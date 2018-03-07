Офис Союза городов Золотого кольца появится в Москве

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 марта. /ТАСС/. Офис Союза городов Золотого кольца откроется в Москве, он будет работать с турагентствами и развивать знаменитый туристический маршрут, сообщил в среду журналистам министр культуры РФ Владимир Мединский.

"В Ярославле уже работает подразделение Союза городов Золотого кольца. Мы откроем такой же представительский офис в Москве, чтобы все турагентства шли туда", - сказал Мединский.

Штаб-квартира Союза городов Золотого кольца была открыта осенью прошлого года в Ярославле. Она объединяет работу всех городов Золотого кольца в сфере туризма. Штаб- квартира работает также как туристический информационный центр.

"Рост туризма, который в ожидается в России, позволит нам всем постепенно расширять Золотое кольцо, чтобы как можно больше наших граждан ездили и смотрели всю эту красоту", - сказал министр.

В среду Мединский посетил Ярославль, где вручил администрации Угличского района Ярославской области свидетельство участника национального туристского проекта "Золотое кольцо России". Ранее, 14 февраля, город Углич официально был включен в Золотое кольцо.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов - Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир, в 2018 году в маршрут был включен Углич.