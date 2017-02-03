Abbey Road перешла на возобновляемую энергию

Четыре звукозаписывающие компании, в том числе и знаменитые Kensington High Street HQ ( записывались The Beatles), принадлежащие Universal Music UK, перейдут на альтернативную энергию: медиахолдинг подписал контракт с компанией - поставщиком возобновляемой электроэнергии Ecotricity. Об этом сообщается на сайте Universal Music UK.

"Компания стремится к устойчивому развитию, как и многие из наших артистов. Мы надеемся, что другие организации последуют нашему примеру", - поделился исполнительный директор Universal Music UK Дэвид Шарп.

В свою очередь основатель и главный исполнительный директор Ecotricity Дейл Винс отметил, что нет ничего проще, чем переключиться на "зеленое" электричество. Это самый легкий и эффективный шаг, который компании могут сделать, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду.

Британская фирма Ecotricity - первая в мире компания-поставщик альтернативной энергии. Сейчас источниками возобновляемой энергии для компании являются ветер, солнце, море, органики. В скором времени Ecotricity надеется перейти на производство энергии из травы.

Компания Universal Music стремится бережно относиться к окружающей среде. Медиахолдинг является членом сообщества Creative Green, объединяющего представителей творческих профессий вокруг идеи снижения негативного воздействия человека на экосистему.

Сообщество Creative Green - инициатива некоммерческой организации Julie’s Bicycle, для продвижения своих ценностей компания ввела экологическую сертификацию предприятий творческих индустрий. Сертификат Creative Green приравнивается к другим экологическим сертификатам и соответствует международным и национальным стандартам. Universal Music имеет максимальный рейтинг по шкале Creative Green - три звезды, одну из этих звезд "принесла» медиахолдингу студия звукозаписи Abbey Road в 2015 году.

О студии Abbey Road

Комплекс студий звукозаписи Abbey Road в Лондоне знаменит тем, что в 1969 году там был записан одноименный альбом всемирно известной рок-группы The Beatles. Для обложки альбома была сделана одна из самых узнаваемых фотографий группы: на снимке изображены музыканты, переходящие пешеходный переход рядом со студией Abbey Road.

Материал предоставлен проектом "+1".