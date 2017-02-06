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"Умные" постеры помогут собрать деньги для "детей-бабочек"

Социальная ответственность
6 февраля, 18:50 UTC+3
Фонд "Б.Э.Л.А." реализует благотворительную кампанию для детей с буллезным эпидермолизом при поддержке банка Citibank, платежной системы MasterCard и креативного агентства Leo Burnett Group Russia
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В рамках благотворительной кампании "Помоги, не касаясь" Фонд "Б.Э.Л.А. Дети-бабочки" разработал “умные” постеры. Оснащенные специальной технологией, они позволяют жертвовать средства для детей с буллезным эпидермолизом без единого касания. Банковскую карту или другое платежное средство, например, смартфон необходимо просто поднести к плакату - сумма в 100 рублей моментально перечисляется на счет Фонда.

“Умные” постеры развешены в торговых точках, культурных центрах Санкт-Петербурга и Москвы. С перечнем мест можно ознакомиться на странице проекта. Скоро плакаты появятся в других городах России. "Дети-бабочки рождаются
по всей стране. Теперь мы можем помочь им просто и быстро! Перевод занимает всего 10 секунд", - отметила Народная артистка России, попечитель фонда "Б.Э.Л.А. Дети-бабочки" Ксения Раппопорт.

Цель кампании "Помоги, не касаясь" - собрать средства для детей с буллезным эпидермолизом. По данным Фонда, 4000 детей в России рождены с генетическим заболеванием. Недуг делает кожу ребенка чувствительной к любым, самым легким и нежным прикосновениям. Излечить буллезный эпидермолиз невозможно.

Правильный уход может облегчить жизнь ребенка, но он требует больших денежных затрат: в среднем от 50 до 150 тысяч рублей в месяц, в зависимости от возраста ребенка и тяжести заболевания. Большинство семей, которые воспитывают детей с буллезным эпидермолизом, находятся в тяжелом материальном положении. Средств не хватает на самые необходимые лекарства.

Фонд "Б.Э.Л.А. Дети-бабочки" оказывает медицинскую, материальную, психологическую, реабилитационную и юридическую поддержку семьям с детьми-бабочками, а также обеспечивает медикаментами и всем необходимым
пациентов, от которых отказались родители. На сегодня в фонде "Б.Э.Л.А. Дети-бабочки" зарегистрированы около 300 подопечных. Главная цель организации - создать в России систему квалифицированной медицинской помощи больным, в том числе подготовить компетентных врачей и других специалистов.

Материал подготовлен проектом "+1".

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