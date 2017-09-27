Памфилова заявила, что удовлетворена отставками некоторых губернаторов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что рада отставкам некоторых руководителей регионов РФ.

"Я сегодня с удовлетворением приняла информацию об уходе ряда руководителей регионов. Надеюсь, что этом есть и доля нашей работы большой. Это те регионы, к которым у нас были претензии по выборам", - заявила она на заседании ЦИК. Памфилова не уточнила, отставку каких именно губернаторов имеет в виду.

Ранее президент РФ принял отставки губернатора Новгородской области Валерия Шанцева и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Вице-спикер парламента Красноярского края сообщил в среду, что глава региона Виктор Толоконский провел закрытую встречу с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства субъекта, на которой объявил о своем уходе с поста. Кремль не стал комментировать эту информацию.