Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.04:
$ 56.96
€ 60.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РСПП наградил российские компании за поддержку социальных предпринимателей

Социальная ответственность
11 апреля, 18:06 UTC+3
Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность"
Поделиться
Материал из 1 страницы
© РСПП

Конкурс "Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность" проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) ежегодно с 2006 года на основе открыто публикуемых социальных и экономических показателей деятельности компаний. Его цели - продвижение стандартов устойчивого развития бизнеса. По итогам 2016 года награды получили 26 компаний. В начале апреля шесть компаний, получивших Гран-при в социальных номинациях, рассказали о результатах своих социальных и экологических программ. 

В 2016 году в конкурсе РСПП появилась новая номинация - "За поддержку социального предпринимательства". "С одной стороны, это возможности реализации человеческого потенциала, с другой - это новые услуги, новые товары, которых может не хватать", - сказала корреспонденту "+1" управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.

Обладателем Гран-при сразу в двух номинациях - "За экологическую ответственность" и "За поддержку и развитие социального предпринимательства" - стала компания "Норникель". В 2016 году "Норникель" завершил комплексный проект закрытия никелевого завода в Норильске, ежегодные выбросы диоксида серы которого составляли 350 тыс. тонн в год - примерно треть выбросов предприятий Заполярного филиала компании.

Для решения проблемы занятости в моногородах и решения ряда социальных задач компания создала Академию социального предпринимательства в Норильске и Мончегорске, в которой могут обучаться люди, желающие освоить азы ведения бизнеса и открыть собственное дело. Также для социальных предпринимателей проводится ежегодный конкурс грантов, позволяющий получить финансирование для развития собственного проекта.

"Во всех тех городах и территориях, где мы ведем свой бизнес, есть люди, которые были бы готовы вкладывать свою энергию в самые важные инициативы, но всем участникам процесса не хватает знаний и низкопроцентных финансовых займов", - отметила вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных. По ее словам, за 2016 год обучение в академии прошли 180 человек, финансовую поддержку впоследствии получили 14 из них. 

АФК "Система" получила Гран-при в номинации "За развитие межсекторного партнерства в решении социальных проблем территорий". В июне 2016 года корпорация подписала соглашения между Благотворительным фондом "Система" и Правительством Республики Алтай о совместной реализации проектов в области культуры, образования и социальной поддержки.

Первой крупной инициативой в рамках соглашений стал детский благотворительный фестиваль "Солоны", в котором участвовало более 5 тыс. юных жителей республики. Также в 2016 году при поддержке "Системы" были организованы две федеральные инженерно-конструкторские школы для старшеклассников в Краснодарском крае и проектная школа "Лифт в будущее" в Горно-Алтайске. 

Горно-металлургический холдинг "Металлоинвест" получил награду в той же номинации. На встрече с журналистами был представлен проект "Школа полезного действия", нацеленный на удержание талантливых подростков в местах проживания. 

Судостроительная компания "Севмаш" получила главный приз за развитие кадрового потенциала. Предприятие проводит многочисленные образовательные программы не только для технических специалистов, но и для управленческих кадров, ведет обучение в рамках чемпионата развития профессиональных компетенций WorldSkills High-Tech, проводит корпоративную программу профориентации школьников. 

АО "Каменскволокно" было признано лучшим в области охраны труда и здоровья сотрудников за высокий уровень медицинского обслуживания работников предприятия, спортивные и оздоровительные программы для сотрудников и их семей. 

Российский производитель угля - АО "СУЭК" - вошел в число победителей в номинации "За высокое качество отчетности в области устойчивого развития". Данные отчета компании проходят не только внутренний контроль, но и контроль внешнего (независимого) аудитора.

Программы устойчивого развития АО "СУЭК" реализует по таким направлениям, как снижение экологической нагрузки в регионах присутствия, улучшение условий труда, поддержка культуры, образования и спорта, развитие инфраструктуры.

Материал предоставлен проектом "+1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Мы вышли из Райкина": жизнь и творчество артиста в воспоминаниях его коллег
Этому краю края не видно
Современное искусство на ярмарке в Париже
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla Motors
Фото
7
В заповеднике "Пасвик" открыли визит-центр
2
Более 100 тыс. пенсионеров освоили "Азбуку Интернета”
2
Названы самые экологичные российские офисы 2016 года
Проект "1917"
"Красные похороны": как миллион петроградцев прощался с жертвами Февраля
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава "Массандры" назвала арест крымских вин в Италии хорошей рекламой
2
Взрыв произошел рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия", есть пострадавший
3
Захарова назвала разговоры о возвращении России в G8 несерьезными
4
Запад предложил СБ ООН новый проект резолюции по расследованию химатаки в Сирии
5
Захарова: американский дипломат вынес российский стенд с выставки в Вене
6
Акции United Continental упали после скандала с избитым пассажиром
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама