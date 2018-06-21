Павел Ливинский: финансовый рост сетевых компаний и надежность - приоритет "Россетей"

Генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский © "Россети"

Некоторое время назад было заявлено, что "Россети" рассматривают идею еще одних промежуточных дивидендов в 2018 году в дополнение к решению об их выплате по итогам первого квартала. Корреспонденту ТАСС удалось обсудить результаты финансово-экономической деятельности и дальнейшие планы развития управляющей компании и всего сетевого холдинга с генеральным директором Павлом Ливинским.

- Павел Анатольевич, ранее вы заявили, что "Россети" могут заплатить промежуточные дивиденды в 2018 году еще раз. Что дает основания менеджменту предпринимать такие шаги?

- Действительно, сейчас мы рассматриваем возможность в дополнение к рекордным для нас промежуточным дивидендам в размере почти 2,5 млрд рублей, которые наши акционеры получат по итогам первого квартала текущего года, выплатить в течение года дивиденды еще раз. Основанием для этого служат наши финансово-экономические результаты.

В первую очередь речь о том, что компания "Россети" как отдельное юридическое лицо прибыльна. Добиться этого позволяет эффективное управление дочерними структурами, так как от надежности и качества их работы, от их финансовой стабильности и рыночной капитализации напрямую зависят наши экономические показатели.

Не могу не отметить, что и наши консолидированные результаты по группе компаний, рассчитанные по международным стандартам финансовой отчетности, тоже демонстрируют положительную динамику по итогам первого квартала текущего года. Напомню, что при росте выручки на 12,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года чистая прибыль оказалась выше почти на 40%, показатель EBITDA вырос практически на 17%, а свободный денежный поток - на 15,5%.

Все это говорит о том, что наши усилия направлены в нужное русло, так как они не просто обеспечили органический рост показателей, а реально позволили добиться повышения внутренней эффективности.

- О каких конкретных практических мерах и усилиях идет речь?

- Во-первых, никакого улучшения финансово-экономических индикаторов нельзя добиться без качественного роста производственных показателей.

Мы уже предприняли целый ряд шагов в данном направлении: пересмотрели подходы к подготовке персонала, увеличили число совместных с региональными властями и отделениями МЧС практических тренировок по отработке взаимодействия в период неблагоприятных погодных явлений, перешли к риск-ориентированной модели модернизации сетевого оборудования. И это принесло пользу. Раз уж речь шла о результатах первого квартала, то в данном контексте отмечу, что новый подход позволил "Россетям" избежать любых отключений электроэнергии в такой ответственный период, как новогодние праздники, когда нагрузка на сети возрастает. Более того, по итогам прошедшего осенне-зимнего периода, несмотря на увеличение на 38% числа опасных, способных оказать негативное влияние на работу электросетевого оборудования метеоявлений, показатели SAIDI и SAIFI улучшены на 34% и 19% соответственно.

Позитивная динамика производственных результатов дает мультипликативный эффект, обеспечивающий рост финансовых показателей: сокращаются условно выпадающие доходы при перерывах электроснабжения, снижаются затраты на аварийно-восстановительные работы и внеплановую замену оборудования, персонал занят плановым обслуживанием наших объектов, что позволяет своевременно их ремонтировать и модернизировать.

Но нами реализованы и меры, не связанные напрямую с технологическим процессом. Мы продолжили снижать уровень коммерческих потерь, особое внимание уделяя тем районам, где они выходят за рамки нормативных, а где-то - и просто за рамки здравого смысла; впервые за последние несколько лет нам удалось не только остановить прирост нашей дебиторской задолженности, но хоть и незначительно, а все же снизить ее, получить одобрение нашей инициативы, связанной с установлением долгосрочных тарифов.

Ключевая цель "Россетей" как управляющей компании - обеспечить стабильное финансово-экономическое положение наших сетевых предприятий, повышая их эффективность и делая их современными со всех точек зрения, включая взаимодействие с клиентами. Когда мы пройдем намеченный путь, довольны будут все заинтересованные стороны: и акционеры, и инвесторы, и потребители, и регулирующие и контролирующие органы.

- Уже не первый год со стороны энергетиков звучит тезис, что они вплотную подошли к максимуму своей внутренней эффективности, на что в ответ от экспертного сообщества можно услышать, что до предела еще очень далеко. Так все же - где истина? На что ориентироваться акционерам и потенциальным инвесторам?

- Истина, как гласит вековая мудрость, всегда где-то посредине. В текущих условиях электросетевые компании действительно вплотную подошли к своему пределу. Традиционное оборудование не обеспечивает высокую степень защиты от негативных погодных условий и вмешательства сторонних лиц, а следовательно, остаются высокие риски и аварийности, и коммерческих потерь; такое оборудование требует высоких эксплуатационных затрат. Текущая нормативно-правовая база не позволяет энергетикам решать целый ряд застарелых проблем. Поэтому с этой точки зрения мы действительно близки к пределу.

С другой стороны, безусловно, у электросетевого комплекса есть еще колоссальный потенциал повышения эффективности. Но его реализация зависит уже не только и не столько от менеджмента и персонала, сколько от совершенствования регулирования отрасли.

"Россети" подготовили и не раз уже озвучивали свои предложения, которые позволят без дополнительной нагрузки на потребителя построить в России современный цифровой электросетевой комплекс, работающий в новых, равно выгодных всем участникам рынка электроэнергии условиях, с возросшими в несколько раз показателями эффективности и новыми источниками получения выручки за счет внедрения дополнительных сервисов.

И тут хочу подчеркнуть, что для нас важно, что нас слышат и наши инициативы готовы не только обсуждать, но и принимать. Поэтому и для акционеров, и для инвесторов, и, главное, для потребителей, я повторю, у "Россетей" есть не просто отличные перспективы на бумаге, а конкретный план действий, который уже реализуется и приведет к устраивающим всех результатам.

- И заключительный вопрос: пока цифровое будущее не наступило, какие результаты ожидаете по итогам 2018 года?

- На самом деле цифровая эпоха - это не будущее, а настоящее и, понимая это, "Россети" уже начали повсеместное внедрение цифровых технологий. В качестве примеров напомню и о цифровых районах электрических сетей в Калининградской области, и о первых в стране полностью цифровых подстанциях в Красноярске и Москве, и о реализации пилотных проектов в ряде других регионов. Но это ремарка.

Если же говорить о текущем годе, то ожидаем улучшения основных финансовых показателей за счет качественной работы всего 228-тысячного коллектива группы "Россети".