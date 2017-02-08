В Санкт-Петербурге пройдет бал для детей-сирот

Ежегодный благотворительный бал для детей-сирот состоится 11 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге, в Центральном музее связи имени А.С. Попова (Почтамтский переулок, д. 4). На танцевальное мероприятие приглашены 70 воспитанников детских домов.

Заявлены танцы падеграс, тарантелла и полька. Мероприятие посетят учащиеся Академии танца Бориса Эйфмана. Помимо развлекательной программы, на балу запланирована и развивающая: студенты технических вузов Санкт-Петербурга и волонтеры из проекта "Полдень" при участии фонда "Надежда по всему миру" подготовили для воспитанников детских домов мастер-классы, на которых расскажут о наиболее интересных технических и инженерных открытиях с середины 19-го века до наших дней и о том, какие технологии человечество будет применять в ближайшем будущем.

Проект "Полдень" создан в 2010 году для решения социальных проблем воспитанников детских домов: через образовательные ролевые игры детей учат общаться, достигать поставленных целей и работать в команде.

О фонде

Фонд "Надежда по всему миру" - негосударственная благотворительная организация, зарегистрированная в 1996 году. Одно из направлений деятельности фонда - помощь воспитанникам детских домов в получении начальных профессиональных навыков.

По информации департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки РФ, в 2015 году в детских домах проживало более 60 тыс. детей. На различные формы устройства в 2015 году в семьи россиян были переданы 59 355 детей. На 1 февраля 2017 года в российском банке данных о детях-сиротах содержались сведения о 58 428 воспитанниках.

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