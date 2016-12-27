Почти 100 организаций Севера получат гранты на соцпроекты

Компания "Норникель" подвела итоги конкурса, проведенного в рамках программы "Мир новых возможностей", которая реализуется "Норникелем" с 2014 года. Грантовую поддержку получат 95 организаций из Норильска и Таймырского района, Печенгского района, Мурманска и Мончегорска. Целью мероприятия является поддержка общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития регионов присутствия компании. Призовой фонд составил 91,7 млн руб.

"По итогам конкурса этого года можно отметить несколько положительных моментов: появление новых участников, возросший уровень проектной культуры наших заявителей и интересные идеи, положенные в основу проектов. Отдельно хотелось бы отметить, что в этом году среди победителей есть проекты, поддержанные нами в прошлых конкурсах. Это говорит о том, что инициативы востребованы и получают развитие", - прокомментировал итоги конкурса начальник управления благотворительных программ "Норникеля" Игорь Сухотин.

Конкурс призван не только профинансировать перспективные заявки, но и обучить заявителей разрабатывать и представлять свои проекты. Для этого проводятся семинары по социальному проектированию, экспертизе и оценке проектов, действует Социально-конструкторское бюро, участников знакомят с методическими материалами в виде брошюры-комикса и видеоролика.

По оценке организаторов, эти меры позволили повысить общее качество проектов и снизить количество ошибок в проектных заявках, заявители стали предлагать оригинальные идеи и больше думать о вовлечении в проект местного населения. Обучаются социальному проектированию и лидеры общин коренных малых народов Севера - ежегодно на конкурс подается три-пять таких проектов.

В число призеров 2016 года вошли "Фестиваль северной ягоды" и открытие "Музея бродячих романтиков" в Норильске, проект велопарка "Нюдоайвенч" вблизи Мончегорска, организация творческих ремесленных мастерских для взрослых в поселках Никель и Хатанга, кампании по поддержке пожилых и одиноких людей.

Средства на развитие получит ряд инициатив, имеющих отношение к коренным народам Севера, например, объединение "Тундровичок" предложило проект по адаптации школьников, прибывших из тундры. Не остались без внимания и "зеленые" проекты, в их числе летняя экологическая школа на Таймыре и экологический патруль старшеклассников.

В число нынешних финалистов вошли победители конкурсов прошлых лет - участники "Школы краеведа" продолжат поисково-исследовательскую работу по восстановлению истории Норильского промышленного района, а художники из Норильска и других городов России займутся развитием городского пространства в арт-резиденции "PolArt".

Участвовать в конкурсе могут официально зарегистрированные в Российской Федерации некоммерческие организации и объединения, государственные и муниципальные учреждения, а также сотрудники ГМК "Норникель", реализующие проект в партнерстве с НКО или муниципальным учреждением.

Оценка конкурсных проектов ведется независимыми экспертами по трем основным критериям: актуальность и степень разработанности идеи, экономическая эффективность и квалификация исполнителей.

В первый год конкурса на соискание грантов поступило 302 заявки, 91 проект получил средства на реализацию общественно-полезных инициатив, в 2015 году из 400 поданных заявок поддержаны 108.

В этом году на конкурс поступило 385 заявок. Как отмечают организаторы, все проекты-победители 2014 года и часть проектов 2015 года, на реализацию которых отводилось менее года, успешно завершены. Результаты проектов 2015 года будут представлены в марте 2017 года. Компания планирует провести оценку эффективности программы "Мир новых возможностей" в 2017 году на основании результатов трехлетней работы.

Материал предоставлен проектом "+1".