Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться

От установленного уровня прожиточного минимума зависят назначения социальных доплат.

В министерстве посчитали, что в 14 регионах назначенный минимум меньше фактического среднегодового. Иначе — занижен. А в 71 регионе — завышен.

По задумке инициаторов, единый уровень прожиточного минимума в стране позволит эффективнее назначать доплаты малоимущим пенсионерам. Уточняется, что реформа "ни в коем случае не приведет к снижению доходов пенсионеров".

Размер прожиточного минимума на следующий год будет устанавливаться исходя из фактического за второй квартал предыдущего года. Планируется, что поправки в закон вступят в силу в октябре 2018 года.