Татьяна Халявская: не хотим быть "одними из" для молодой аудитории

Директор по маркетингу Toyota Motor Russia Татьяна Халявская © Toyota

Денис Спицов, 21-летний лыжник, завоевавший два серебра и бронзу на Олимпийских играх в Пхенчхане, стал победителем Toyota Challenge Cup. За рвение к победе и преодоление трудностей спортсмен получил ключи от нового внедорожника Toyota Fortuner. О конкурсе, проекте Toyota Team Russia, ставке на молодежь и новой стратегии развития японского бренда ТАСС рассказала директор по маркетингу Toyota Motor Russia Татьяна Халявская.

- Денис Спицов всего на один бал опередил другого российского олимпийца, участника Toyota Challenge Cup, ставшего вторым по итогам голосования. Можете сказать, кто это?

Развернуть Денис Спицов, лыжник, олимпийский призер в Пхенчхане, победитель Toyota Challenge Cup, атлет Toyota Team Russia © Toyota Денис Спицов, лыжник, олимпийский призер в Пхенчхане, победитель Toyota Challenge Cup, атлет Toyota Team Russia © Toyota

- Илья Буров (завоевал бронзу во фристайле, до Олимпиады попал в аварию - прим. ТАСС). Лидировал до конца голосования, и мы думали, что именно он станет победителем. Но все же несколько голосов жюри склонили чашу весов в сторону Дениса.

- Довольны ли вы реализацией этого проекта и для чего, собственно, он создавался?

- Однозначно да. В этом проекте мы хотели рассказать про истории спортсменов, которые действительно докажут, что невозможное возможно.

Когда молодые российские лыжники, которые даже не готовились к Олимпийским играм в Пхенчхане и не представляли, что это за спортивное мероприятие по степени морального давления, показывают такие успешные результаты, то начинаешь верить в чудо.

Развернуть Илья Буров, фристайлист, олимпийский призёр в Пхенчхане, участник Toyota Challenge Cup © Сергей Бобылев/ТАСС Илья Буров, фристайлист, олимпийский призёр в Пхенчхане, участник Toyota Challenge Cup © Сергей Бобылев/ТАСС

Многие думали, что вообще не станут смотреть Олимпиаду. Но после того, как у российской команды появилась одна медаль, затем вторая, третья, изменилось отношение и болельщиков, и тех, кто был скептически настроен, думая, что в Корее нам ждать нечего. В рамках Toyota Challenge Cup мы представили 22 истории преодоления себя, победы над собой и обстоятельствами, предложив всем желающим поддержать своим голосом любимого спортсмена.

- На награждении вы пригласили Дениса в Toyota Team Russia, где уже вместе с ним 17 молодых участников, представляющих в основном экстремальные виды спорта. В продвижении бренда вы решили сделать ставку на молодежь?

Развернуть Атлеты Toyota Team Russia © Toyota Атлеты Toyota Team Russia © Toyota

- Не просто молодежь, а лидеров мнений, которые имеют большую лояльную аудиторию. А если ты выбрал себе определенную икону с точки зрения жизненной позиции и модели поведения, тебе нравится то, что человек делает, тогда к нему возникает доверие. И этот лидер в соцсетях искренне делится своими впечатлениями об автомобиле, на котором он ездит постоянно. Мы считаем, что только так можно донести информацию о нашем продукте до тех потенциальных клиентов, которых мы не соберем под одной крышей, даже используя самые широкие каналы коммуникации. Поэтому мы хотим быть в инстаграмно-фэйсбучных лентах людей, которым доверяют и за которыми следят.

- Что получают атлеты от партнерства с Toyota?

- На тех или иных условиях они, конечно же, получают автомобиль. У кого-то он находится в постоянном распоряжении, у кого-то есть относительно свободный доступ к нашему автопарку.

Развернуть Игорь Ильиных, сноубордист, фрирайдер, атлет Toyota Team Russia © Toyota Игорь Ильиных, сноубордист, фрирайдер, атлет Toyota Team Russia © Toyota

Многие спортсмены тренируются не в России, поэтому мы не всегда можем закрыть их потребности, но находим нашим лидерам автомобили и в Германии, и в Испании, и даже в Аргентине. Есть и другие условия, которые являются уже коммерческой тайной и не разглашаются. Думаю, спортсменам интересно с нами сотрудничать. Если кто-то поработал с нами однажды и обеим сторонам было комфортно, то мы этого спортсмена стараемся из своего круга не выпускать. В пример можно привести сноубордиста Игоря Ильиных, который снимался в ролике Toyota RAV4 Adventure. В свою очередь мы также их продвигаем. Ребята имеют доступ к большой аудитории подписчиков наших каналов, к журналистам, которых приглашаем на наши мероприятия. Это тот пиар, который им необходим, чтобы развивать себя как медийных персон.

- Почему вы сделали акцент на спорт? И почему выбрали представителей экстремальных видов спорта?

Развернуть Марк Теймуров, победитель Roll the Dice 2017 © Toyota Марк Теймуров, победитель Roll the Dice 2017 © Toyota

- Когда мы начали выбирать каналы, точки соприкосновения с новой аудиторией, естественно, мы посмотрели, а чем же эта аудитория интересуется. Для молодых людей в возрасте 25-35 лет, которые потенциально могут быть нашими клиентами, большой интерес представляет спорт. Территория массовых и популярных видов спорта занята, на ней очень много игроков, а мы не хотим быть "одними из".

Развернуть Денис Бонус (Леонтьев), джиббер, сноубордист, атлет Toyota Team Russia © Toyota Денис Бонус (Леонтьев), джиббер, сноубордист, атлет Toyota Team Russia © Toyota

Зато есть огромный список менее массовых дисциплин, за которыми следят с не меньшим интересом.

Как найти людей, которые занимаются экстремальными видами спорта, не будучи спортивным брендом?

Нужно найти компанию, которая уже является профессионалом в этой области. И мы нашли такого партнера в лице Red Bull.

- Насколько нам известно, вы концентрируетесь не только на экстремальных видах спорта, но и на олимпийских. И Toyota Challenge Cup лишний раз тому подтверждение. Toyota заключила восьмилетнее соглашение с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом. Какие преимущества от сотрудничества получит компания?

- Партнерство с олимпийским движением - это фактически новая веха в истории любой компании. Олимпиада - огромный канал коммуникации, огромные возможности, иначе такое большое количество брендов не стремилось бы туда попасть, чтобы прикоснуться к большой истории.

Как правило, соглашения с МОК заключаются на время проведения Олимпийских игр.

Мы стали партнерами на восемь лет, и работа ведется со всеми национальными олимпийскими комитетами по всему миру. На самом деле, я не знаю другой компании, которая бы подписалась на такую интеграцию. На Олимпиаде в Корее мы были больше не автомобильным спонсором, а партнером по мобильности. Сюда включены все услуги и проекты, связанные с роботами, современными технологиями в рамках новой кампании Start Your Impossible. Перевозка людей в брендированном автобусе - это пока не к нам, ждем олимпиаду в Токио, чтобы представить новый вид мобильности - автобус на водородном топливе.

- Что это за кампания, и как она повлияет на дальнейшее развитие Toyota?

- Start Your Impossible - это очень большой проект Toyota, в нем весь контент делится на две части: один вдохновляет, а другой дает право поверить, что удивительное и невозможное возможно. На глобальном сайте проекта mobilityforall.com можно прочитать истории про то, как расширить границы своих возможностей. Связаны они и с паралимпийцами, и с людьми, не имеющими отношения к спорту. Toyota постепенно переходит от позиционирования себя как автомобильного производителя к компании, которая должна обеспечить мобильность каждому, кто хочет получить дополнительные возможности. Это мобильность и в виде средств передвижения, и в виде роботов-помощников. Поэтому Start Your Impossible - это то, что ждет нас в будущем. Сколько времени уйдет на реализацию проекта, точно не знаем, но мы однозначно увидим очень много чего нового во время Олимпиады в Токио в 2020 году. Это будет первая попытка показать, какой станет мобильность будущего.

Развернуть Беспилотный электрический концепт-кар Toyota e-Palette © Toyota Беспилотный электрический концепт-кар Toyota e-Palette © Toyota

- Означает ли это, что производство традиционных автомобилей уйдет на второй план и компания отдаст предпочтение футуристическим технологиям?

- Думаю, что со временем все производители автомобилей к этому придут. Возможно, на это понадобится не один десяток лет. Сейчас появилось новое поколение, которому важно иметь в первую очередь хорошие кроссовки и смартфон, а дальше все проблемы будут решены. Например, по вызову приедет автомобиль-паллета, в котором разместится магазин обуви или пиццерия. Мы все рисуем свои картины о будущем. И у Toyota уже есть свое решение.