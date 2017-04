Работодатель вживил микрочипы сотрудникам центра инноваций в Стокгольме

Микрочипы с технологией беспроводной передачи данных вживили в тело 150 сотрудников шведского центра инновационных технологий Epicenter. Устройства безопасны для организма, но позволяют считывать персональные данные человека с любого стороннего устройства, контролировать перемещения и покупки работника. Эксперимент проходит с 2015 года. Об этом сообщает The Associated Press.

Сотрудники вживляют чипы добровольно. "Всех волнуют вопросы конфиденциальности. А я просто люблю пробовать новые вещи. Мне интересно, как они могли бы повлиять на будущее", - рассказал директор отдела по обслуживанию клиентов в Epicenter Фредрик Кайзер.

Чипы размером с рисовое зерно вводятся в руку рядом с большим пальцем с помощью шприца. Операцию выполняет сотрудник шведской компании по производству микрочипов "Biohax Sweden".

По словам сооснователя и главного исполнительного директора компании Epicenter Патрика Местертона (Patrick Mesterton), чип заменяет множество вещей, например, ключи. "Конечно, поместить что-то в свое тело - серьезный шаг, - поделился Местертон. - С другой стороны, люди имплантируют, например, кардиостимуляторы, которые контролируют сердце, а это намного серьезнее".

Микробиолог Бен Либертон из Каролинского института Стокгольма полагает, что микрочипы угрожают безопасности человека, так как предоставляют хакерам огромные массивы данных о человеке. "Информация, которую можно считывать с помощью чипа, встроенного в тело, отличается от той, что хранится на смартфоне, - рассказал специалист. Можно получать данные о здоровье, местонахождении, о том, как часто и долго человек работает".

Несмотря на проблему защиты персональных данных, чипирование может использоваться по медицинским показаниям. Подобные технические устройства могли бы, например, обезопасить людей c деменцией, аутизмом и психическими расстройствами.

По данным международной некоммерческой организации "Ассоциация Альцгеймера", около 60% людей с болезнью Альцгеймера могут уйти и потеряться. Согласно исследованию Детского медицинского центра Коэнов в штате Нью-Йорк, опубликованному в научном журнале Plos one, в США треть детей школьного возраста с аутизмом сбегают из-под присмотра.

В декабре 2016 года Палата представителей США одобрила поправки к закону о насильственных преступлениях и правоприменении (The Violent Crime Control and Law Enforcement Act of 1994), который предлагал разработать отслеживающие устройства для людей с деменцией и аутистов. При этом документ не предполагает вживлять технические средства в человека.

