Проблемы трудоустройства пенсионеров обсудят в Москве

В центре поддержки социального предпринимательства Impact Hub Moscow 19 апреля состоится открытая дискуссия "Работа, бизнес, развитие после 50 - препятствия и возможности" в рамках международной исследовательской программы Beyond (un)employment ("Больше, чем трудоустройство"). Об этом сообщается в пресс-релизе Impact Hub Moscow.

Мероприятие организуют Impact Hub Moscow и Российский микрофинансовый центр. Начало намечено на 19:00.

Представители бизнеса и некоммерческого сектора расскажут об эффективных практиках трудоустройства пожилых людей, обсудят, как людям старше 50 лет оставаться внутри экономических процессов, как финансовые институты могут повысить финансовую грамотность и расширить возможности пенсионеров.

Опытом поделится сооснователь проекта "Бабушка на час" Наталия Линькова. Сервис занимается организацией занятости старшего поколения. На мероприятии также выступят основатель отеля для пожилых "Дом у парка" Наталья Перязева, руководитель направления "Молодые пенсионеры" в "Сбербанке" Елизавета Маслакова, директор Российского микрофинансового центра Елена Стратьева.

Организаторы приглашают присоединиться к дискуссии молодых пенсионеров, работодателей, исследователей, представителей общественных организаций. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте проекта.

Согласно социальному бюллетеню Аналитического центра при правительстве РФ "Пожилое население России: проблемы и перспективы" почти 35% пенсионеров работали в 2014 году.

Число трудоустроенных с 2005 по 2015 годы увеличилось на 160% - с 5370 тыс. до 8592 тыс. человек. Большинство (74%) продолжает трудиться из-за нехватки средств. При этом зарплата сотрудников пенсионного возраста в среднем на 10-12% ниже, чем у более молодых работников.

Другая проблема, на которую обращают внимание аналитики, - стереотипы работодателей относительно способностей старшего поколения к обучению. Они мешают соискателям получить работу, которая соответствует их уровню образования. "Стереотипы особенно значимы при переходе людей из отмирающих отраслей: человек, работавший всю жизнь стенографистом, потеряв работу, скорее всего будет искать новую гораздо дольше своих ровесников. Поскольку профессиональные отрасли в связи с техническим прогрессом начинают отмирать достаточно быстро, то весь опыт человека и все его связи, которые обычно ему помогали в его отрасли, нивелируются. И тогда человек старше 50 лет может рассчитывать только на неквалифицированную работу", - рассказали "+1" в пресс-службе Impact Hub Moscow.

В бюллетене подчеркивается необходимость в образовательных курсах, программах переподготовки, которые позволят пенсионерам включиться в современные экономические процессы.

Об исследовательской программе

Beyond (un)employment ("Больше, чем трудоустройство") - международная программа, посвященная различным аспектам трудоустройства и безработицы. Исследования проводятся в отделениях Impact Hub Бирмингема, Флоренции, Еревана, Загреба и Москвы при поддержке Фонда имени Роберта Боша. В Impact Hub Moscow программа проводится с марта по декабрь 2017 года.

Материал предоставлен проектом "+1".