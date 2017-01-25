ООН утвердила первый план по борьбе с потерей леса

Организация Объединенных Наций (ООН) приняла первый в своей истории Стратегический план по лесам, подготовленный на специальной сессии Форума ООН по лесам. Одна из целей документа - увеличение площади мировых лесов на 120 млн га к 2030 году. План, принятый странами - членами ООН, предусматривает не только выращивание новых лесов, но и устойчивое управление уже существующими.



"Это соглашение, поставившее целью увеличить территорию лесов к 2030 году, представляет собой смелое, прорывное решение, которое приняли 197 государств-членов Лесного форума, - прокомментировал директор форума Маноэль Собрал Фильо. - Стратегический план ООН строится на целях Программы ООН по устойчивому развитию до 2030 года и предполагает необходимость решительных коллективных действий внутри и вне системы ООН для того, чтобы перемены стали реальными».



Цели, перечисленные в Стратегическом плане, таковы: остановка обезлесения, улучшение условий жизни людей, чье благосостояние зависит от леса, укрепление международного сотрудничества в области финансирования программ сохранения массивов, создание политических и правовых условий для внедрения устойчивого управления лесами в странах-участницах соглашения, укрепление координации и сотрудничества по решению проблем леса на всех уровнях. Однако обязательных норм и показателей, которых должна достичь каждая страна, в плане нет.



Леса покрывают 30% суши, что составляет около 4 млн га. Массивы деревьев, получающие стабильный уход, - это здоровые, устойчивые, продуктивные и самовосстанавливающиеся экосистемы, которые снабжают людей необходимыми продуктами и услугами по всему миру. От леса зависят занятость и доход 1,6 млрд людей (25% населения Земли).



Помимо того, что лес служит источником древесины, целлюлозы, коры, лекарственных растений и продуктов питания, он также способствует сохранению биоразнообразия, вод и почв, смягчению последствий изменения климата, очищению воздуха, предотвращению природных катастроф: песчаных бурь, наводнений, засух и оползней.



По данным Greenpeace, общие потери диких лесов во всем мире составили 7,2% (91,9 млн га) с 2000 по 2013 год. Главной причиной исчезновения лесов считается лесная промышленность: заготовка древесины уничтожила 37% всех исчезнувших лесов.



Две трети нетронутых лесных массивов произрастают в России, Канаде и Бразилии. В 2000 году на РФ приходилось 26%, или 289 млн га леса, - около 17% площади всей страны. Во всей Евразии, в том числе на территории России, под инфраструктурные объекты, дороги и трубопроводы нефте- и газодобывающие компании вырубили 41% северных лесных массивов и 23% южных. С 2000 по 2013 год Россия потеряла 17,8 млн га диких лесов, что примерно равняется площади республики Карелия.

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