемся, что переговоры завершатся, и начнется строительство пилотного участка. Я хотел бы, чтобы Siemens в этих проектах принял участие.

— Когда может быть принято окончательное решение, когда вы уже сможете сказать, что "да, мы участвуем, мы работаем"?

— Этот вопрос надо задавать РЖД или Министерству транспорта, потому что это зависит от заказчика главным образом. Вчера губернатор Челябинской области господин Дубровский отметил, что регион заинтересован в том, чтобы именно магистраль Екатеринбург-Челябинск стала пилотным участком. Поэтому это в меньшей степени зависит от Siemens, и в большей — от российского заказчика.

— Ждем тогда ответа от России. В связи с этим вопрос, у вас была в плане поставка дополнительных 11 "Сапсанов", 27 дополнительных вагонов. Эти переговоры с РЖД уже закончены?

— Пока нет. Я уже неоднократно говорил, что моя мечта заключается в том, чтобы увидеть "Сапсан" российского производства. Мы на самом деле не так далеко от этих контрактов. Речь идет действительно об 11 поездах плюс 27 дополнительных вагонов. Но мы также обсуждаем с РЖД еще один вопрос: что будет после этих поставок? Потому что, вы помните, первый контракт был подписан уже более 10 лет назад, и, если смотреть вперед, то, наверное, надо задуматься о "Сапсанах" уже следующего поколения.

Поэтому мы и ведем переговоры о создании инжинирингового центра и говорим о создании нового поколения поездов. Думаю, что это хорошая перспектива, потому что это уже локализация и проектирование, конструирование и инжиниринг в России, это более высокий уровень стратегического партнерства.

— Siemens объявлял о том, что планирует несколько ужесточить порядок работы с государственными компаниями в России по ряду политических причин. Вы упомянули о том, что развиваете свое сотрудничество с РЖД, вы упоминали ранее о развитии ваших проектов с "Россетями", тоже с компанией с государственным участием. Как все-таки вот эти политические вопросы они с операционной точки зрения сильно влияют на работу здесь?

— Мы давно работаем в России. Да, был этот негативный эпизод. Siemens работает на базе законодательства России, Германии, других стран, и поэтому мы особо тщательно следим за соблюдением контрактных обязательств. Это не мешает нашему бизнесу. Мы успешно сотрудничаем в области генерации энергии, например, с компанией ТАИФ. В прошлом году мы заключили контракт на постройку новой станции в Нижнекамске. Недавно завершилась поставка турбинного оборудования нашему надежному партнеру "Газпром энергохолдингу" в Грозный, там строится новая станция. Очевидно, что после упомянутых событий мы более пристально мониторим выполнение контрактов на предмет конечного использования оборудования. Но я еще раз отмечу, что в истории Siemens в России было много событий за последние 165 лет, и, я надеюсь, что этот кейс с турбинами не помешает нашему бизнесу.

— Влияют ли все эти упомянутые проблемы на вашу выручку в России в негативном плане?

— Я бы не сказал, что это заметно. У нас вообще с частными клиентами никаких проблем нет, с государственными клиентами тут, безусловно, вопросы санкций, вопросы локализации играют все большую роль. Но мы продолжаем инвестировать в Россию. Недавно открыли на базе нашего производства больших газовых турбин под Санкт-Петербургом новый цех по ремонту и восстановлению лопаток, что дает возможность осуществлять сервисное обслуживание на базе локальных мощностей. Так что ответ такой, что незначительно влияет. Мы надеемся на участие в новой программе ДПМ-2. Это программа модернизации электрических мощностей до 2035 года. Здесь мы можем стать надежным партнерам по модернизации электрических станций в России.

— Когда вы были в Чечне в начале июля, вы говорили о том, что планируете увеличить локализацию производства газовых турбин до 90% с нынешних порядка 65%.

— Условия программы ДПМ-2 такие, что надо локализировать до 90% оборудования. Мы успешно доказали на примере "Ласточек", что это возможно. Это, безусловно, требует и наших инвестиций, и вложений поставщиков, но мы надеемся довести локализацию до требуемого уровня. Для нас — это очень интересная программа. Тут есть два пути модернизации: можно просто модернизировать силовой остов и поставить новые паровые турбины, или можно модернизировать уже по технологии парогазового комбинированного цикла, что позволит повысить коэффициент КПД до уровня 40-50%. У нас есть успешные проекты в этом направлении. Например, станция Кириши ("Газпром энергохолдинга" — прим. ТАСС), которая работала на мощности 300 МВт, а после модернизации ее вывели на мощность 800 МВт. Это очень высокий КПД.

— С "Силовыми машинами" у вас остаются хорошие отношения или это как-то повлияло? Потому что было очень много разных и достаточно жестких высказываний, когда эта ситуация была на неком пике.

— Я должен сказать, что на оперативном уровне у нас очень продуктивная работа с "Силовыми машинами". В СП СТГТ Siemens имеет 65% и "Силовые машины" 35%. Мы работаем не только по СП, но договорились участвовать и в национальных и международных проектах "Силовых машин". Так что на оперативном уровне идет вполне эффективное взаимодействие

— Вы оценивали объем инвестиций, который вам необходим для расширения производства турбин, для того, чтобы довести их до уровня, необходимого для участия в программе модернизации генерирующих мощностей?

— Я сказал, что мы уже достигли уровня локализации примерно 60%. Это уже большой шаг и инвестиции. Но остается 30%, и на самом деле можно достичь этих 30% за счет собственных инвестиций. Речь идет о десятках миллионов евро. Программа ДПМ-2 рассчитана на 15 лет и более, поэтому для нас это стратегическое направление, а мы всегда инвестируем в перспективный бизнес.

— Как развивается ваше СП с Ростехом в сфере сетей медицинских лабораторий? Что вы хотите получить на выходе от этого партнерства?

— Вы знаете, что Siemens по направлению здравоохранения предлагает высокотехнологичное оборудование. С подразделением Ростеха мы подписали соглашение по развитию диагностических исследований, которые являются очень быстро развивающимся сегментом. Siemens располагает необходимыми решениями для оснащения диагностических центров в России. Вопрос создания таких центров имеет и экономическую сторону. Потому что, главным образом, это тоже экономический вопрос. Если каждая клиника или больница имеет свою собственную лабораторию, то это одна степень эффективности, а если сконцентрировать эти лаборатории, то их можно более эффективно использовать. И это как раз и есть направление нашей совместной работы.

— Вы будете организовывать производство в России этого оборудования?

— Пока это не запланировано. Но, как я сказал, все зависит от экономических параметров этого проекта. В настоящее время рано говорить о локализации, потому что у Siemens уже есть завод, где выпускается это оборудование.

— Когда пациенты получат первые результаты от этого партнерства?

— Многие российские медицинские учреждения уже используют оборудование Siemens, и мы продолжаем сотрудничество. Но пока преждевременно говорить о конкретных центрах.

— Как вы в целом оцениваете условия работы в России с макроэкономической точки зрения, законодательной среды и инвестиционного климата? Чего вам, как крупному инвестору и оператору, не хватает в России? Какие советы вы бы дали российским властям, что можно улучшить, чтобы таким крупным инвесторам было комфортнее работать?

— Мы давно работаем в России. В нашей компании 99% российских сотрудников и менеджеров. И мы в последние годы наблюдаем улучшение условий для бизнеса во всех сферах. Что касается политических условий, санкции, конечно, оказывают свое влияние. Но, несмотря на это, мы продолжаем сотрудничество с нашими партнерами, принимаем активное участие в деловых мероприятиях, в эти дни мы на выставке ИННОПРОМ, где представили весь комплекс решений по цифровизации промышленности. Именно внедрение цифровых технологий станет для экономики и вызовом, и шансом. Siemens готов стать технологическим партнером и поделиться здесь своим опытом и решениями для развития в этом направлении. Инновации, главным образом, повысят производительность труда, качество, гибкость производства. Я думаю, что в этом направлении у нас только положительные перспективы развития бизнеса в России.

Беседовал Максим Филимонов