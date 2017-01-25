Трамп запретил экологическому агентству общаться с прессой

Администрация нового президента США Дональда Трампа вскоре после инаугурации направила в государственное Агентство по охране окружающей среды (EPA) письма, в которых команду известили о запрете на выпуск пресс-релизов, публикацию новых записей в блогах и социальных сетях. Начиная с прошлой пятницы (дня вступления Трампа в должность главы государства), на сайте и других ресурсах агентства не появилось ни одной новой публикации. Агентству временно запрещено отвечать на вопросы журналистов, а также заключать контракты, выдавать технические задания своим подрядчикам и гранты. Об этом сообщает агентство Associated Press (АР).



Все запросы от репортеров сотрудникам предписывается перенаправлять в администрацию президента. Аналогичные запреты на внешнюю коммуникацию получили другие федеральные агентства, включая министерства сельского хозяйства и внутренних дел. В истории США такое происходит впервые.



"Мы просто пытаемся взять все в свои руки и сделать так, чтобы публикуемая информация отражала приоритеты новой администрации", - заявил Дуг Эриксен, директор по коммуникациям переходной команды Трампа в ЕРА, его слова приводит AР.



Новый глава агентства Скотт Прюитт, придерживающийся тех же антиклиматических позиций, что и Дональд Трамп, еще не вступил в должность, и руководящие посты еще не заняты республиканцами.



По словам Лиз Перера, директора по климатической политике одной из старейших экологических организаций США Sierra Club, заморозка коммуникаций и контрактов ЕРА должна стать "сигналом тревоги" для американцев.

Dakota Access снова разрешен

Во вторник Дональд Трамп подписал два распоряжения, которые позволят продолжить строительство скандально известных трубопроводов Keystone XL и Dakota Access. Таким образом решение предыдущего президента Барака Обамы о приостановке строительства этих трубопроводов будет отменено.



Трамп объяснил журналистам, что хочет провести повторные переговоры по проекту Keystone, и что он намерен "завершить строительство этого нефтепровода". Также он подписал распоряжения, согласно которым строительство нефтепроводов в США должно проводиться с использованием только американских материалов. Свое решение президент обосновывает желанием создать новые рабочие места, снизить зависимость США от импорта углеводородов и увеличить экспорт нефтепродуктов.



Трубопровод Keystone должен был перегонять неочищенную нефть из Канады на нефтеперерабатывающие заводы у Мексиканского залива в штатах Техас и Луизиана. В январе 2012 года Обама отклонил заявку на его строительство на фоне протестов экологических активистов, так как трубопровод должен был проходить по экологически чувствительным зонам Небраски. Несмотря на то, что в 2013 году был предложен новый маршрут, в 2015 году администрация Обамы отвергла и этот проект, так как строительство нефтепровода шло вразрез с климатическими обязательствами США.



Строительство Dakota Access было заморожено под давлением общины индейцев сиу, чьим историческим памятникам и угодьям угрожало сооружение трубопровода. Изначальный проект предполагал прокладку нефтепровода под рекой Миссури, что также поставило бы под угрозу чистоту питьевой воды. Многомесячные протесты коренных американцев и их сторонников неоднократно приводили к столкновениям с полицией и арестам активистов, однако в декабре прошлого года власти пошли навстречу протестующим, отказавшись от прокладки нефтепровода по землям индейцев и обещав рассмотреть альтернативные маршруты.



Как отмечается в издании inhabitat.com, племя сиу из резервации Стэндин-Рок осудило решение Трампа. "Американцы знают, что этот трубопровод был несправедливо направлен через наши земли без нашего согласия, - заявил глава племени Дэйв Аршамболт II. - Существующий маршрут может нарушить договорные права, поставить под угрозу чистоту нашей воды, а также воды для 17 миллионов американцев, проживающих ниже по течению". Пока неизвестно, что намерены предпринять противники Dakota Access, но глава лагеря протестующих ЛаДонна Аллард заявила о намерении продолжать протест.



Как сообщает участник рабочей встречи ООН с представителями заинтересованных сторон Варвара Кокоркина, индейцы обвиняют Трампа в нарушении Конституции США, где прописано, что все договоры, заключенные правительством страны, считаются законными. Это значит, что границы родовых территорий племени значительно шире, и трубопровод проходит по их земле. Приказы, подписанные Трампом, противоречат решению ЕРА, которое делает невозможным прокладку труб под рекой Миссури. Также протестующие заявляют, что Трамп нарушает признанное на международном уровне право коренных народов на добровольное осознанное согласие о сотрудничестве на их землях.

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