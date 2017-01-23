Банки медленно перестраивают экологическую стратегию

Европейские и североамериканские банки медленно переводят свои инвестиции в экологическую сферу, говорится в последнем отчете инвестиционной компании Boston Common Asset Management.

В исследовании отмечается, что за последние три года кредитные организации вложили порядка $786 млрд в углеродоемкий сектор и проекты, которые представляют угрозу окружающей среде.

По мнению экспертов, пока банки не в состоянии быстро привести свои методы ведения бизнеса в соответствие с глобальными климатическими целями, в том числе не допустить повышения температуры на два градуса.

Исследователи изучили работу 28 крупнейших мировых банков Австралии, Канады, Европы, Японии и США по направлениям "климатическая стратегия", "анализ рисков", "инвестиции в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии". Оказалось, 23 из исследуемых банков постепенно вносят коррективы в свою политику. Например, более 80% банков анализируют климатические риски на уровне совета директоров.

В отчете отмечаются положительные сдвиги в области инвестиций. Один из крупнейших в Великобритании и мире финансовых конгломератов Barclays заявил, что отныне поддерживает только проекты, которые ускоряют переход к низкоуглеродной экономике.

Британская транснациональная корпорация Standard Chartered отказалась от вкладов в угольные шахты и собирается инвестировать $4 млрд в возобновляемые источники энергии к 2020 году. Банк также разрабатывает дополнительные критерии для оценки климатических рисков для своих клиентов из энергетического сектора и ввел дополнительные ограничения по выбросам углерода на угольных электростанциях.

Национальный банк Австралии планирует вложить более $13 млрд в течение семи лет в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии, а также транспорт с низким уровнем выбросов.

"Ситибанк", который в 2016 году подвергся критике из-за займа, выданного на строительство нефтепровода Dakota Access, теперь оценивает экологические риски при стресс-тестировании (стресс-анализ проводится, чтобы понять, какие убытки может понести банк в тех или иных неожиданных ситуациях). "Ситибанк" в России также углубляет работу по экологической оценке своих поставщиков.

"Усилия по снижению экологической нагрузки в российских офисах, такие как повышение энергоэффективности, экономия воды, утилизация ламп, батареек, раздельный сбор мусора, дополнились работой по привитию экологических привычек сотрудникам", - рассказала менеджер по корпоративной социальной ответственности "Ситибанка" Татьяна Авраменко.

Исследователи обращают внимание на то, что банки крайне медленно меняют бизнес-стратегии. Лишь 40% кредитных организаций обозначили вклады в возобновляемую энергетику как приоритетные. 35% исследованных финансовых институтов планируют поддерживать энергоэффективность.

"Более 80% банков, которые приняли участие в исследовании, не интегрировали результаты стресс-тестов в бизнес-решения. Возникает закономерный вопрос: зачем вообще они проводили стресс-тесты? Нет смысла владеть информацией, но не пользоваться", - отмечают авторы отчета.

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