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Документальные фильмы об активистах покажут в Москве

Социальная ответственность
17 апреля, 15:25 UTC+3
Международный фестиваль "Делай Фильм" представит 20 картин о социальных, экологических, городских инициативах и уличном искусстве
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Московский Хлебозавод № 9

Московский Хлебозавод № 9

© Wikipedia/Bezik

Четвертый международный фестиваль документального активистского кино "Делай Фильм" пройдет в Москве с 19 по 23 апреля. В творческом квартале "Хлебозавод 9" будут проведены показы фильмов о социальных и экологических проектах, уличном искусстве, защите общественных интересов, проблемах демократии, а также лекции по документалистике. Об этом сообщил +1 оргкомитет фестиваля.

 С подробной программой фестиваля, который пройдет по адресу ул. Новодмитровская, д. 1, стр. 4, можно ознакомиться на сайте фестиваля. На мероприятие необходимо зарегистрироваться.

Организаторы определяют активистское кино как кино о людях, которым "не все равно". "Фильмы привлекают внимание к общественно значимым проблемам или рассказывают про альтернативные способы устройства жизни в городе, вдохновляют на действие", - объяснила "+1" один из организаторов кинофестиваля "Делай Фильм" Дарья Федотова.

Серию кинопоказов откроет лента "Ovarian Psycos" о феминистской велосипедной бригаде Лос-Анджелеса. Активистки отстаивают право женщин свободно передвигаться по городу, выступают против насилия и расизма. 

Отечественные режиссеры представят картины "Диссернет. Эволюция альтруизма" о вольном сообществе "Диссернет", которое публикует сведения о плагиате в диссертациях депутатов Государственной думы, ректоров Вузов, прокуроров и директоров медицинских клиник, "П-44" о наследии позднего советского постмодернизма, "Том Сойер Фест. Ходящие по лесам" об активистах и волонтерах фестиваля реновации городской среды в Самаре.

Всего в программе фестиваля заявлены 20 активистских картин из Индии, США, Греции, Норвегии, Германии, Чехии, Голландии, России. После показов зрителей ожидают встречи с режиссерами и героями фильмов. В рамках мероприятия также состоится дискуссия "Что такое активистское кино?" при участии программного координатора фестиваля документального кино о правах человека Movies That Matter Мартина Штольца.

Представители информационного портала "Такие дела" прочитают лекции по документалистике и новым медиа. 

В первый день фестиваля организаторы проведут ярмарку идей, где десять активистов представят режиссерам идеи для документальных фильмов. По результатам презентаций сформируются творческие группы, которые должны будут придумать концепции будущих картин.

Организаторы надеются, что конкурс "даст импульс к развитию активистского кино в России". По словам Дарьи Федотовой, данное направление в России еще формируется, поэтому фильмы пока выглядят "мрачными и тяжелыми", показывают проблемы, но не рассказывают о том, как их решить.

Материал предоставлен проектом "+1".

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