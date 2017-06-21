Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Константина Махова

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Константина Махова.
Как говорится в документе, подписанном 19 июня и опубликованном на официальном портале правой информации, чиновник оправлен в отставку по его просьбе.
Таким образом, у главы ведомства Александра Нерадько теперь шесть заместителей.