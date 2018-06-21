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Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться

Экономика и бизнес Пенсионная реформа
21 июня, 14:58 UTC+3

Минтруд РФ предлагает установить единый прожиточный минимум для пенсионеров во всех регионах страны. Зачем нужна реформа и как она повлияет на социальные выплаты

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© Донат Сорокин/ТАСС

Министерство труда и социальной защиты РФ считает, что в регионах величина прожиточного минимума для пенсионеров необоснованно занижена или завышена. Разработка законопроекта, который призван изменить это положение, уже началась.

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Что такое прожиточный минимум?

Это стоимость минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых человеку: от пакета молока до зимнего пальто и расходов на воду и электричество.

Его величина рассчитывается исходя из стоимости потребительской корзины. Кстати, она разная для групп населения. Есть прожиточный минимум для трудоспособного человека, ребенка и пенсионера.

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Как сильно различается прожиточный минимум для пенсионеров в регионах?

Заметно. В настоящее время средний размер прожиточного минимума в стране — 8726 рублей.

В Москве — более 11 000 рублей. В Камчатском крае — выше 16 500 рублей. А в Краснодарском крае — 8500 рублей.

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Почему Минтруд РФ предлагает установить единый прожиточный минимум?

От установленного уровня прожиточного минимума зависят назначения социальных доплат.

В министерстве посчитали, что в 14 регионах назначенный минимум меньше фактического среднегодового. Иначе — занижен. А в 71 регионе — завышен.

По задумке инициаторов, единый уровень прожиточного минимума в стране позволит эффективнее назначать доплаты малоимущим пенсионерам. Уточняется, что реформа "ни в коем случае не приведет к снижению доходов пенсионеров".

Размер прожиточного минимума на следующий год будет устанавливаться исходя из фактического за второй квартал предыдущего года. Планируется, что поправки в закон вступят в силу в октябре 2018 года.

Анастасия Степанова

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