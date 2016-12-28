Shell выплатит городу Клавис $22 млн за загрязнение воды

Высший Суд округа Ферно обязал Shell Oil Company выплатить $22 млн городу Клавис, штат Калифорния. Компанию признали виновной в загрязнении вод 1,2,3-трихлорпропаном (ТХП). Этот пестицид способствует развитию рака и вызывает болезни почек и печени у животных.

Город требовал взыскать с компании $70 млн для очистки загрязненной воды, но суд решил, что Shell действовала без злого умысла и снизил эту сумму до $22 млн.

1,2,3-трихлорпропан является побочным продуктом производства пластика. В 1980-е годы TХП входил в состав средства борьбы с нематодами, которое пользовалось популярностью среди калифорнийских фермеров. Shell выступала одним из его дистрибьютеров. В аннотации на упаковке средства отсутствовала информация, что пестицид опасен для здоровья и может попасть в подземные воды. В 2000-х годах TХП обнаружили в 18 из 35 муниципальных колодцев в Клависе.

В иске город назвал Shell мошенниками. Чиновники посчитали, что компания знала об опасных свойствах TХП, но продавала отходы как средство борьбы с нематодами, чтобы сэкономить на утилизации.

В Shell заявили, что этикетки предупреждали о рисках для почек и печени. Но канцерогенные свойства трихлорпропана открылись после 1985 года. "Shell не мог предупредить о том, чего не знал," - сказали представители компании в суде. По их словам, преимущества продукта перевешивали известные в то время риски, в противном случае средство не одобрило бы Агентство по охране окружающей среды США.

Трихлорпропан - острая проблема в Калифорнийской долине. Вещество содержится в питьевых водах города Фресно, округах Керн и Туларе. Региональный департамент здоровья ставит своей целью снизить содержание ТХП до безопасного уровня.

Общее число исков против Shell и Dow Chemical Co - также дистрибьютера средства борьбы против нематод - с середины 2000-х годов достигло 40. Однако в случае Клавеса суд впервые встал на сторону истцов.

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