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Памфилова заявила, что удовлетворена отставками некоторых губернаторов

Политика Отставки губернаторов
27 сентября, 14:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ранее президент РФ Владимир Путин принял отставки губернатора Новгородской области Валерия Шанцева и губернатора Самарской области Николая Меркушкина

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о том, что рада отставкам некоторых руководителей регионов РФ.

"Я сегодня с удовлетворением приняла информацию об уходе ряда руководителей регионов. Надеюсь, что этом есть и доля нашей работы большой. Это те регионы, к которым у нас были претензии по выборам", - заявила она на заседании ЦИК. Памфилова не уточнила, отставку каких именно губернаторов имеет в виду.

Ранее президент РФ принял отставки губернатора Новгородской области Валерия Шанцева и губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Вице-спикер парламента Красноярского края сообщил в среду, что глава региона Виктор Толоконский провел закрытую встречу с кабинетом министров и другими сотрудниками правительства субъекта, на которой объявил о своем уходе с поста. Кремль не стал комментировать эту информацию.

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Темы
Отставки и назначения Отставки губернаторов
Персоны
Шанцев, Валерий Павлинович Меркушкин, Николай Иванович Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна
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