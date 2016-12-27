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МГУ научит управлять устойчивым развитием

Социальная ответственность
27 декабря, 16:34 UTC+3
"Менеджеры будущего" должны разбираться в высоких технологиях и в вопросах управления социальной ответственностью, считают в Высшей школе управления и инноваций МГУ имени Ломоносова
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© АФК "Система"

ВШУИ МГУ - совместный факультет крупнейшего университета России и АФК "Система" - отметил в декабре десятилетний юбилей. По случаю праздника на факультете состоялась первая Международная конференция "Инновационная экономика и менеджмент: методы и технологии", на которой факультет представил свои новые программы и направления развития. 

По словам декана ВШУИ МГУ Виктории Печковской, в России уже существует дефицит управленческих кадров, обладающих навыками, необходимыми в современном бизнесе, а в ближайшие пять лет стране грозит резкий рост дефицита опытных топ-менеджеров: согласно недавнему исследованию, 42% из них высказали желание уехать из России.

Эту проблему факультет стремится решить путем сотрудничества с ведущими компаниями страны, подготовки кадров под их потребности, разработки ноу-хау в образовательном процессе и обмена опытом с иностранными бизнес-школами. 

"Молодое поколение менеджеров, выросшее в условиях цифровой экономики, обладает на 40% более низким уровнем soft skills, чем поколение менеджеров, получивших образование в конце 1980-х годов. К soft skills относятся навыки ведения успешных переговоров, образования команды и совместной работы. Их недостаток мешает молодым управленцам в достижении успехов в современной бизнес-среде, - пояснила Виктория Печковская. - Управленцам, которые собираются работать в высокотехнологичном бизнесе, необходимы знания в области физики, химии, механики, биологии и смежных дисциплин, а также хорошее знание иностранных языков. Поэтому мы разработали интегрированную программу бакалавриата и магистратуры "Инноватика" (Управление в технических системах) совместно с пятью факультетами МГУ: Институтом механики, физфаком, химфаком, биофаком, факультетом вычислительной математики и кибернетики. В следующем году к реализации программы подключается еще и психологический факультет". 

Авторы учебных программ не обошли вниманием и такие направления, как управление устойчивым развитием и корпоративная социальная ответственность: разрабатывается обновленный курс, который будет включен в программу МВА в 2017 году. Управление экологическими рисками - направление, важность которого в глобальном масштабе растет с каждым годом, входит в востребованный корпоративными клиентами курс "Управление рисками". 

Также со следующего года в программу войдет дисциплина "Оценка инвестиционных проектов в инновационной сфере", которая дает управленцам инструментарий для анализа потенциала коммерциализации проекта на стадии стартапа. Этот курс войдет в новую программу МВА "Инновационный менеджмент".

Также в 2017 году студенты впервые прослушают курс по социальному предпринимательству и социальным инновациям, который готовит факультет совместно с  агентством "Социальные инвестиции". 

О факультете

ВШУИ МГУ была создана в июне 2006 года по инициативе ректора МГУ Садовничего и председателя совета директоров АФК "Система" Евтушенкова.

Обучение на факультете осуществляется по магистерской программе "Стратегический менеджмент и инновации", программе бакалавриата "Инноватика", первый набор на которую состоялся в 2016 году,  и программам повышения квалификации, многие из которых создаются на базе сетевой формы, когда компания - владелец технологической площадки участвует в обучении в качестве полноценного партнера факультета, обеспечивая студентам практику и блок специализированных дисциплин. 

"За время своего существования школа выпустила более 300 магистров в области стратегического менеджмента и инноваций, которые успешно работают на руководящих позициях, стала ресурсной базой подготовки высококвалифицированных управленцев не только для нашей корпорации, но и других российских и зарубежных компаний, внедрения и продвижения передовых методик бизнес-образования в стране", - говорит Елена Витчак, вице-президент по управлению персоналом АФК "Система". 

Партнерами и потребителями образовательных продуктов факультета являются компании Группы АФК "Система", в том числе МТС, РТИ, "Детский мир", "Лидер Инвест" и так далее. В 2016 году на факультете прошли обучение сотрудники Центрального банка РФ, "Металлоинвеста", "Русагротранса", РЖД, UNIPRO, "М.Видео", "Азбуки Вкуса", Metro Cash&Carry и других компаний.

В 2016 году школа значительно расширила географию международного сотрудничества, запустив ряд совместных проектов с университетом Биккока (Италия), Технопарком университета Цинхуа и Пекинским открытым университетом.

Материал предоставлен проектом "+1".

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