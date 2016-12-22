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США и Канада отказались от нефтедобычи в Арктике

Социальная ответственность
22 декабря, 18:54 UTC+3
Власти двух стран сделали совместное заявление о постоянном запрете бурения новых нефтяных и газовых скважин в Атлантическом и Северном Ледовитом океане
Материал из 1 страницы
© NASA

Американские власти объявили ряд территорий и акваторий в Арктике и Атлантике, приблизительно равных по площади Испании или Таиланду, заповедными зонами, в которых нефте- и газодобыча будет невозможна. 

В администрации Барака Обамы не скрывают, что данная мера призвана "связать руки" избранному президенту США Дональду Трампу, неоднократно высказывавшемуся за активное развитие нефтедобывающей отрасли и выдвинувшему на пост госсекретаря главу Exxon Mobil Рекса Тиллерсона.

Как отметили в уходящей администрации, нынешний запрет имеет "мощную законодательную базу", и без согласия Конгресса Трамп не сможет его отменить. Более того, решение, основанное на законе, принятом еще в 1950-е годы, было принято совместно с правительством Канады, что создаст новому президенту дополнительное препятствие при попытке его пересмотра. 

В заявлении Обамы отмечается, что предлагаемая мера должна защитить "хрупкую и уникальную экосистему" Арктики. Американский президент подчеркнул, "что риск разлива нефти при добыче в арктическом регионе значителен, а возможность ликвидации последствий во льдах ограничена". 

Ранее администрация президента завершила работу над программой выдачи лицензий, согласно которой арктическое и атлантическое побережья США будут защищены от нефте- и газодобычи до 2022 года, что превышает президентский срок Дональда Трампа. Экологи приветствовали данную программу, но высказывали пожелания о принятии не временных, а постоянных мер, и здесь уходящий президент оправдал их ожидания. 

Решение американских и канадских властей приветствовали и российские экологи. "Добыча нефти на арктическом шельфе крайне опасна для окружающей среды и не оправдана экономически. Shell впустую потратила на поиск нефти около $7 млрд, но даже если бы бурение началось, его себестоимость была бы в несколько раз выше, чем на материке. ExxonMobil потратила только на одну скважину в Карском море на шельфе России $500 млн. Эти средства должны идти на совершенно новую модель энергетики, основанную на энергосберегающих технологиях и возобновляемых источниках энергии", - заявил руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров.

По его словам, Россия приходит к пониманию того, что добыча нефти и газа на шельфе арктических морей - экономически и технологически задача неподъемная. Последняя редакция Энергетической стратегии России до 2035 года выносит проекты по освоению арктического шельфа за горизонт 2035 года. 

Значительное влияние на позицию американцев по вопросу нефтедобычи и энергетики в целом оказала аварии на буровой вышке Deepwater Horizon в Мексиканском заливе 22 апреля 2010 года. В результате повреждения трубопровода, по которому нефть перетекала с морского дна на борт платформы, в воды Мексиканского залива вылилось в общей сложности 4,9 млн баррелей сырой нефти. Причиненный техногенной катастрофой ущерб оценили в $14 млрд.

По данным исследования, опубликованного в октябре Советом по защите природных ресурсов, 52% граждан США настроены против выдачи лицензий на разработку государственных земель и побережья, а 61% опрошенных поддерживают идею запрета нефтедобычи в Арктике и Атлантике.

Материал предоставлен проектом "+1".

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