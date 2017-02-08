В России разработана электроприставка для инвалидного кресла

Компания SupremeMotors, которая специализируется на создании электрических средств передвижения, разработала приставку UNA Wheel. Устройство в виде небольшого колеса с ручками крепится к инвалидному креслу и позволяет управлять им как транспортным средством.

По словам разработчиков, приставка подходит практически к любому активному креслу-коляске, а для установки 12-килограммового механизма достаточно 30 секунд. Электроприставка заряжается от розетки, батареи хватает на 25 км пути. Розничная цена устройства - 70 тыс. рублей. Создатели устройства также планируют сделать аналогичную приставку, которая подойдет для людей на пассивных креслах-колясках.

"Маломобильный" человек - это глупый термин. Есть неприспособленность среды к людям с различными особенностями. Технические средства, особенности архитектуры, отношение людей друг к другу - вот что должно нивелировать маломобильность и другие особенности человеческого организма", - написали разработчики UNA Wheel на сайте конкурса.

Приставку протестировала телеведущая Евгения Воскобойникова, которая сама передвигается на инвалидной коляске. "Вот такое электроколесо крепится к обычной активке (кресло, которое позволяет быстро и легко передвигаться, - прим. "+1"), разгоняется до 15 км/ч и помогает подняться в гору. Мечта", - написала телеведущая на своей странице в Facebook.

Сейчас создатели UNA Wheel принимают участие в реалити-шоу "Битва технологий" краудфандинговой платформы Planeta.ru, чья конечная цель - не только довести устройство до заинтересованных пользователей, но и рассказать о его важности широкой аудитории.

В "Битве технологий" создатели гаджетов, роботов и другой техники для повседневного использования соревнуются за возможность получить призовой фонд от Российской венчурной компании в размере 500 тыс. рублей и принять участие в индивидуальной встрече с потенциальным инвестором для дальнейшего развития своей технологии.

Мобильность людей с инвалидностью в России

По данным Минтруда, в России 320 тыс. граждан передвигаются на инвалидных колясках. Реализуется программа "Доступная среда", нацеленная на улучшение качества жизни инвалидов. Общий объем финансирования госпрограммы на 2011−2020 годы составляет 424,6 млрд рублей.

Расширить возможности людей с инвалидностью в стране пытаются разработчики различных устройств. В 2011 году МЧС России и научная команда МГУ имени Ломоносова начали создание экзоскелета для аварийно-спасательных задач - от тушения пожаров до переноса тяжелых грузов.

Впоследствии ведомство от разработок отказалось, но создатели проекта (компания "ЭкзоАтлет") продолжили работу над проектом, который уже ориентирован на инвалидов. В январе 2017 года они представили экзоскелет, который позволяет людям, использующим для передвижения коляски, ходить без них. Изобретение представляет собой выполненный из стали позвоночник, который крепится к носителю с головы до копчика. В него встроен компьютер, которым врач управляет с помощью планшетного устройства. Цена экзоскелета - 1,5 млн рублей.

Материал предоставлен проектом "+1".