Сборы от концерта классической музыки помогут бездомным

Благотворительная организация "Ночлежка" проведет концерт "Русские романтики: Рахманинов и Скрябин" и вырученные от мероприятия средства направит на помощь бездомным.

Концерт пройдет в Санкт-Петербурге, в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме (Литейный проспект, 53), 5 февраля 2017 года. Начало концерта в 19:00. Стоимость входного билета - 500 рублей.

Собранные средства пойдут на обеспечение работы "Ночного автобуса" - специально оборудованного микроавтобуса, который пять дней в неделю развозит по отдаленным районам Санкт-Петербурга горячую еду, медикаменты и предметы гигиены для бездомных, малоимущих и временно безработных.

Предстоящий концерт - четвертый из благотворительного цикла "От Моцарта до джаза". Живое исполнение музыкальных произведений перемежается рассказом об истории музыки. Лектор концертов - преподаватель Санкт-Петербургской консерватории Ольга Скорбященская. Концерты проводятся с лета 2016 года.

"Не нужен специальный наряд и невероятное присутствие духа, чтобы полюбить классику и начать различать творчество разных композиторов на слух", - считает пианистка Наталия Учитель, которая будет исполнять произведения Сергея Рахманинова и Александра Скрябина.

Об организации

Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация "Ночлежка" работает с 1990 года. Участники проекта помогают бездомным с едой, организуют для них пункты обогрева, содействуют в оформлении документов, инвалидностей и пособий. Бездомным помогают устроиться в интернаты, найти работу, разыскать родственников и вернуться домой.

Юристы "Ночлежки" оспаривают незаконные сделки с недвижимостью, защищают права людей без дома и регистрации.

По информации "Ночлежки" на 2016 год, в Санкт-Петербурге приблизительно 60 000 бездомных. За один выезд по вечерам будних дней организации удается накормить 150-200 человек. Каждый рейс "Ночного автобуса" стоит 8877 рублей. Три предыдущих концерта собрали для благотворительной организации 168 275 рублей.

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