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Путин призвал вдвое сократить вредные выбросы к 2050 году

Социальная ответственность
27 декабря, 17:17 UTC+3
По словам главы государства, решение ряда острых экологических вопросов повысит эффективность национальной экономики и раскроет потенциал регионов
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© Imhoff

Состоялось заседание Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященное развитию страны в интересах будущих поколений.

"Если мы и дальше будем обходиться полумерами и ссылаться на более важные задачи, то к 2050 году выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов достигнут критического предела, а это значит - будущим поколениям мы оставим среду, непригодную для жизни. Поэтому необходимо как минимум в два раза сократить загрязнения и выбросы", - заявил Владимир Путин.

Ключевым вопросом должно стать кардинальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, прежде всего за счет технологического перевооружения промышленности и внедрения наилучших доступных технологий.

Заседание дает официальный старт Году экологии в России. "Экологическое направление как приоритетное заложено в недавно утвержденную Стратегию научно-технологического развития России", - напомнил президент.

Президент России подчеркнул, что речь идет об экономическом развитии России, "но с упором на решение экологических проблем". По словам главы государства, решение ряда острых вопросов повысит эффективность национальной экономики, раскроет потенциал регионов и улучшит качество жизни населения.

"Каждый год в мире умирает 7-8 миллионов человек только в результате загрязнения атмосферного воздуха и воздуха помещений. Очень тяжелые и тревожные цифры. Это имеет прямое отношение и к нашей стране. По ряду направлений нагрузка на природу достигла критических значений. В итоге ежегодный экономический ущерб доходит до 6% ВВП, а с учетом последствий для здоровья людей - и до 15%", - цитирует президента пресс-служба Кремля.

С докладами перед главой государства выступят министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской и губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Вместе они обсудят роль страны в решении глобальных экологических проблем, задачи долгосрочного экологически устойчивого развития такие как: снизить риски деградации окружающей среды и исчерпания природных ресурсов; ликвидировать нанесенный вред окружающей среде; внедрить на производства современные чистые технологии.

Материал предоставлен проектом "+1".

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