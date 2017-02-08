Российские регионы впервые подсчитают выбросы СО2

Глава Минприроды России Сергей Донской обратился к главам субъектов РФ с просьбой представить до 1 мая 2017 года информацию об объемах выбросов парниковых газов, мероприятиях по их сокращению и добровольной инвентаризации выбросов. На основе этих данных будет подготовлен доклад о сборе, проверке и регистрации сведений об объеме выбросов парниковых газов на территории России. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

Несмотря на то, что Россия не ратифицировала Парижское соглашение по климату и не собирается делать этого ранее 2020 года, страна стремится следовать глобальным тенденциям. Так, органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано принять меры для сокращения объема выбросов парниковых газов к 2020 году до уровня не более 75% от уровня 1990 года.

Согласно Федеральному закону "Об охране окружающей среды" объекты, отрицательно воздействующие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, работающими на указанных объектах. При постановке на учет заявитель должен указать фактическую массу парникового газа в пересчете на углекислый газ (эквивалент CO2).

В январе 2017 года комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга опубликовал данные о выбросах углекислого газа. Согласно исследованию, основным источником парниковых газов, в том числе СО2 и метана, в городе стала энергетическая отрасль - 93% выбросов. Из них более половины приходится на сжигание топлива электростанциями и котельными, на транспорт - одна треть (из которой, в свою очередь, более половины производят автомобили), на промышленность и строительство - менее 2%.

По оценкам Международного энергетического агентства, глобальные выбросы углекислого газа, связанные с производством и потреблением электроэнергии, в 2015 году составили более 32 млрд тонн.

Материал предоставлен проектом "+1".