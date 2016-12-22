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Благотворительный базар в стиле "ретро" прошел в Череповце

Социальная ответственность
22 декабря, 18:40 UTC+3
Гости праздника в рамках программы "Дорога к дому" пожертвовали 120 тыс. руб. на помощь детям с ограниченными возможностями и детям из семей в трудной жизненной ситуации
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© ТАСС/ Алексей Филиппов

Благотворительный базар "Город добрых дел" состоялся 17 декабря в череповецком физкультурно-оздоровительном комплексе. Мероприятие посетили более 3 тыс. гостей, в его подготовке участвовали свыше 200 добровольцев и 40 организаций. 

Темой благотворительного базара стали новогодние традиции советских времен. Украшениями для елки послужили мандарины, разноцветные флажки и большие конфеты, а участники мероприятия надели костюмы в стиле ретро. В ярмарке принял участие мэр Череповца Юрий Кузин, отметивший, что "традиция милосердия и благотворительности продолжает жить в нашем обществе". 

Средства, собранные в "Городе добрых дел", пойдут на проекты целевой социальной программы "Дорога к дому" в Череповце. Компания "Северсталь" реализует аналогичные программы в восьми городах своего присутствия уже в течение 10 лет. Они направлены на предотвращение социального сиротства, защиту интересов детей в семье, поддержку детей с инвалидностью и предотвращение преступности среди несовершеннолетних.

Инициировать проект с соответствующей социально-психологической тематикой может любое учреждение или отдельный гражданин, представив его на ежегодном конкурсе социальных проектов, который проводится Благотворительным фондом "Дорога к дому".

В 2016 году через Благотворительный фонд "Дорога к дому" была оказана психологическая, социальная, юридическая помощь 12 248 жителям Череповца. Она была организована на базе 78 бюджетных учреждений города, в числе которых - детские сады, школы, поликлиники, женские консультаций, родильные дома, Дом ребенка, детская городская больница, реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры помощи детям-сиротам.

Благодаря проектам поддержки семей в трудной жизненной ситуации снижается риск попадания ребят в детские дома. Так, в 2013 году в череповецких семьях удалось оставить 509 детей, а в 2016 году - 925 детей. Если в 2005 году в Центрах помощи детям-сиротам города насчитывалось более 500 детей, то теперь их число сократилось до 168. 80% детей, оставшихся без попечения родителей, сейчас проживают в замещающих семьях, при этом приемные родители проходят обучение по специальной программе, что в том числе снижает риск повторного отказа от детей. 

Материал предоставлен проектом "+1".

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