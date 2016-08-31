Стоимость эвакуации автомобилей в Москве с 1 сентября не изменится

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Тарифы на эвакуацию автомобилей с 1 сентября в Москве меняться не будут, приказ об их сохранении действует до 31 декабря 2016 года. Об этом сообщается на сайте департамента экономической политики и развития столицы.

Там пояснили, что согласно принятому федеральному закону с сентября 2016 года тарифы на эвакуацию и хранение транспортных средств в регионах страны должны устанавливаться в соответствии с методическими указаниями ФАС России, зарегистрированными Минюстом РФ.

"В рамках этих методических указаний департаментом экономического развития правительства Москвы 31 августа 2016 года утверждены экономически обоснованные тарифы. Одновременно департаментом было принято решение об установлении льготных тарифов для разных категорий перемещаемых и хранимых на спецстоянках автомобилей", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что по новому тарифу без льгот эвакуация одного транспортного средства (за исключением грузовых и негабаритных ТС - ред.) обошлась бы водителям в 7760 рублей, а перемещение одного грузового, а также негабаритного транспортного средства в 33415 рублей.

"С целью сохранения социальной справедливости тарифной политики правительства Москвы для автомобилей с мощностью двигателя до 80 л. с. сохраняется льготный тариф в размере 3000 рублей за эвакуацию одного транспортного средства. Для автомобилей большей мощности (до 250 л.с. и от 250 л.с.) данная ставка составит 5000 рублей и 7000 рублей соответственно", - отмечается в материале. При этом тариф на перемещение одного негабаритного транспортного средства предлагается снизить с 47 тыс. руб. до 33 тыс. рублей.

Согласно рекомендациям ФАС, экономически обоснованный тариф на хранение транспортных средств на спецстоянках составляет 2937 рублей в сутки. Тем не менее, до 31 декабря будут действовать льготные тарифы: 500 рублей в сутки для автомобилей категории А, 1 тыс. руб. для автомобилей категории B и D весом не более 3,5 тонн, 2 тыс. руб. для автомобилей категории D весом не более 3,5 тонн, а также категорий C и E, 2,9 тыс. руб. для негабаритных транспортных средств.