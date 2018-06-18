Константин Маркелов: выстраиваем сетевое партнерство с вузами, чтобы двигать науку вперед

Исполняющий обязанности ректора АГУ Константин Маркелов © Андрей Шевелев/АГУ

Центр гуманитарного сотрудничества и русского языка откроется на базе Астраханского государственного университета, его задача - наладить взаимодействие с государствами Каспийского региона. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности ректора вуза Константин Маркелов. Он также рассказал о подготовке кадров для особой экономической зоны "Лотос", перспективных направлениях развития госуниверситета и о том, зачем на экономических специальностях вводят изучение арабского, китайского и корейского языков.

- Константин Алексеевич, уже четыре месяца вы исполняете обязанности ректора Астраханского государственного университета. Что удалось сделать за этот период и какие направления развития вуза вы видите?

- Первый период в основном ознакомительный - вхождение в работу. Я познакомился со всеми факультетами и преподавателями, определил ряд направлений перспективного развития. Для этого созданы две рабочие группы. Одна занимается вопросами, связанными с переформатированием системы управления вуза с учетом новых требований, вторая - вопросами оптимизации расходов и мобилизации доходов, то есть формированием программы финансового оздоровления. Так как в рейтинге Министерства науки и высшего образования Российской Федерации вуз находится на очень низких позициях по управлению финансами, нам нужно исправлять ситуацию. Рабочая группа уже вносит предложения, которые лягут в основу плана финансового оздоровления университета.

Конечно же, мы сразу приступили к формированию новой стратегии развития вуза, которая будет основываться на базе прежней стратегии, но с учетом интересов Астраханской области, юга России. Поэтому мы в первую очередь поставили для себя две задачи. Первая - подписать соглашения с министерствами и ведомствами правительства Астраханской области о подготовке научных кадров и кадров по направлению, связанному с реализацией проектов развития региона. Ряд таких соглашений либо уже подписаны, либо сейчас готовятся к подписанию. Сотрудничество ведется практически со всеми министерствами и ведомствами, потому что госуниверситет выпускает кадры почти для всех отраслей.

Вторая задача - наладить взаимодействие с крупными предприятиями по подготовке кадров для отраслей промышленности региона. Уже подписан ряд соглашений с особой экономической зоной "Лотос", с рядом резидентов, с нашими крупными оборонными центрами - Государственным летно-испытательным центром в Ахтубинске и Государственным центральным межвидовым полигоном в Знаменске. Тем более что в Знаменске находится наш филиал и есть возможности для расширения сотрудничества по разным тематикам. Также мы подписали трехстороннее соглашение между вузом, областным министерством сельского хозяйства и астраханскими фермерами.

Ну и самое главное, что мы для себя определили, - это участие в крупных проектах, которые сегодня формируются в Российской Федерации. Мы задействованы в работе по подготовке доклада, который будет озвучен на Госсовете. И для рабочей группы по развитию транспортно-логистической инфраструктуры Волжско-Каспийского бассейна, возглавляемой губернатором Астраханской области, мы подготовили предложения, которые уже поддержаны.

Исполняющий обязанности ректора АГУ Константин Маркелов на подписании трехстороннего соглашения между вузом, областным минсельхозом и фермерами © Андрей Шевелeв/АГУ

- Что это за предложения?

- Мы предложили создать консорциум вузов по подготовке кадров для этой большой, перспективной отрасли развития на базе Астраханского государственного университета. Планируется привлечь все вузы Волжско-Каспийского бассейна, а также образовательные учреждения, которые в полной мере занимаются этой тематикой.

Второй блок предложений - это вопросы, связанные с судостроением. Астраханская область является южным центром судостроения, и подготовка кадров по этому направлению очень важна. Вот сейчас готовим соглашение с Объединенной судостроительной корпорацией. Университет вошел в состав ассоциации вузов страны, которые выпускают специалистов для этой отрасли. Нам необходима работа в сетевом партнерстве с образовательными учреждениями Астраханской области.

- Вы сказали, что планируете привлечь все вузы Волжско-Каспийского бассейна. Это касается и образовательных учреждений соседних государств?

- Для нас большое значение имеет сотрудничество с каспийскими государствами. Более того, уже подготовлена концепция создания Центра гуманитарного сотрудничества и русского языка на базе нашего университета. Ее поддерживает специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов, и мы приступили к стадии формирования такого центра. Это будет площадка для гуманитарного, мультикультурного общения и продвижения русского языка в других странах. У нас учится много студентов из каспийских государств. Мы хотели бы расширить эту работу. Это процесс, который займет определенное время, но он перспективен для вуза.

Все эти проекты нацелены не только на развитие вуза и региона - они помогут наладить связь с каспийскими государствами, с евразийским сообществом. Тем более что наш университет входит в состав университетов Шанхайской организации сотрудничества, в рамках которой мы взаимодействуем. Вот такие у нас есть планы, и мы их будем в ближайшее время формализовать в документы, соглашения, стратегии развития. И я надеюсь, что все это будет поддержано Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. По крайней мере, на первом этапе наши инициативы находят понимание.

- АГУ занимает первое место в рейтинге астраханских вузов. Как вы считаете, удастся ли удержать эту высокую планку и что для этого нужно?

- Как раз те направления развития, о которых я говорил, позволят нам не только сохранить ведущее место среди астраханских вузов, но и выйти на высокие позиции в других областях. Мы такую задачу для себя ставим, и у меня есть полная уверенность, что мы ее реализуем. Тем более что АГУ имеет хороший коллектив, хорошие разработки, сильную интеллектуальную, профессиональную и материальную базы для дальнейшего развития. За последние два месяца у нас побывали вице-премьер правительства РФ, помощник президента, ряд министров РФ и их замов, которые очень высоко оценивают потенциал АГУ. Это все позволяет нам надеяться, что мы сможем не только сохранить, но и нарастить потенциал.

- Планируете войти в сотню лучших вузов России? Сейчас АГУ на 121-м месте.

- Мы договорились провести летом специальную стратегическую сессию по развитию вуза совместно с Министерством науки и высшего образования РФ, с внешними экспертами из состава областного правительства и бизнес-сообщества, чтобы выстроить понятную и реальную стратегию развития АГУ. Конечно же, мы хотим, чтобы университет в рейтинге вузов поднялся как можно выше. Это не только престижно для вуза, но и очень важно для наших потенциальных абитуриентов. Мы хотели бы соответствовать требованиям выпускников школ, которые стремятся получить хорошее образование и стать востребованными на рынке труда. У нас уже есть положительные результаты: более 90% выпускников находят работу на предприятиях по своей специальности. И это очень хорошо.

- Как происходит процесс обучения иностранных студентов?

- Есть разные студенты. Некоторые приезжают к нам уже с базовыми знаниями русского языка, некоторые - с совсем слабыми знаниями. Поэтому мы запустили подготовительные курсы. Также рассматриваем возможность обучения и на родном языке студентов, уже есть положительный опыт. Кроме того, в АГУ открываются специальности - они уже есть сегодня - двойные, с углубленным изучением языка, востребованного на рынке. Это не только европейские, но и восточные языки. В частности, на экономических специальностях вводим изучение арабского, китайского, корейского языков. Наши выпускники работают не только в Астраханской области, но и в Юго-Восточной Азии, в Прикаспии, в Европе. Поэтому вуз продолжит двигаться в этом перспективном направлении - в России оно уникально. Мы являемся здесь лидерами по подготовке переводчиков и хотим сохранить лидерские позиции.

Исполняющий обязанности ректора АГУ Константин Маркелов в культурном центре вуза на концерте для сотрудников - ветеранов Великой Отечественной войны © Андрей Шевелeв/АГУ

- Есть ли у АГУ партнерские программы с зарубежными вузами?

- Да, конечно. Наши студенты могут стать обладателями диплома иностранного вуза - благодаря нашим зарубежным партнерам. С АГУ сотрудничает более 40 университетов из других стран, например из Франции, Германии, Италии, США, Марокко, Японии, Китая, Кореи, прикаспийских государств. Вообще, мы хотим, чтобы о возможностях нашего вуза имело представление максимальное количество выпускников школ и их родителей. Иногда астраханцы едут поступать в другие города, не зная, что в регионе есть университет, который готовит высококлассных специалистов. Чтобы привлечь внимание потенциальных абитуриентов, мы проводим дни открытых дверей, олимпиады, ведем профориентационную работу со школами, средними специальными учебными заведениями. В связи с этим мы проводим и ребрендинг университета - чтобы он стал узнаваемым.

- В Астраханской области создана особая экономическая зона, с которой АГУ будет сотрудничать. В связи с этим какие перспективы появятся у студентов?

- Мы подписали ряд соглашений, по которым университет становится базовым образовательным учреждением по подготовке кадров для нужд резидентов ОЭЗ. Сегодня там строится уже пять заводов, в перспективе - строительство еще двух. И резиденты понимают, сколько и каких кадров им нужно. С открытием этих предприятий студенты смогут пройти там практику, а потом трудоустроиться, если будут соответствовать требованиям работодателя. Это хорошая перспектива для выпускников.

- Число абитуриентов, желающих поступить в АГУ, постоянно растет. Планируется ли расширять набор?

- Возможности увеличения приема сегодня у университета есть - как на существующие, так и на новые специальности, часть из которых мы откроем уже в этом году. Более того, мы активно работаем с федеральным профильным министерством, чтобы на новые специальности, перспективные для региона, были выделены в том числе бюджетные места. Ну и конечно же, мы планируем увеличить набор студентов по востребованным на рынке специальностям - начиная с гуманитарных и заканчивая целевыми инженерными. Буквально на днях я был на кафедре ветеринарии, и там сказали, что они готовы в ближайшее время увеличить прием практически в два раза. Потому что сегодня выпускники со специальностью ветврача востребованы и на российском рынке, и на рынке наших соседей по Каспию. На кафедре даже висят объявления, что требуются ветврачи в казахстанском Атырау, в Москве. Это работа с хорошей зарплатой, предоставлением жилья, перспективой карьерного роста. Также востребованы инженеры, психологи, языковые специалисты.

Нужны и педагогические кадры, которых не хватает региону. Сейчас только порядка 7% специальностей в вузе - педагогические. Я думаю, что этого недостаточно. Сегодня университетская база позволяет увеличить количество студентов - будущих педагогов без ущерба для качества подготовки. Это важно для АГУ, который готовится стать опорным вузом для региона.

- Как вы считаете, актуальны ли сейчас для взрослого населения профессиональная переподготовка и повышение квалификации?

- Сейчас это актуально как никогда. Во всех отраслях внедряются цифровые технологии - соответственно, повышаются профессиональные требования к сотрудникам. У нас есть достаточно большой спектр специальностей, по которым необходимо ввести программы переподготовки и повышения квалификации. Поэтому в данном направлении мы очень активно работаем с соответствующими профильными министерствами и ведомствами.

- АГУ позиционирует себя не только как образовательное учреждение, но и как площадка для научно-исследовательской работы. Сохранится ли этот статус в дальнейшем?

- Современный университет без научно-исследовательской работы - это не университет. Это показатель, который учитывается при аккредитации и при составлении рейтинга вузов. Поэтому обязательное требование для нашего профессорско-преподавательского состава - заниматься научно-исследовательской деятельностью. У нас есть и научно-исследовательская студенческая ассоциация. Некоторые проекты уже получили признание и нашли применение на практике. Это, например, разработки по робототехнике, другие инженерные разработки и предложения по иным направлениям, в том числе социальным. Задача вуза - помочь и научным коллективам, и отдельным студентам, преподавателям не только в проведении научно-исследовательской работы, но и в доведении ее результатов до потребителя. Чтобы была возможность получить финансирование, сделать из идеи стартап, востребованный на рынке. Это все прикладная наука, которая сегодня востребована, но и, конечно же, она невозможна без развития фундаментальной, классической науки. И в этом направлении мы тоже движемся, в том числе привлекая гранты - как Министерства науки и высшего образования РФ, так и различных фондов.

Однако сегодняшний уровень научно-исследовательской работы в АГУ меня как и. о. ректора не удовлетворяет. Я вижу, что у нас потенциал достаточно высокий, его нужно максимально использовать. Для этого мы применяем различные методы стимулирования, учитывая активность того или иного профессора, преподавателя, доцента: публикации в различных российских и международных журналах, получение патентов, доведение проектов до реализации. Все это учитывается, рейтингуется, а потом составляется стимулирующая часть, которая добавляется к окладу по итогам года. Задачу по расширению научно-исследовательской работы в вузах ставит президент Российской Федерации, и сегодня научно-исследовательским разработкам наших ученых дается высокая оценка и оказывается поддержка. Этим нужно пользоваться.

- В научно-исследовательской работе взаимодействуете с другими вузами?

- Мы анализируем, как в этом направлении работают ведущие университеты страны. Никогда не зазорно учиться. Более того, мы выстраиваем некое сетевое партнерство с рядом вузов. Например, договорились с Казахским национальным университетом, Южным федеральным университетом, Донским государственным техническим университетом о возможности использования наших лабораторных и научно-исследовательских баз для совместной научной работы. Это практика, которая существует в мире, и мы должны ее максимально использовать, чтобы двигать науку вперед.

- Каким вы видите АГУ в ближайшей перспективе?

- Сегодня мы всю работу, о которой я говорил, проводим для того, чтобы следовать современным тенденциям в сфере высшего образования и научно-исследовательской деятельности в России. Еще раз хочу подчеркнуть, что университет имеет хорошую базу - и профессорско-преподавательскую, и научную, и лабораторную, и учебную. Ее нужно максимально использовать для роста вуза и для того, чтобы быть в тренде развития российской высшей школы. Мы, коллектив университета, будем сосредотачивать все свои усилия на том, чтобы АГУ стал одним из ведущих вузов страны в тех направлениях, которые мы выбираем для своего стратегического развития.