Течение Эль-Ниньо влияет на распространение холеры

Течение Эль-Ниньо (периодически повторяющийся климатический феномен в Тихом океане) влияет на географию распространения холеры в Африке. Своевременный прогноз этого явления поможет подготовить службы здравоохранения и спасти жизни людей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале "Труды Национальной академии наук США”.

Климатический феномен Эль-Ниньо развивается в экваториальных районах Тихого океана. Течение сильно влияет на погодные условия во всем мире. Из-за Эль-Ниньо увеличивается количество осадков в Восточной Африке, в то время как в Северной и Южной Африке, напротив, уменьшается.

Международная группа ученых из США, Франции и Швейцарии проанализировала более 17 тыс. случаев заболевания холерой из более чем 3 тыс. точек по всей Африке за период с 2000 по 2014 годы. Исследователи считают, что взаимосвязь между распространением заболевания и климатическим феноменом обусловлена изменением количества осадков, которое характерно для Восточной и Южной Африки во время прихода Эль-Ниньо.

В результате исследования было установлено, что общее число случаев заболевания холерой в Африке было одинаковым в годы Эль-Ниньо и в обычные годы, однако географическое распределение болезни значительно менялось во время или сразу после климатического явления.

Так, во время прихода Эль-Ниньо в Южной Африке диагностировали примерно на 30 тыс. случаев заболевания холерой меньше, в те годы как заболеваемость в Восточной Африке возрастала более чем на 48 тыс. случаев.

Холера - это инфекционное заболевание, вызванное бактериями, оно может приводить к смерти. Бактерия проникает в организм человека в основном через зараженные источники воды. В общей сложности, в районах, где заболеваемость холерой увеличивается в годы Эль-Ниньо проживает 177 млн человек.

По мнению ученых, результаты исследования могут помочь значительно снизить смертность от этого заболевания. "Обычно мы узнаем о развитии Эль-Ниньо за 6-12 месяцев до его наступления”, - рассказал Джастин Лесслер, профессор эпидемиологии в школе Блумберг (Bloomberg School).

В некоторых районах сильные дожди могут вызвать переполнение канализации и загрязнение питьевой воды. В других частях Африки, как отмечают исследователи, засушливая погода приводит к тому, что чистая вода становится менее доступной, и люди вынуждены потреблять воду из загрязненных источников.

"Если мы знаем, что риск эпидемии увеличивается в каком-то конкретном регионе, мы можем уменьшить количество смертей, - объяснил ученый. - Если заранее подготовить центры лечения холеры и обеспечить заболевшим оперативный уход, это поможет свести на нет смертность от этого заболевания, которая достигает 30%”.

Статистика заболевания холерой

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения в 2015 году в мире было зафиксировано более 170 тыс. случаев заболевания холерой, при этом более 40% случаев заболевания приходится на Африку.

Холера наиболее часто встречается в развивающихся странах, в регионах, где отсутствует доступ к чистой питьевой воде и надлежащим санитарно-гигиеническим условиям. В 80% случаев холера не требует сложного лечения и при своевременном принятии мер смертность от этого заболевания не превышает 1%.

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