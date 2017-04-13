Гималайские ледники наделили юридическими правами

Индийский суд присвоил ледникам, озерам и лесам Гималаев статус субъекта, обладающего юридическими правами. Такое решение было принято для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду и предотвратить ее разрушение. Об этом сообщила радиовещательная компания PRI.

Особым юридическим статусом суд гималайского штата Уттаркханд (Uttarakhand) наделил гималайские ледники Ганготри (Gangotri) и Ямунотри (Yamunotri), питающие священные индийские реки Ганг и Ямуна.

Суд также распространил особенный статус на другие природные объекты Гималаев, включая водопады, луга, озера и леса. Права этих объектов теперь эквивалентны правам человека, и любое нанесенное им повреждение или ущерб будут рассматриваться как если бы они были нанесены человеку.

Как сообщил суд, ледники быстро сокращаются. "За 25 лет ледник Ганготри отступил более чем на 850 метров", - сообщили судьи Раджив Шарма (Rajeev Sharma) и Алок Сингх (Alok Singh).

Это не первое подобное решение индийского суда. Для сохранения экосистем рек Ганг и Ямуна, 20 марта этого года тот же суд присвоил подобный статус этим рекам. Обе реки являются священными для индусов, которые пьют воду, совершают ритуальные омовения и рассеивают прах умерших в этих реках.

Индийский суд считает, что столь необычный шаг необходим, так как священные реки, на которых проводятся важные для индуистов обряды, "теряют свою жизнь".

Ганг, также как и его основной приток Ямуна, сильно загрязнены неочищенными сточными водами и промышленными отходами, которые сбрасываются в реки в городах и населенных пунктах. В разные годы правительство Индии предпринимало попытки очистить Ганг, однако существенных результатов не добилось.

Первым природным объектом, который получил права человека, стала река Уонгануи в Новой Зеландии. Власти страны признали реку "неделимым и живым целым" в марте 2017 года. Чиновники пошли на такой шаг, для того чтобы разрешить разногласия с коренными племенами, населяющими берега реки, которые считают Уонгануи своим предком и рассматривают ее как живое существо.

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