Ведущие производители развивают "Новую экономику пластмасс"

Производитель потребительских товаров Unilever принял решение уменьшить вес используемой упаковки на одну треть к 2020 году и на четверть увеличить использование переработанного пластика в упаковке к 2025 году. Такое решение принято в рамках плана действий "Новая экономика пластмасс", который разработан экспертами Фонда Эллен Макартур (Ellen MacArthur Foundation, EMF) и Всемирного экономического форума. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании Unilever.

Компания взяла на себя обязательство сделать пластиковую упаковку своей продукции пригодной для многоразового применения, вторичной переработки или превращения в компост.



Главное должностное лицо компании Пол Полман предложил другим производителям и правительствам совместно развивать инфраструктуру сбора и переработки отходов, так как она имеет важное значение при переходе к циклической экономике.

"Для того чтобы решить проблему загрязнения океана, мы должны работать над системными решениями, которые в первую очередь помогут оградить наши акватории от попадания в них пластика. Мы надеемся, что эти обязательства подтолкнут другие компании к совместной работе над тем, чтобы все наши пластиковые упаковки подлежали вторичной переработке и были переработаны", - заявил глава Unilever.



Unilever планирует инвестировать в поиск технических решений по переработке многослойной упаковки (особенно в прибрежных районах, где высок риск попадания пластмассы в океан) и готова поделиться ими с коллегами по отрасли.



Компания на три года продлевает свое членство в благотворительном фонде Эллен Макартур и обязуется к 2020 году опубликовать полный список пластмасс, которые используются в упаковке. Инициатива компании будет способствовать созданию общего перечня используемых в промышленности пластмасс. В 2015 году компания уже выполнила обязательство полностью прекратить отправку на захоронение неопасных отходов своей производственной деятельности.



Согласно данным EMF, только 14% пластиковой упаковки, используемой во всем мире, поступает на заводы по утилизации, в то время как 40% попадает на свалки, а оставшиеся 46% загрязняют экосистемы планеты. По оценкам Фонда, к 2050 году в мировом океане будет больше пластика, чем рыбы.

Новая экономика пластмасс

В январе 2017 года эксперты EMF и Всемирного экономического форума разработали план действий по трехлетней инициативе Фонда "Новая экономика пластмасс".

Программа, которую возглавляет Фонд Эллен Макартур, объединила более 40 ведущих организаций мирового рынка - от производителей химической продукции, потребительских товаров, розничной торговли до городских властей и переработчиков (среди них - Amcor, The Coca-Cola Company, Danone, MARS, Novamont, Unilever, Veolia, Oak Foundation и другие), - а также города, общественные организации, филантропов, политиков, ученых, студентов и граждан.

По задумке участников, инициатива обеспечит переход к обороту пластмасс, основанному на принципах циклической экономики.



По оценкам экспертов, до половины используемой тары можно выгодно перерабатывать. Для этого компаниям необходимо модернизировать все этапы жизненного цикла пластиковой упаковки согласно стандартам циклической экономики, а государствам - создать нормативно-правовую среду, которая будет поощрять и стимулировать экологическую ответственность бизнеса.

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