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Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Константина Махова

Политика Отставки и назначения
21 июня, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

У главы ведомства, таким образом, осталось шесть заместителей

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Константина Махова.

Как говорится в документе, подписанном 19 июня и опубликованном на официальном портале правой информации, чиновник оправлен в отставку по его просьбе.

Таким образом, у главы ведомства Александра Нерадько теперь шесть заместителей.

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