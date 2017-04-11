РСПП наградил российские компании за поддержку социальных предпринимателей

Конкурс "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) ежегодно с 2006 года на основе открыто публикуемых социальных и экономических показателей деятельности компаний. Его цели - продвижение стандартов устойчивого развития бизнеса. По итогам 2016 года награды получили 26 компаний. В начале апреля шесть компаний, получивших Гран-при в социальных номинациях, рассказали о результатах своих социальных и экологических программ.

В 2016 году в конкурсе РСПП появилась новая номинация - "За поддержку социального предпринимательства". "С одной стороны, это возможности реализации человеческого потенциала, с другой - это новые услуги, новые товары, которых может не хватать", - сказала корреспонденту "+1" управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.

Обладателем Гран-при сразу в двух номинациях - "За экологическую ответственность" и "За поддержку и развитие социального предпринимательства" - стала компания "Норникель". В 2016 году "Норникель" завершил комплексный проект закрытия никелевого завода в Норильске, ежегодные выбросы диоксида серы которого составляли 350 тыс. тонн в год - примерно треть выбросов предприятий Заполярного филиала компании.

Для решения проблемы занятости в моногородах и решения ряда социальных задач компания создала Академию социального предпринимательства в Норильске и Мончегорске, в которой могут обучаться люди, желающие освоить азы ведения бизнеса и открыть собственное дело. Также для социальных предпринимателей проводится ежегодный конкурс грантов, позволяющий получить финансирование для развития собственного проекта.

"Во всех тех городах и территориях, где мы ведем свой бизнес, есть люди, которые были бы готовы вкладывать свою энергию в самые важные инициативы, но всем участникам процесса не хватает знаний и низкопроцентных финансовых займов", - отметила вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных. По ее словам, за 2016 год обучение в академии прошли 180 человек, финансовую поддержку впоследствии получили 14 из них.

АФК "Система" получила Гран-при в номинации "За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий". В июне 2016 года корпорация подписала соглашения между Благотворительным фондом "Система" и Правительством Республики Алтай о совместной реализации проектов в области культуры, образования и социальной поддержки.

Первой крупной инициативой в рамках соглашений стал детский благотворительный фестиваль "Солоны", в котором участвовало более 5 тыс. юных жителей республики. Также в 2016 году при поддержке "Системы" были организованы две федеральные инженерно-конструкторские школы для старшеклассников в Краснодарском крае и проектная школа "Лифт в будущее" в Горно-Алтайске.

Горно-металлургический холдинг "Металлоинвест" получил награду в той же номинации. На встрече с журналистами был представлен проект "Школа полезного действия", нацеленный на удержание талантливых подростков в местах проживания.

Судостроительная компания "Севмаш" получила главный приз за развитие кадрового потенциала. Предприятие проводит многочисленные образовательные программы не только для технических специалистов, но и для управленческих кадров, ведет обучение в рамках чемпионата развития профессиональных компетенций WorldSkills High-Tech, проводит корпоративную программу профориентации школьников.

АО "Каменскволокно" было признано лучшим в области охраны труда и здоровья сотрудников за высокий уровень медицинского обслуживания работников предприятия, спортивные и оздоровительные программы для сотрудников и их семей.

Российский производитель угля - АО "СУЭК" - вошел в число победителей в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития". Данные отчета компании проходят не только внутренний контроль, но и контроль внешнего (независимого) аудитора.

Программы устойчивого развития АО "СУЭК" реализует по таким направлениям, как снижение экологической нагрузки в регионах присутствия, улучшение условий труда, поддержка культуры, образования и спорта, развитие инфраструктуры.

Материал предоставлен проектом "+1".