Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Константина Махова

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Константина Махова.

Как говорится в документе, подписанном 19 июня и опубликованном на официальном портале правой информации, чиновник оправлен в отставку по его просьбе.

Таким образом, у главы ведомства Александра Нерадько теперь шесть заместителей.