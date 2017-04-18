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Во Вьетнаме отложили строительство сталелитейного завода

Социальная ответственность
18 апреля, 11:48 UTC+3
Премьер-министр страны опасается новой экологической катастрофы
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Материал из 1 страницы
© Рixabay/schissbuchse

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук (Nguyen Xuan Phuc) отложил строительство сталелитейного завода в провинции Ниньтхуан и рекомендовал компании Hoa Sen Group, которая занимается реализацией проекта, провести дополнительные исследования предприятия с точки зрения рисков для окружающей среды. Нгуен Суан Фук также предложил оценить заинтересованным сторонам потребность в новом заводе, проанализировав внешний и внутренний спросы на вьетнамскую сталь, запасы металла и существующую заводскую инфраструктуру в стране. Об этом сообщает Reuters. 

Проект нового сталелитейного завода оценивается в $10,6 млрд. По планам предприятие займет 1,7 тыс. га и сможет производить до 16 млн тонн металла в год. По данным вьетнамского новостного ресурса Việt Nam News, Hoa Sen Group планировала приступить к строительству в 2017 году и завершить проект к 2031 году.

Решение премьер-министра связано с экологической катастрофой, которая произошла в апреле 2016 года по вине сталелитейного завода, построенного компанией Formosa Plastics во вьетнамской провинции Хатинь (Ha Tinh).

Предприятие сбросило в океан токсичные вещества, в том числе тяжелые металлы и цианид, в результате чего пострадали морские экосистемы. Тогда жители четырех провинций - Хатинь, Куангбинь (Quang Binh), Куангчи (Quang Tri) и Тхыатхьен-Хюэ (Thua Thien-Hue) - обнаружили на берегах более 100 тонн мертвой рыбы. Местные фермеры также сообщили о гибели креветок на морских плантациях. Инцидент повлиял на туристический бизнес в регионах и доходы местных рыбаков.

Formosa Plastics выплатила $500 млн в качестве компенсации экологического ущерба. 

В феврале коммунистическая партия Вьетнама обещала не выдавать лицензии на строительство объектов, которые могут навредить окружающей среде. Заместитель премьер-министра Трин Динь Дун (Trinh Dinh Dung) предложил министерству по вопросам окружающей среды Вьетнама пересмотреть законодательную базу, чтобы обеспечить эффективную экспертизу проектов и ужесточить контроль за их реализацией.

В 2015 году во Вьетнаме получили 6 млн тонн стали. Страна занимала 24 место в списке Мировой ассоциации производителей стали (World steel association). В конце 2016 года объем производства металла оценивался в 5 млн тонн.

Материал предоставлен проектом "+1".

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