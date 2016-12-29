Дед Мороз Васи Ложкина соберет деньги на благотворительность

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Фонд "Жизнь как чудо" запустил сразу два новогодних проекта - "Елочка, гори" и S-NOWproject. Их цель - собрать деньги для подопечных благотворительной организации. Акция продлится до 14 января.
Известный художник Вася Ложкин специально для проекта "Елочка, гори" нарисовал Деда Мороза-2017 рядом с новогодней елкой. Кликнув на любую игрушку на елке, можно оказать помощь конкретному ребенку с тяжелым заболеванием печени. На сайте s-nowproject.com, созданном агентством RCG, можно выбрать понравившуюся снежинку с забавным именем и отправить необычное новогоднее пожелание любому человеку, а также помочь подопечным фонда.
"При создании этих проектов мы старались использовать нестандартные подходы в сборе средств, - говорит учредитель Благотворительного Фонда "Жизнь как чудо" Алексей Мошкович. - Креативный фандрайзинг решает ряд коммуникационных задач. Многие люди опасаются благотворительности как чего-то печального, а такой способ собрать деньги превращает ее в радостное занятие. Кроме того, это платформа для сотрудничества с известными личностями, которые могут таким образом поделиться своим творчеством и вдохновить людей на добрые дела".
Материал предоставлен проектом "+1".