Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться

Министерство труда и социальной защиты РФ считает, что в регионах величина прожиточного минимума для пенсионеров необоснованно занижена или завышена. Разработка законопроекта, который призван изменить это положение, уже началась.
Это стоимость минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых человеку: от пакета молока до зимнего пальто и расходов на воду и электричество.
Его величина рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины. Кстати, она разная для групп населения. Есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, ребенка и пенсионера.
Заметно. В настоящее время средний размер прожиточного минимума в стране — 8726 рублей.
В Москве — более 11 000 рублей. В Камчатском крае — выше 16 500 рублей. А в Краснодарском крае — 8500 рублей.
От установленного уровня прожиточного минимума зависят назначения социальных доплат.
В министерстве посчитали, что в 14 регионах назначенный минимум меньше фактического среднегодового. Иначе — занижен. А в 71 регионе — завышен.
По задумке инициаторов, единый уровень прожиточного минимума в стране позволит эффективнее назначать доплаты малоимущим пенсионерам. Уточняется, что реформа "ни в коем случае не приведет к снижению доходов пенсионеров".
Размер прожиточного минимума на следующий год будет устанавливаться исходя из фактического за второй квартал предыдущего года. Планируется, что поправки в закон вступят в силу в октябре 2018 года.
Анастасия Степанова