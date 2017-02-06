В морском микропластике обнаружили токсины

Группа ученых из Токийского университета сельского хозяйства и технологий во главе с профессором Хидешиге Такада (Hideshige Takada) обнаружили, что в морском микропластике в высокой концентрации содержатся полихлорированные дифенилы. Вещество является стойким органическим загрязнителем, и было запрещено в 1970-х годах, так как считается потенциальной причиной раковых и кожных заболеваний. Об этом сообщила японская телерадиокомпания NHK.

Токсины попадают вместе с частицами пластика в рыбу и другие морские организмы, а также оседают на морском дне, загрязняя почву и воду. "В конечном счете, токсины могут повлиять на иммунную систему и репродуктивное здоровье человека и животных", - предупредил Такада.

Микропластик образуется из попавших в воду пакетов, бутылок и синтетических тканей. По предположению специалистов, в Мировом океане находится около 5 трлн пластиковых частиц.

Ученые выловили в Токийском заливе 64 анчоуса, и микропластик был обнаружен в каждой из рыб. Чтобы выбрать пластик из воды, ученые используют специальную сеть для ловли планктона. "Далее мы фильтруем воду, чтобы найти кусочки пластика размером более 0,3 мм", - объяснил ученый.

"Необходимо разработать новые материалы на замену пластика", - заявил Такада, отметив, что выбор у государств и их граждан простой - либо есть токсичную рыбу, либо сократить чрезмерное потребление пластмассовых изделий.

Исследователь Эрик ван Себилль (Erik van Sebille) из Имперского колледжа Лондона смоделировал движение микропластика в океане. Специалист показал, что японский пластик может оказаться на линии побережья США.

Согласно докладу Международной морской организации (International Maritime Organization), пластмасса попадает в воду из самых разных источников - от непосредственных производителей пластика до потребителей товаров личной гигиены, еды и напитков. До 80% пластика попадает в море с суши.

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