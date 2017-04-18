Японские медики оценили пользу лесотерапии

Японские ученые Медицинской школы Ниппон в Токио выяснили, что прогулки в лесу увеличивают активность иммунных клеток-киллеров, которые реагируют на вирусные инфекции, а также на раннее формирование опухолей. Об исследовании японских ученых говорится на сайте Quartz.

В период с 2004 по 2012 год японские власти вложили $4 млн в изучение физиологического и психологического эффекта от лесных прогулок.

Профессор Медицинской школы Ниппон в Токио Цин Ли измерил активность иммунных клеток-киллеров человека до и после прогулки в лесу. У людей, находившихся под наблюдением ученого, активность существенно возрастала в течение недели после прогулки. Ученый также отметил, что положительный эффект от лесотерапии (или "синрин-йоку", как ее называют японцы) сохранялся в течение месяца.

В ходе исследования, проведенного японским Университетом Тибы (в нем участвовало 280 человек в возрасте 20-25 лет), ученые выяснили, что пребывание в лесу снижает уровень кортизола - так называемого гормона стресса, повышенный уровень которого ведет к появлению избыточной массы тела, бессоннице, болезням сердца и преждевременному старению. Для положительного эффекта достаточно 30 минут находиться в зеленой зоне.

Установлено, что лесной воздух содержит фитонциды - выделяемые деревьями особые вещества, которые уничтожают или подавляют размножение болезнетворных микробов. Кроме того, "лесные ванны" уменьшают частоту сердечных сокращений и снижают кровяное давление, улучшают самочувствие в целом. Причем для этого необязательно активно двигаться - можно гулять или просто сидеть среди деревьев.

Любование красотой природы в садах и парках - важная часть японской культуры, а с 1982 года пребывание на зеленых территориях как средство оздоровления стало частью национальной программы здравоохранения. Эту практику оздоровления переняли и в США, где создана Ассоциация природной и лесной терапии, предоставляющая всем желающим помощь специально подготовленных гидов.

Еще в 2009 году ученые из Университета Иллинойса Андреа Фабер Тэйлор и Фрэнсис Куо опубликовали результаты наблюдений за детьми с дефицитом внимания, которым прогулки в парке помогли улучшить концентрацию. Участники эксперимента, проведенного психиатром Дэвидом Стрэйером из Университета Юты, после трехдневного похода на 50% улучшили свои способности к решению задач. В России оздоровительные прогулки - терренкуры - являются частью программы в санаториях.

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