Учения отряда "Лиза Алерт" пройдут в Московской области

На вертодроме "Горка" в селе Аксиньино Одинцовского района Московской области 15 апреля состоятся традиционные учения добровольческого поисково-спасательного отряда (ПСО) "Лиза Алерт" с вертолетным поисково-спасательным отрядом "Ангел". Об этом говорится в пресс-релизе ПСО "Лиза Алерт".

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 18:00.

Как сообщил на своей странице в Facebook руководитель ПСО "Лиза Алерт" Григорий Сергеев, условия тренировок будут приближены к реальным. Новички и опытные волонтеры, участвующие в поисках пропавших людей, научатся вести поиски в лесу (или усовершенствуют навыки поисков), прослушают базовый курс безопасности при работе с вертолетом.

В программе учений запланированы определение местонахождения пропавшего человека с воздуха и эвакуация пострадавшего из труднодоступной местности с использованием вездехода-амфибии "Шерп". По словам спасателей, поиск с вертолетов особенно актуален, если человек потерял сознание и не может отозваться на зов или ответить по телефону.

Мероприятие проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив. Новички-волонтеры смогут пообщаться с Григорием Сергеевым и спасателями-добровольцами; посмотреть, как работают картографы, координаторы поиска, пешие группы спасателей; научиться пользоваться компасом и навигатором; узнать, что нужно брать с собой в лес и как себя вести, если заблудился.

Как подчеркивают спасатели, главные опасности, угрожающие тем, кто заблудился в лесу, - это переохлаждение и обезвоживание, и это следует учитывать, даже если вы идете в знакомый лес за грибами.

Об отряде

С каждым годом работы отряда "Лиза Алерт" география деятельности организации расширяется: в настоящее время "Лиза Алерт" насчитывает свыше 40 региональных подразделений. "За минувший год мы приняли 2660 заявок в Москве и 3902 заявки в регионах, живыми найдено 4518 человек, погибшими - 771, 1273 человека обнаружить не удалось", - рассказал "+1" глава отряда Григорий Сергеев.

Кроме поисковой деятельности, отряд организовал для детей Школу безопасности. На занятиях ученикам рассказывают о том, как избежать опасных ситуаций и правильно себя вести, в случае если они заблудились.

Отряд "Лиза Алерт" полностью состоит из добровольцев. Для поисковых работ нужны не только спасатели, готовые искать потерявшегося человека непосредственно в лесу или на улицах города, но и координаторы, которые принимают по телефону информацию о пропавших.

Горячая линия 8 800 700-54-52, организованная компанией "Билайн", работает с 2012 года. В 2016 году более половины звонков на горячую линию поступило из регионов.

Материал предоставлен проектом "+1".