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"Алмаз-Антей" представил свою конверсионную продукцию директорам заводов в Хабаровске

Армия и ОПК Оборонно-промышленный комплекс
26 сентября, 13:29 UTC+3 ХАБАРОВСК /Корр. ТАСС, Сергей Мингазов

Концерн в том числе презентовал комплексную технологию биохимической очистки промышленных стоков и технику для уборки дворов

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ХАБАРОВСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Государственный концерн "Алмаз-Антей" в понедельник презентовал в Хабаровске образцы своей гражданской продукции директорам заводов, работающих в Хабаровском крае, передает корреспондент ТАСС с презентации, которая прошла в правительстве региона.

"Концерн "Алмаз-Антей" - одно из стратегически значимых предприятий России. На презентацию мы пригласили всех, кто заинтересован в покупке оборудования высокого качества. В текущих условиях важно поддерживать отечественного производителя, тем более что цена российской техники в ряде случаев выгоднее, чем стоимость иностранных аналогов", - отметил в ходе презентации председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности правительства края Николай Крецу, инициатор презентационной встречи.

Делегация концерна во главе с директором департамента развития гражданской продукции концерна Артемом Шатраковым представила директорам хабаровских заводов инновационные разработки по программе импортозамещения. Как сообщил ТАСС Шатраков, концерн всегда был производителем не только военной техники, но и гражданской продукции, и активно включился в выполнение поручения президента о том, что ее доля на предприятиях ВПК должна будет составлять не менее 50% к 2028 году.

"Мы провели ряд организационных мероприятий, создали департамент гражданской продукции. Работаем с наиболее успешными частными компаниями России. В числе перспективных для себя направлений выбрали безопасность, транспорт, телекоммуникации и связь, экологию и энергетику. Есть те проекты, которые удовлетворяют наши требованиям, их мы с нашими партнерами будем развивать", - сказал Шатраков.

Инновации от "Алмаз-Антея"

Среди презентованных разработок - медицинское оборудование, в частности универсальный маммографический аппарат, а также цифровой комплекс, предназначенный для проведения всех видов рентгенографических и рентгеноскопических исследований, который позволяет получить качественные диагностические снимки без высоких доз облучения.

Представители концерна "Алмаз-Антей" рассказали также о разработке современного светодиодного оборудования. Оно применяется для освещения аэропортов, железнодорожных вокзалов, морских и речных портов, промышленных предприятий, спортивных арен, магистралей и автодорог всех классов.

Сотрудники екатеринбургского машиностроительного завода имени Калинина представили технику, которая используется для уборки дворов и тротуаров. Летом машину используют в качестве поливомоечной установки. Зимой ее можно оснастить снежным отвалом, щеткой, снегоочистителем и бункером-пескоразбрасывателем. Доля отечественных комплектующих в конструкции составляет не менее 70%.

Ижевский электромеханический завод "Купол", который также входит в госконцерн, презентовал комплексную технологию биохимической очистки промышленных стоков. Среди ее преимуществ - высокая эффективность очистки сточных вод от органических загрязнений, ионов тяжелых металлов, а также низкие эксплуатационные затраты.

В регионы - по поручению президента

В концерн входят более 60 предприятий, институтов и конструкторских бюро, они разрабатывают, производят и модернизируют зенитное ракетное и радиолокационное оборудование, а также его компоненты, в их числе - Хабаровский радиотехнический завод.

Концерн также выпускает гражданскую технику для таких отраслей, как промышленное производство, медицина, транспорт, связь, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство. Планируется, что к 2025 году доля продукции гражданского и двойного назначения с нынешних 16% увеличится до 30%.

19 сентября президент РФ Владимир Путин посетил концерн и провел на предприятии заседание военно-промышленной комиссии. Рассматривались вопросы, связанные с обеспечением технологической независимости от иностранных комплектующих, наращиванием доли продукции гражданского назначения. Одно из поручений президента заключалось в том, что концерн должен провести презентации своей гражданской продукции в российских регионах.

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