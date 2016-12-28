Фонд "Ночлежка" вручит 500 подарков бездомным

Благотворительная организация "Ночлежка" подвела итоги новогодней акции "Мандаринка и тушенка", в ходе которой с помощью неравнодушных граждан было собрано больше тонны подарков для бездомных людей. Волонтеры организации сформировали 500 комплектов из продуктов, предметов гигиены и теплых вещей. Их будут выдавать по расписанию до конца недели на всех объектах "Ночлежки".

Начиная с 27 декабря подарки вручают на стоянках "Ночного автобуса" и на приеме в консультационной службе организации, а в двух пунктах обогрева и в приюте на Боровой улице их раздадут бездомным людям в саму новогоднюю ночь. Оставшиеся продукты и предметы гигиены "Ночлежка" будет выдавать после праздников.

"Это была рекордная новогодняя акция для нас - мы вывозили и вывозили продукты и предметы гигиены из точек сбора, и люди все еще продолжают нести их. Было очень много трогательных моментов: например, Лужский консервный завод по своей инициативе выделил большую партию тушенки для акции. Одна неизвестная нам компания сама добавила в подарки дополнительный пункт - и привезла нам 50 кг бананов. В детских садах, школах, кружках, коммерческих компаниях и государственных учреждениях люди собирали подарки для бездомных людей к Новому году. Это очень дорогой итог уходящего года - самые разные люди сочувствуют бездомным и пытаются помочь. Большое спасибо всем, кто поддержал "Мандаринку и тушенку" - неважно, одной пачкой печенья или огромной коробкой продуктов", - говорит координатор акции Виктория Рыжкова.

Волонтеры проекта "Хурма", который специализируется на вязке одежды для бездомных, связали для праздничной акции 350 комплектов теплых вещей - шарфов, шапок и носков. "В нашу акцию ввязались Петербург, Москва, Петрозаводск, Орел, Уфа, Красноярск, Тверь, Берлин, Таллин, Тихвин, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Дубна, Вологда, Новомосковск, Севастополь и еще несколько городов, деревень и сел. Самый юный участник, связавший шарф, - 11-летняя Варя из Петербурга, перевязывавшая его три раза для лучшего результата", - рассказала координатор проекта "Хурма", журналист Настя Дмитриева.

"В конце ноября мы открыли "Культурную прачечную" - первую в России бесплатную прачечную для бездомных. За месяц ее работы в ней постирали и высушили свои вещи 703 бездомных человека, - подводит итоги года PR-менеджер "Ночлежки" Влада Гасникова. - Но важнее всего то, что все наши проекты продолжают свою работу. "Ночной автобус", волонтеры которого кормят 150 человек ежедневно, два пункта обогрева, наша консультационная служба, в которой социальные работники и юристы помогают людям восстанавливать документы, находить работу, возвращать мошеннически отнятое жилье. И наш приют на 52 человека, в котором люди живут по несколько месяцев. Больше половины из них на улицу уже не возвращаются, а начинают жить обычной жизнью благодаря содействию соцработников".

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